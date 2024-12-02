«Жодної капітуляції з боку України не буде». Головне з інтервʼю Зеленського Kyodo News

Україна прагне якнайшвидшого припинення війни з Росією та повернення частини своєї території дипломатичним шляхом після того, як отримає членство в НАТО. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю японському агентству Kyodo News . За його словами, команда обраного президента США Дональда Трампа вивчає український План перемоги, наголосивши, що капітуляції з боку України не буде.

Ключові факти

З огляду на прискорене просування Росії у східній частині України Зеленський заявив, що підтримка країни з боку партнерів є «недостатньою», і закликав НАТО якнайшвидше запросити Київ на переговори про членство у військовому альянсі.

якнайшвидше запросити Київ на переговори про членство у військовому альянсі. Відповідаючи на запитання, він відверто визнав, що повернути силою деякі окуповані Росією частини країни, зокрема Крим, анексований РФ у 2014 році, складно. «Нашій армії не вистачає сил, щоб це зробити. Це правда, – сказав він. – Нам справді потрібно знайти дипломатичні рішення ».

». Однак він пояснив, що такі кроки можна буде розглядати «тільки тоді, коли ми знатимемо, що ми досить сильні», щоб Росія не змогла розпочати нової агресії проти України.

Зеленський наголосив, що війна вступила у «складний період».

вступила у «складний період». Він передбачив, що в майбутньому багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову, і «безперечно», президент Росії Володимир Путін використовуватиме їх «як гарматне мʼясо», щоб скоротити втрати в армії своєї країни. Зеленський заявив, що РФ добре поводиться із цими військами, намагаючись залучити десятки тисяч додаткових північнокорейських солдатів.

будуть відправлені на передову, і «безперечно», президент Росії Володимир Путін використовуватиме їх «як гарматне мʼясо», щоб скоротити втрати в армії своєї країни. Зеленський заявив, що РФ добре поводиться із цими військами, намагаючись залучити десятки тисяч додаткових північнокорейських солдатів. Зеленський зазначив, що обраний президент США Дональд Трамп і його команда знають позицію України та її План перемоги, спрямований на те, щоб поставити її у «сильну позицію», яка дасть змогу дипломатії мати місце. «Вони вивчають план, і ми їх вислухаємо. Але жодної капітуляції з боку України не буде, – сказав він. – Це факт, і я думаю, що він це розуміє».

з боку України не буде, – сказав він. – Це факт, і я думаю, що він це розуміє». Зеленський, який востаннє особисто зустрічався з Трампом у вересні, заявив, що розраховує на додаткові переговори з новим президентом, щоб пояснити «деякі речі докладніше».

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Раніше стало відомо, що Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, писало видання WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.

27 листопада стало відомо, що Трамп призначить відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».