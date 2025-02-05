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Большие деньги и большие сердца. Как бригада НГУ «Азов» создает собственный интернациональный батальон? Forbes Ukraine побеседовал с участниками

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

інтернаціональний батальйон, «Азов» /пресслужба Азову

Комбат и бойцы интернационального батальона «Азов» Фото пресслужба Азову

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Бригада Нацгвардии «Азов» создает свой первый батальон из иностранцев. Как и кого ищут «азовцы» и когда новобранцы могут оказаться на фронте?

«Мои ближайшие связи сейчас – в Украине, не в Норвегии», – рассказывает молодая норвежка с позывным Вело. С 18 лет она путешествовала по миру, работала фрилансером, пожила на Ближнем Востоке и изучила арабский, а в 2022-м приехала в Украину помогать фронтовым медикам.

Рядом с ней – американец Вегас. Он родился в еврейской семье в Лас-Вегасе и четыре года проработал пожарным в Техасе. С 2022 волонтерил в украинском госпитале, впоследствии получил опыт боевого медика на Купянском направлении в составе ГУР.

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