«Неопределенность зашкаливает». Эти 10 малых и средних компаний определились, как они будут расти в 2025 году. Вот их планы

Компании в конце года анализируют свои успехи и планируют шаги по развитию на следующий. Какие вопросы выносит на стратегические сессии малый бизнес и как будет преодолевать вызовы 2025-го?

2024 год под эгидой кадрового голода и стратегий выживания побудил малый и средний бизнес (МСБ) думать об экспансии. Научившись работать вопреки блэкаутам годом ранее, компании искали способы выхода на новые рынки и укрепления позиций в Украине.

В начале года 79% предпринимателей МСБ планировали расширение бизнеса, 14% – масштабироваться за границу, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации. Несмотря на трудности и вызовы, украинский бизнес запускался в США, Португалии, Польше и других странах.