HR Camp 2025 від robota.ua: тренди та інновації на ринку праці України в умовах воєнного часу

5 вересня в Emily Resort у Винниках відбулася одна з найважливіших подій українського HR-ринку — HR Camp 2025. Понад 700 HR-спеціалістів, рекрутерів, бізнес-лідерів і підприємців із 15 міст зібралися, щоб обговорити майбутнє ринку праці, обмінятися досвідом та окреслити спільні дії в умовах війни.

На цьогорічній конференції говорили про виклики воєнного часу, ділилися практиками відновлення бізнесу, шукали нові формати взаємодії між компаніями та людьми. Для багатьох учасників це була нагода не лише оновити експертизу, а й відчути підтримку колег, що проходять подібні випробування, обмінятися ідеями та знайти партнерів для спільних ініціатив, здатних впливати на майбутнє ринку праці й економіки країни.

Валерій Решетняк: цифрові інновації та соціальна місія

У своєму виступі Валерій Решетняк, CEO robota.ua, не лише підбив підсумки ювілейного року — 25-річчя компанії, а й окреслив бачення подальшого розвитку сервісу та всієї галузі.

Валерій Решетняк, CEO robota.ua. Фото надано пресслужбою

Валерій зосередився на кількох стратегічних напрямах, які формують майбутнє платформи й ринку:

Рекордні показники. У базі robota.ua вже понад 6 млн резюме, а липень став рекордним за два роки місяцем за кількістю відгуків — понад 1 млн.

Маркетингові інвестиції. Компанія вперше вийшла на телебачення з інтеграціями у популярні шоу «Поле» та «МастерШеф», посилила digital- та радіокампанії, що допомагає залучати нових пошукачів і роботодавців.

Безпека даних. Упроваджено верифікацію роботодавців через КЕП, а алгоритми на основі штучного інтелекту відсіюють шахрайські вакансії. Кандидати отримали розширений контроль над конфіденційністю своїх даних.

AI-рішення. Серед новинок — автоматичне створення описів вакансій, генерація питань для співбесід та система match-making, яка підбирає найбільш релевантних кандидатів.

Нові продукти. Запущено функціонал «зацікавлених кандидатів» та пакет «Експерт» для пошуку спеціалістів на складні позиції.

Після огляду професійних досягнень Решетняк акцентував на соціальній місії компанії. За його словами, HR Camp — це не лише простір обміну досвідом, а й платформа відповідальності та взаємної підтримки. Цьогоріч під час події вдалось зібрати понад 1,3 млн грн для фонду «Повернись живим». Кошти спрямують на закупівлю техніки для військових підрозділів.

Фото надано пресслужбою

«Кемп — це місце діалогу, відкритості та натхнення, але водночас і нагадування, що бізнес не може стояти осторонь війни», підкреслив він, додаючи, що спільні дії бізнесу та громадянського суспільства стають реальним внеском у перемогу України.

Війна як фактор трансформації ринку праці

Під час дискусій учасники не раз наголошували: війна докорінно змінила роботу кожної компанії — від невеликих стартапів до масштабних корпорацій. Мобілізація, релокація команд, хвилі міграції та нові гібридні формати змусили бізнеси переосмислити підхід до управління й переглянути кадрові стратегії.

HR-лідери підкреслювали, що тепер на перший план виходять гнучкість, турбота про команди й культура взаємної підтримки. Без цих складників утримати ключових спеціалістів у часи постійної невизначеності майже неможливо.

Панельна дискусія «Робота, люди, сенси. Метатренди майбутнього»

Завершальним акцентом HR Camp 2025 стала панельна дискусія за участі Володимира Федоріна, редактора-засновника Forbes Ukraine. Обговорення виходило за межі класичних кадрових тем — йшлося про стратегічну роль HR у формуванні нової економіки країни.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine

«Інвестиції в людей мають розглядатися як CAPEX, а не OPEX. Це не просто витрати на зарплати чи бонуси, а стратегічні вкладення, які створюють основу для майбутнього бізнесу», — наголосив Федорін.

Дискусія продемонструвала, що сучасний HR — не просто підбір та облік персоналу. Це архітектор культури, який визначає, як компанія працює, росте й долає виклики.

Не випадково прозвучала думка, що в найближчі роки ми все частіше бачитимемо HR-директорів у ролі CEO. Їхній досвід роботи з людьми та здатність трансформувати бізнес дозволяють компаніям залишатися життєздатними навіть у найскладніших умовах.

Тенденції ринку праці: що далі?

На основі дискусій HR Camp 2025 можна виокремити декілька ключових тенденцій, які визначатимуть розвиток ринку праці найближчими роками:

AI та аналітика стануть центральними інструментами в роботі HR, допомагаючи швидше ухвалювати рішення та точніше підбирати таланти.

Інклюзія й інтеграція ветеранів сформують нове обличчя українського ринку праці, поєднуючи соціальну відповідальність і професійні потреби компаній.

Гнучкі формати роботи — remote та hybrid — залишаться нормою, а компанії продовжать адаптуватись до різних моделей взаємодії.

Wellbeing і ментальне здоров’я вже не сприйматимуться як додаткові бонуси — це must-have для підтримки стійких і мотивованих команд.

Learning & Development та розвиток талантів стануть критичною конкурентною перевагою компаній, що прагнуть залишатися на ринку лідерами.

Така подія як HR Camp 2025 надала не лише можливість для обміну знаннями, а й стала платформою для запуску ідей, що реально впливають на команди, бізнес і соціальні проєкти в Україні.