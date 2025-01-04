На Amazon, Etsy, eBay близько 100 000 продавців з України. Як заробляти більше на міжнародних маркетплейсах в 2025 році

У грудні 2024 року на провідних платформах міжнародного e-сommerce Amazon, Etsy і eBay понад 80 000 українських продавців. Сфера зростатиме, згідно з дослідженнями. Як до цього підготуватися підприємцям? Проаналізував Микола Серветник, співзасновник компанії Handmade-Hub UA, що обслуговує українських продавців на міжнародних платформах

У 2024 році обсяг світового ринку e-сommerce досяг $6 трлн – 2,7 млрд людей активно купують на платформах електронної комерції та в соцмережах, згідно з даними платформи Statista. Ще за часів локдаунів у пандемію коронавірусу покупці звикли до зручності онлайн-шопінгу і до сьогодні не хочуть повертатися до традиційних способів купівлі.

Хоча кількість покупців і продавців зростає, залучити клієнта стає складніше: витрати на рекламу зросли. Для ефективного просування на Etsy потрібно витрачати від $30 на день, на Amazon – від $50, а таргетована реклама у Meta та Google ADS обійдеться щонайменше у $70 на день. Кожен онлайн-покупець у середньому витратив понад $125 у 2024 році. Криза? Якщо вона і впливає, то некритично.

Cередньорічний темп зростання галузі електронної комерції становитиме 15%, і вже до 2040 року ринок e-commerce може сягнути $50 трлн, за прогнозами платформи в ніші e-сommerce SellersCommerce. Для порівняння, весь обсяг світової економіки зараз складає близько $100 трлн, згідно зі Statista.

Як український бізнес зростав на міжнародних платформах в 2024-му та які категорії товарів матимуть успіх у наступному році?

Українці в міжнародному e-сommerce

Понад 60% усіх онлайн-купівель у світі відбуваються через маркетплейси, і їхніми беззаперечними лідерами є Amazon, AliExpress, Temu, eBay, Walmart та Etsy. Серед українських продавців Amazon займає перше місце як найпопулярніший майданчик для продажу товарів онлайн. Найзатребуванішими категоріями, які традиційно показують найкращі продажі, залишаються електроніка, мода та одяг, товари для дозвілля і розваг, як-от книги, іграшки та музика, а також продукція для дому, здоров’я й краси. У 2018 році Україна входила до топдевʼятки країн із понад 10 000 продавців на Amazon, в 2024-му цифра перевищила 20 000.

Другим за популярністю серед українських продавців є Etsy – маркетплейс, який спеціалізується на продажі хендмейд-товарів. На кінець 2024 року на платформі зареєстровано понад 92 млн активних покупців і 7,5 млн продавців. Щомісячно понад 400 млн користувачів заходять на Etsy, серед яких і понад 50 000 українських магазинів.

Серед українських магазинів найбільшу популярність здобув BusyPuzzle, що спеціалізується на продажі іменних пазлів, бізібордів та персоналізованих подарунків для дітей, із понад 18 000 замовлень на місяць. Друге місце посів магазин SoGoodSoWood, який пропонує шкіряні аксесуари та має близько 7500 замовлень на місяць. Третю сходинку зайняв SonyaEmbroideryStore, що продає дизайни для вишивки, з більш ніж 7000 замовлень щомісяця.

Українці на міжнародних маркетплейсах

eBay – третій за популярністю серед українських підприємців. Стартувавши у 1990-х як інтернет-аукціон для продажу вживаних речей, сьогодні eBay є другим за відвідуваністю маркетплейсом у світі з понад 800 млн візитів на місяць. Найпопулярнішими категоріями на платформі є запчастини та аксесуари для автолюбителів, колекційні предмети (як-от артефакти Другої світової війни, комахи, колекційні ножі) та відео- й фототехніка, зокрема цифрові та плівкові камери, об’єктиви й аксесуари. На eBay в 2024-му працюють понад 10 000 українських продавців.

Серед інших популярних маркетплейсів для українців Allegro – найбільша платформа Польщі й третя за величиною в Європі після Amazon та eBay. Щомісячна кількість відвідувань Allegro перевищує 200 млн, тоді як Amazon.pl має близько 18 млн відвідувань. Allegro найкраще підходить для продажу товарів повсякденного вжитку, таких як електроніка, одяг, продукція для дому, здоров’я та краси.

Як продавати більше на Amazon, Etsy, eBay та інших платформах

У 2024 році 99% покупців перевіряють відгуки перед здійсненням покупки, 96% – концентруються на пошуку негативних, ідеться в дослідженні поведінки споживачів SellersCommerce. Відгуки можуть значно вплинути на рішення клієнтів – 49% покупців довіряють онлайн-оцінкам так само, як і особистим рекомендаціям родини чи друзів.

Безкоштовна доставка є ключовим стимулом для 50,6% онлайн-покупців. Але цей фактор не завжди вирішальний: краще орієнтуватися на конкурентів у вашій ніші, адже їхня стратегія доставки допоможе залишатися в топі пошукових запитів. Другий стимул – купони та знижки, які впливають на рішення купувати саме у вас. Довіру до магазину підвищує зручна політика повернення товарів.

Фактори, що впливають на вибір покупців на міжнародних платформах

Соціальні мережі стають головними каналами для комерції. У США понад 60 млн людей роблять покупки через Facebook, близько 40 млн надають перевагу Instagram, а TikTok залучає 35 млн покупців, згідно з даними Emarketer. Pinterest, хоч і менш популярний, поступово завойовує свою аудиторію: у 2025 році прогнозується, що понад 17 млн користувачів купуватимуть через цю платформу. Тенденції 2024–2025 років свідчать, що соціальна комерція стане основним драйвером розвитку e-сommerce.

Галузь змінюється, тому варто відстежувати тренди, які формують e-commerce. У 2025 році раджу звернути увагу на такі тенденції.

Збільшення продажів через соціальні мережі. Покупці все частіше обирають магазини в соціальних мережах, таких як TikTok, Pinterest, Instagram, замість маркетплейсів. Популярність таких платформ, як TikTok Shop, Instagram Shopping, Facebook Shop та Pinterest Shop, дозволяє бізнесам створювати зручні інтернет-магазини прямо у своїх профілях. Рішення щодо купівлі приймаються швидко, тому інтеграція магазинів у соцмережі стає ключовою для залучення аудиторії. Швидкість доставки як основний фактор. Понад 58% покупців очікують отримати товар у день замовлення. Це перевищує попередні очікування, коли доставка за 2–3 дні вважалася стандартом. Використання фулфілмент-сервісів допоможе пришвидшити логістику та задовольнити вимоги сучасних клієнтів. Зростання купівлі через мобільні пристрої. Понад 70% покупок здійснюються через смартфони. Це вимагає оптимізації онлайн-магазинів для мобільних пристроїв, де мобільна версія є не просто додатком, а основним елементом дизайну. Штучний інтелект у клієнтському сервісі. AI-інструменти, такі як чат-боти, стали невідʼємною частиною e-сommerce. Вони дають можливість надавати підтримку 24/7 через популярні канали, такі як WhatsApp і Messenger, збільшувати конверсії завдяки персоналізованому підходу та аналізу поведінки покупців, покращувати рекомендації для клієнтів, підвищуючи середню вартість покупок. Різноманітність способів оплати. Сучасні клієнти очікують можливості оплатити замовлення будь-яким зручним для них способом. Популярні методи – Apple Pay, Google Pay, оплата частинами та навіть криптовалютою. Прозорість та лояльність політики. 67% покупців перевіряють політику повернення перед купівлею. Зрозумілість, прозорість та гнучкість процесу повернення стали обов’язковими. Для клієнтів зі США прийнятно відмовитися від товару протягом 60 днів, тому міжнародні магазини мають враховувати ці стандарти.

Інтеграція трендів соціальної комерції, оптимізація мобільних версій сайтів, прискорення доставки, впровадження AI та забезпечення зручності оплати й повернень допоможуть вашому бізнесу залишатися конкурентоспроможним у 2025 році.

Чого чекати від міжнародних платформ у 2025 році

Окрім найбільших платформ у 2025 році варто звернути увагу на декілька перспективних майданчиків, які швидко набирають популярність. Польський Allegro є найбільшим маркетплейсом у Польщі та одним із найперспективніших у Європі, поступаючись лише Amazon та eBay. Найпопулярніші категорії товарів – одяг, взуття, дитячі товари та електроніка. Велика кількість категорій товарів доступні для розміщення безкоштовно, хоча є винятки, наприклад мистецтво, антикваріат чи колекційні предмети. Allegro доступний для продавців з України, тож це гарний варіант для масштабування на європейський ринок.

Wayfair – платформа, орієнтована на меблі та домашній декор. Вона асоціюється в США з якісними товарами для дому. Більшість покупців (95%) знаходяться в США, а аудиторія платформи сягає 100 млн користувачів на місяць. Якщо ви продаєте домашній декор, офісні меблі чи кухонні аксесуари, Wayfair може стати вашим ключем до американського ринку. Це найбільший онлайн-магазин меблів у США та восьмий за популярністю інтернет-магазин у країні.

Динаміка зростання кількості покупців у соцмережах

Для розробки окремого інтернет-магазину в 2025 році підійде міжнародна платформа Shopify. Вона зручна не лише для створення магазинів, але й пропонує функції, схожі на маркетплейси, що робить його універсальним рішенням. Серед 27,2 млн сайтів електронної комерції у світі, Shopify займає 19,55% ринку, за даними SellersCommerce. Це свідчить про його популярність серед продавців.

TikTok Shop – тренд для продажів у соціальних мережах, що стрімко розвивається. 90% користувачів заходять у TikTok щодня, а середня тривалість взаємодії з платформою – 50 хвилин, що значно більше, ніж на Instagram чи Facebook. TikTok Shop став особливо популярним серед зумерів, і його інтеграція у вашу стратегію може значно підвищити видимість та продажі. На які ніші буде тренд в e-сommerce у 2025 році?