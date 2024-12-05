Нові умови миру. Зеленський змінив риторику про окуповані території, але вимагає запрошення до НАТО. Чи чекати в Україні війська ЄС?

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У публічних заявах української влади з’явилось два акценти: Україна може погодитись на російський контроль над окупованими територіями, але наполягатиме на запрошенні до НАТО. Як Київ формує нову позицію щодо умов завершення війни?
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Протягом тижня президент Володимир Зеленський двічі допустив, що Україна не намагатиметься відвоювати всі окуповані території.
Спершу – заявив Sky News, що Україна може погодитись на повернення територій дипломатичним шляхом. Але за умови, що безпекова парасолька НАТО покриє підконтрольні Києву території. Вдруге – визнав в інтерв’ю Kyodo News, що українській армії не вистачає сил, щоб звільнити воєнним шляхом всі території, включно з Кримом.
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