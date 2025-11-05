Последний год был сверхсложным для ресторанного бизнеса, говорит соучредитель Varfamily Анастасия Варава, которая развивает со своим мужем Александром пять ресторанов в Днепре. Выросли цены на продукты, блюда в меню подорожали на 15–20%. Люди более взвешенно выбирают, на что тратиться. Поесть в заведении – не приоритет. Еще часть аудитории переехала за границу или в более безопасные украинские города, добавляет предпринимательница.

Инфляция в Украине в 2024 году – около 12%, а цены на пищевые продукты в июле 2025-го повысились более чем на 20% по сравнению с 2024-м, по данным Госстата. Тем не менее темпы роста сферы замедлились. Если в 2024-м выручка увеличилась всего на 10%, то за первое полугодие 2025-го – всего на 5%, по данным компании по автоматизации заведений Poster.