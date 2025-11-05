Forbes Digital підписка
Мелочи ценой в сотни тысяч. Сеть ресторанов Varfamily экономит 2 млн грн в год на простых решениях. Что придумали ее владельцы?

Татьяна Капустинская
Татьяна Капустинская
Анастасія та Олександр Варави — співзасновники Varfamily /З особистого архіву Varfamily

Анастасия и Александр Варавы развивают сеть заведений в Днепре. Фото З особистого архіву Varfamily

Ресторанный бизнес в Украине погружается в кризис и ищет способы оптимизировать расходы. Совладелец Varfamily рассказывает, как экономить миллионы, но не терять качество.

Последний год был сверхсложным для ресторанного бизнеса, говорит соучредитель Varfamily Анастасия Варава, которая развивает со своим мужем Александром пять ресторанов в Днепре. Выросли цены на продукты, блюда в меню подорожали на 15–20%. Люди более взвешенно выбирают, на что тратиться. Поесть в заведении – не приоритет. Еще часть аудитории переехала за границу или в более безопасные украинские города, добавляет предпринимательница.

Инфляция в Украине в 2024 году – около 12%, а цены на пищевые продукты в июле 2025-го повысились более чем на 20% по сравнению с 2024-м, по данным Госстата. Тем не менее темпы роста сферы замедлились. Если в 2024-м выручка увеличилась всего на 10%, то за первое полугодие 2025-го – всего на 5%, по данным компании по автоматизации заведений Poster.

