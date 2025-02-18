Мінус 60 000. В Україні – рекорд закриття ФОПів під час великої війни. Які причини і чи очікувати суттєвий відтік далі

У січні 2025-го близько 60 000 ФОПів припинили діяльність , свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни, але негативна тенденція помітна протягом всього минулого року. Які можливі причини?

У 2024 році приріст ФОПів становив у середньому 4300 щомісяця. Одна з причин зростання – підприємці реєстрували додаткові ФОП на партнерів або працівників після того, як у жовтні 2023-го відновилися штрафи за неналежне використання РРО, говорить Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. «Бізнеси у сфері торгівлі розширювали ліміти доходу замість того, щоб переходити на загальну систему оподаткування», – пояснює він. На лютий 2025 року в Україні 2,14 млн ФОПів, додає нардеп.

Зростання у 2024-му не абсолютне: приріст нових ФОПів торік був на 15% меншим за показник 2023 року, свідчать дані реєстрів, доступних на платформі Opendatabot. Кількість закриттів у січні 2025-го перетнула позначку 60 000 – втричі більше, ніж середній щомісячний показник за минулий рік. У середньому у 2024 році щомісяця закривалися 20 132 ФОПи.

Одна з причин антирекорду – кібератака, яка спричинила зупинку в роботі Єдиного державного реєстру з 19 грудня 2024-го до 8 січня 2025-го, каже провідний аналітик YouControl Роман Корнилюк. «Частина ФОПів, закритих у січні, насправді хотіли закритися в грудні», – пояснює він. Чому підприємці могли планувати закриття?

Ще одна причина – восени 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про підвищення податків. Серед нововведень – військовий збір для ФОПів, перехід підприємств із квартальної до щомісячної звітності та введення щомісячних авансових платежів для торговців пальним. Через підвищення податків закрились 62% з понад 8600 ФОПів, які планували припинити діяльність, згідно з результатами опитування Opendatabot у грудні 2024-го.

Інша зміна – з 1 січня 2025 року для ФОПів скасували право не сплачувати ЄСВ за себе, згідно з Законом про державний бюджет України на 2025 рік. «Це означає, що відтепер всі ФОПи на спрощеній системі зобов’язані сплачувати ЄСВ», – каже власниця юридичної компанії «Захист власності» Анна Мацюк. Залишаються винятки, на які це нововведення не впливає, перераховує юристка:

ФОПи, які мають основне місце роботи або укладений гіг-контракт із резидентом Дія.City, якщо ЄСВ за них сплачує роботодавець;

особи з інвалідністю;

особи, які отримують пенсію чи досягли пенсійного віку;

ФОПи, які одночасно є самозайнятими особами та сплачують ЄСВ зі своєї професійної діяльності;

самозайняті особи та всі ФОПи на загальній системі оподаткування, які не отримують доходу .

Встановлення фіксованого військового збору змусило закритись частину ФОПів, які не працювали або власники виїхали за кордон, зауважує Данило Гетманцев. Схожий ефект мало повернення обов’язкової сплати ЄСВ. «Найбільше це вплинуло на «заморожених» ФОПів – як тих, що припинили діяльність, так і на ФОП у схемах, які досягли лімітів доходу або були відкриті про запас», – пояснює Гетманцев. Податкові нововведення могли вплинути на діючі ФОПи, які отримують епізодичні або низькі доходи, додає Корнилюк із YouControl.

Чи буде негативна динаміка закриттів продовжуватись у 2025 році? Жодної катастрофи немає, запевняє Гетманцев. «У лютому 2025-го бачимо закриття 8000 ФОПів – це менше за середній показник у 2024-му», – каже нардеп. Відкриття нових ФОПів перебуває на високих рівнях, тож це схоже на нормальну бізнес-діяльність, говорить Роман Корнилюк.