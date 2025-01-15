«Без нее мы бы не вышли на такие объемы». С методологией Kanban малые бизнесы снижают расходы и растут в десятки раз. Как украинские предприниматели ее адаптировали?

Методологию менеджмента Toyota переняли малые компании в производстве и услугах. Результат – минимальные простои и мгновенная реакция на изменения. Как Kanban работает на практике?

Разделение работы на этапы, визуализация задач и ежедневные совещания – перечисляет принципы Kanban руководитель Lean Institute Ukraine и преподаватель kmbs Сергей Комберянов. «Ставить цели на одну-две недели – самый простой способ, которым малые компании структурируют деятельность», – говорит он.

Kanban подходит для проектов, над которыми работают несколько исполнителей, рассказывает основатель диджитал-агентства Penguin Team Николай Скоропадский. «Если другие подрядчики задерживают процесс, можно быстро переключиться на следующий проект», – объясняет он.

Как японская система менеджмента помогает украинскому малому и среднему бизнесу?

Бесперебойный поток

Kanban принадлежит к гибкому управлению. Главное требование – не передавать задание следующему исполнителю, пока тот не выполнил свой объем работ, рассказывает Сергей Комберянов. «Так не накапливаются задачи, замедляющие работу», – говорит он.