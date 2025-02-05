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Конвейер предпринимателей. Более 14 000 пунктов «Новой почты» – франшизы. Сколько нужно средств, чтобы стать партнером НП?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

Франшиза Нова пошта, відкрити відділення Нової пошти, Нова пошта /пресс-служба Новой Почты

На январь 2025 года в «Новой почте» 14 000 франчайзинговых точек сервиса, которыми управляют 813 партнеров Фото пресс-служба Новой Почты

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Отделение «Новой почты» приносит до $1000 прибыли в месяц, говорят опрошенные Forbes франчайзи из небольших городов. Критерии партнеров – они должны быть образованными и семейными предпринимателями, готовыми развивать сеть в своем регионе. Как открыть «Новую почту» и масштабироваться в этом бизнесе?

На январь 2025 года почтовый оператор «Новая почта» вырос до 37 878 ​​точек сервиса, создав крупнейшую сеть доставки в Украине. Более 14 000 из них работают по франшизе – это отделения, точки выдачи и почтоматы, рассказывает директор департамента партнерской сети Алексей Агилов.

«У нас есть 813 франчайзи, с большинством работаем более 10 лет», – рассказывает он. Компания определила оптимальное количество партнеров по количеству районов. В 2019 году покрыли все и начали открываться в селах. Можно ли стать новым франчайзи «Новой почты»?

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