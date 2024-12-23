Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Стратегічна сесія 2025 /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine
Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Неопределенность зашкаливает». Эти 10 малых и средних компаний определились, как они будут расти в 2025 году. Вот их планы

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

7 хв читання

Какие вопросы малый бизнес выносит на стратегические сессии перед 2025 годом – 10 кейсов Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Компании в конце года анализируют свои успехи и планируют шаги по развитию на следующий. Какие вопросы выносит на стратегические сессии малый бизнес и как будет преодолевать вызовы 2025-го?

2024 год под эгидой кадрового голода и стратегий выживания побудил малый и средний бизнес (МСБ) думать об экспансии. Научившись работать вопреки блэкаутам годом ранее, компании искали способы выхода на новые рынки и укрепления позиций в Украине.

В начале года 79% предпринимателей МСБ планировали расширение бизнеса, 14% – масштабироваться за границу, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации. Несмотря на трудности и вызовы, украинский бизнес запускался в США, Португалии, Польше и других странах.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине