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НАТО окуповані території перемовини з Росією /Офіс президента України
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Нові умови миру. Зеленський змінив риторику про окуповані території, але вимагає запрошення до НАТО. Чи чекати в Україні війська ЄС?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Володимир Зеленський, президент України Фото Офіс президента України

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У публічних заявах української влади з’явилось два акценти: Україна може погодитись на російський контроль над окупованими територіями, але наполягатиме на запрошенні до НАТО. Як Київ формує нову позицію щодо умов завершення війни?

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Протягом тижня президент Володимир Зеленський двічі допустив, що Україна не намагатиметься відвоювати всі окуповані території.

Спершу – заявив Sky News, що Україна може погодитись на повернення територій дипломатичним шляхом. Але за умови, що безпекова парасолька НАТО покриє підконтрольні Києву території. Вдруге – визнав в інтерв’ю Kyodo News, що українській армії не вистачає сил, щоб звільнити воєнним шляхом всі території, включно з Кримом.

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