Минус 60 000. В Украине – рекорд закрытия ФЛП во время большой войны. Каковы причины и ожидать ли существенный отток далее

В январе 2025-го около 60 000 ФЛП прекратили деятельность , свидетельствуют данные госреестров. Это антирекорд за весь период полномасштабной войны, но негативная тенденция заметна в течение всего прошлого года. Каковы возможные причины?

В 2024 году прирост ФЛП составлял в среднем 4300 ежемесячно. Одна из причин роста – предприниматели регистрировали дополнительные ФЛП на партнеров или сотрудников после того, как в октябре 2023-го возобновились штрафы за ненадлежащее использование РРО, говорит глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. «Бизнесы в сфере торговли расширяли лимиты дохода вместо того, чтобы переходить на общую систему налогообложения», – объясняет он. На февраль 2025 года в Украине 2,14 млн ФЛП, добавляет нардеп.

Рост в 2024-м не абсолютный: прирост новых ФЛП в прошлом году был на 15% меньше показателя 2023 года, свидетельствуют данные реестров, доступных на платформе Opendatabot. Количество закрытий в январе 2025-го пересекло отметку 60 000 – втрое больше, чем средний ежемесячный показатель за прошлый год. В среднем в 2024 году ежемесячно закрывалось 20 132 ФЛП.

Одна из причин антирекорда – кибератака, вызвавшая остановку в работе Единого государственного реестра с 19 декабря 2024-го по 8 января 2025-го, говорит ведущий аналитик YouControl Роман Корнилюк. «Часть ФЛП, закрытых в январе, действительно хотели закрыться в декабре», – объясняет он. Почему предприниматели могли планировать закрытие?

Еще одна причина – осенью 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о повышении налогов. Среди нововведений – военный сбор для ФЛП, переход предприятий с квартальной в ежемесячную отчетность и введение ежемесячных авансовых платежей для торговцев горючим. Из-за повышения налогов закрылись 62% из более 8600 ФЛП, которые планировали прекратить деятельность, согласно результатам опроса Opendatabot в декабре 2024-го.

Другое изменение – с 1 января 2025 года для ФЛП отменили право не платить ЕСВ за себя, согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2025 год. «Это означает, что теперь все ФЛПы на упрощенной системе обязаны платить ЕСВ», – говорит владелец юридической компании «Защита собственности» Анна Мацюк. Остаются исключения, на которые это новшество не влияет, перечисляет юрист:

ФЛП, имеющие основное место работы или заключенный гиг-контракт с резидентом Дія.City, если ЕСВ за них платит работодатель;

лица с инвалидностью;

лица, получающие пенсию или достигшие пенсионного возраста;

ФЛП, которые одновременно являются самозанятыми лицами и платят ЕСВ по своей профессиональной деятельности;

самозанятые лица и все ФЛПы на общей системе налогообложения, не получающие дохода .

Установление фиксированного военного сбора вынудило закрыться часть не работавших ФЛП или тех, где владельцы выехали за границу, отмечает Даниил Гетманцев. Подобный эффект имел возврат обязательной оплаты ЕСВ. «Больше всего это повлияло на «замороженных» ФЛПов – как прекративших деятельность, так и на ФЛП в схемах, которые достигли лимитов дохода или были открыты про запас», – объясняет Гетманцев. Налоговые нововведения могли повлиять на действующие ФЛПы, получающие эпизодические или низкие доходы, добавляет Корнилюк из YouControl.

Будет ли негативная динамика закрытий продолжаться в 2025 году? Никакой катастрофы нет, уверяет Гетманцев. «В феврале 2025-го видим закрытие 8000 ФЛП – это меньше среднего показателя в 2024-м», – говорит нардеп. Открытие новых ФЛП находится на высоких уровнях, поэтому это похоже на нормальную бизнес-деятельность, говорит Роман Корнилюк.