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«Без неї ми б не вийшли на такі обсяги». З методологією Kanban малі бізнеси знижують витрати та зростають у десятки разів. Як українські підприємці її адаптували?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Agile, kanban, lean, scrum, менеджмент /надано пресслужбою

Нарада в агенції Penguin Team. Фото надано пресслужбою

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Методологію менеджменту Toyota перейняли малі компанії у виробництві та послугах. Результат – мінімальні простої та миттєва реакція на зміни. Як Kanban працює на практиці?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Поділ роботи на етапи, візуалізація завдань та щоденні наради – перелічує принципи Kanban керівник Lean Institute Ukraine та викладач kmbs Сергій Комберянов. «Ставити цілі на один-два тижні – найпростіший спосіб, яким малі компанії структурують діяльність», – каже він.

Kanban підходить для проєктів, над якими працюють кілька виконавців, розповідає засновник диджитал-агенції Penguin Team Микола Скоропадський. «Якщо інші підрядники затримують процес, можна швидко переключитися на наступний проєкт», – пояснює він.

Як японська система менеджменту допомагає українському малому та середньому бізнесу?

Безперебійний потік

Kanban належить до гнучкого управління. Головна вимога – не передавати завдання наступному виконавцю, доки той не виконав свій обсяг робіт, розповідає Сергій Комберянов. «Так не нагромаджуються завдання, які сповільнюють роботу», – говорить він.

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