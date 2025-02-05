Великі гроші та великі серця. Як бригада НГУ «Азов» створює власний інтернаціональний батальйон? Forbes Ukraine поговорив з учасниками

Бригада Нацгвардії «Азов» створює свій перший батальйон з іноземців. Як і кого шукають «азовці» та коли новобранці можуть опинитися на фронті?

«Мої найближчі звʼязки зараз – в Україні, не в Норвегії», – розповідає молода норвежка з позивним Вело. З 18 років вона мандрувала світом, працювала фрилансеркою, пожила на Близькому Сході та вивчила арабську, а в 2022-му приїхала в Україну допомагати фронтовим медикам.

Поруч із нею – американець Вегас. Він народився в єврейській родині в Лас-Вегасі та чотири роки пропрацював пожежником у Техасі. З 2022-го волонтерив в українському госпіталі, згодом здобув досвід бойового медика на Куп’янському напрямку у складі ГУР.