«Без нее мы бы не вышли на такие объемы». С методологией Kanban малые бизнесы снижают расходы и растут в десятки раз. Как украинские предприниматели ее адаптировали?

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Методологию менеджмента Toyota переняли малые компании в производстве и услугах. Результат – минимальные простои и мгновенная реакция на изменения. Как Kanban работает на практике?
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Разделение работы на этапы, визуализация задач и ежедневные совещания – перечисляет принципы Kanban руководитель Lean Institute Ukraine и преподаватель kmbs Сергей Комберянов. «Ставить цели на одну-две недели – самый простой способ, которым малые компании структурируют деятельность», – говорит он.
Kanban подходит для проектов, над которыми работают несколько исполнителей, рассказывает основатель диджитал-агентства Penguin Team Николай Скоропадский. «Если другие подрядчики задерживают процесс, можно быстро переключиться на следующий проект», – объясняет он.
Как японская система менеджмента помогает украинскому малому и среднему бизнесу?
Бесперебойный поток
Kanban принадлежит к гибкому управлению. Главное требование – не передавать задание следующему исполнителю, пока тот не выполнил свой объем работ, рассказывает Сергей Комберянов. «Так не накапливаются задачи, замедляющие работу», – говорит он.
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