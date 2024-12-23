«Невизначеність зашкалює». Ці 10 малих і середніх компаній визначилися, як вони будуть зростати у 2025 році. Ось їхні плани

Компанії в кінці року аналізують свої успіхи та планують кроки розвитку на наступний. Які питання виносить на стратегічні сесії малий бізнес і як буде долати виклики 2025-го?

2024 рік під егідою кадрового голоду і стратегій виживання спонукав малий і середній бізнес (МСБ) думати про експансію. Навчившись працювати попри блекаути роком раніше, компанії шукали способи виходу на нові ринки й зміцнення позицій в Україні.

На початку року 79% підприємців МСБ планували розширення бізнесу, 14% – масштабуватися за кордон, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації. Попри труднощі та виклики, український бізнес запускався в США, Португалії, Польщі та інших країнах.