Нові умови миру. Зеленський змінив риторику про окуповані території, але вимагає запрошення до НАТО. Чи чекати в Україні війська ЄС?

У публічних заявах української влади з’явилось два акценти: Україна може погодитись на російський контроль над окупованими територіями, але наполягатиме на запрошенні до НАТО. Як Київ формує нову позицію щодо умов завершення війни?

Протягом тижня президент Володимир Зеленський двічі допустив, що Україна не намагатиметься відвоювати всі окуповані території.

Спершу – заявив Sky News, що Україна може погодитись на повернення територій дипломатичним шляхом. Але за умови, що безпекова парасолька НАТО покриє підконтрольні Києву території. Вдруге – визнав в інтерв’ю Kyodo News, що українській армії не вистачає сил, щоб звільнити воєнним шляхом всі території, включно з Кримом.