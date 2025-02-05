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Конвеєр підприємців. Понад 14 000 пунктів «Нової пошти» – франшизи. Скільки потрібно коштів, щоб стати партнером НП?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Франшиза Нова пошта, відкрити відділення Нової пошти, Нова пошта /прес-служба Нової Пошти

На січень 2025 року в «Нової пошти» 14 000 франчайзингових точок сервісу, якими керують 813 партнерів Фото прес-служба Нової Пошти

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Відділення «Нової пошти» приносить до $1000 прибутку на місяць, кажуть опитані Forbes франчайзі з невеликих міст. Критерії до партнерів – вони мають бути освіченими та сімейними підприємцями, готовими розвивати мережу в своєму регіоні. Як відкрити «Нову пошту» і масштабуватися в цьому бізнесі?

На січень 2025 року поштовий оператор «Нова пошта» зріс до 37 878 точок сервісу, створивши найбільшу мережу доставки в Україні. Понад 14 000 із них працюють за франшизою – це відділення, точки видачі та поштомати, розповідає директор департаменту партнерської мережі Олексій Агілов. 

«Маємо 813 франчайзі, з більшістю працюємо понад 10 років», – розповідає він. Компанія визначила оптимальну кількість партнерів за кількістю районів. У 2019 році покрили всі і почали відкриватися в селах. Чи можливо стати новим франчайзі «Нової пошти»?

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