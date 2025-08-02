Купівля, не виходячи за межі TikTok, Instagram і Facebook, – формат, що набирає популярності, витісняючи класичний e-commerce у частині імпульсних покупок. Продавати через соцмережі – легше й швидше, ніж запускати сайт чи інвестувати в магазин на маркетплейсі, вважає співзасновник холдингу Handmade-Hub UA Микола Серветник. Як це можуть використати українські бізнеси?

Соціальні мережі вийшли за межі майданчиків для спілкування та обміну фото – сьогодні це повноцінні канали продажів із вбудованими магазинами, системами оплати та реклами. Цей формат вигідний як для великих брендів, так і для малого бізнесу, який шукає нові точки зростання.

У 2024 році світовий обсяг продажів через соціальні мережі (social commerce) досяг приблизно $699,4 млрд, що на 22,6% більше, ніж у попередньому році, за даними платформи Oberlo. Для порівняння, у 2018-му цей показник становив лише $81,9 млрд – за шість років він виріс більше ніж у вісім разів.

Найстрімкіше зростає ринок США: на 2024 рік 110,4 млн американців робили покупки через соцмережі – це понад 50% всіх користувачів соцмереж у віці від 14 років, за даними Capitaloneshopping. До 2027 року кількість social shoppers в США зросте до 118 млн, що відповідає приблизно 51% користувачів соцмереж. Facebook та Instagram залишаються лідерами серед каналів продажу в США з близько 67,8 млн і 45,3 млн покупців відповідно, за даними Oberlo. TikTok Shop демонструє стрімке зростання – 300% рік до року, за даними Keevee.

Аналітики прогнозують посилення тенденції: у 2024 social commerce формує близько 19% від загального обсягу онлайн‑продажів, а до 2028 року зростання складе 21–22%, за прогнозами Whop. Соціальні мережі – це не лише маркетингові канали, а вже повноцінні торгові майданчики, особливо для людей віком до 40 років. Бізнесам, що орієнтуються на візуальні продукти, слід не просто бути в соцмережах, а продавати напряму через них.

Як працює торгівля в соцмережах

Магазини в соціальних мережах революціонізували онлайн-комерцію, дозволяючи купувати товари безпосередньо в додатках без переходу на зовнішні сайти. TikTok Shop, Instagram Shop, Facebook та Pinterest Shop є найбільшими платформами для соціальної торгівлі, які охоплюють мільярди активних користувачів щомісяця та пропонують найрозвиненіший функціонал для e-commerce. Як це працює?

TikTok Shop інтегрує торгівлю безпосередньо у відеоконтент. Продавці можуть тегати товари у відеороликах та прямих ефірах, використовуючи TikTok Seller Center для управління магазином. Платформа надає новий спосіб стимулювати продажі безпосередньо через короткі відео та LIVE-трансляції. TikTok Shop приймає основні платіжні карти (Visa, Mastercard, American Express, Discover), PayPal, мобільні платежі (Apple Pay, Google Pay), а також сервіси «купи зараз, заплати пізніше» як Klarna та Affirm. Покупці платять безпосередньо через TikTok, який обробляє платежі та виплачує продавцям прибуток.

Магазини всередині соцмереж Фото з особистого архіву

Instagram та Facebook Shop працюють через єдину екосистему Meta Commerce Manager. Бренди створюють каталоги товарів, які відображаються у постах, Stories та Reels. У країнах із підтримкою функції Checkout покупки здійснюються повністю всередині додатку, у разі її відсутності – перенаправляються на сайт продавця.

Pinterest Shop перетворює піни на торгові вітрини з можливістю прямої купівлі. Платформа особливо ефективна для візуального контенту – fashion, декору, handmade товарів.

Переваги магазинів у соцмережах Мінімізація кроків до купівлі – користувач бачить товар і купує без переходів.

Вища конверсія – усунення барʼєрів збільшує показники продажів.

Вірусний потенціал – товари можуть швидко поширюватися через контент.

Пряма взаємодія – спілкування з клієнтами в природному середовищі.

Доступність для малого бізнесу – низький поріг входу для незалежних продавців.

Живі продажі – можливість демонструвати товари в режимі реального часу. Читати більше Згорнути

Соцмережі та український бізнес

Українським підприємцям досі недоступна повноцінна функція створення магазинів у TikTok Shop, Instagram Shopping і Facebook Shops. Причина – України немає в списку підтримуваних країн у більшості міжнародних маркетплейс-функцій соціальних мереж. Це стосується як особистих, так і бізнес-акаунтів. Не можна підключити українські платіжні системи або юридичні особи.

Реклама також має обмеження. Meta (Instagram, Facebook) часто блокує оголошення з українською символікою, згадками війни або благодійності. І навіть нейтральні кампанії можуть бути відхилені через непередбачувані алгоритми автоматичної модерації. Втім, моя компанія активно працює з магазинами у соціальних мережах. Як українському підприємцю створити магазин у соцмережі?

Перший варіант – реєстрація через іноземну юрисдикцію. Якщо ви маєте партнерів чи ФОП у США, Британії або ЄС, відкрийте акаунт на них. Це легальний спосіб отримати доступ до функцій магазинів і логістичних сервісів соцмереж. Другий варіант – використання віртуальних номерів та адрес. Деякі продавці реєструють акаунти з IP-адресами інших країн через VPN та сервіси віртуальної ідентифікації. Це може дати тимчасовий доступ, але не гарантує стабільної роботи. Третій варіант – підключення до міжнародних агентів. Існують сервіси та посередники, які пропонують інфраструктуру для запуску TikTok Shop або Meta Shop на іноземну компанію під ключ. Це потребує додаткових витрат, але знімає барʼєри.

Поки великі соціальні платформи офіційно не підтримують український ринок, бізнесу доводиться шукати обхідні шляхи. Реєстрація через іноземні юрисдикції – найнадійніше рішення для масштабування. Водночас важливо дотримуватись політик платформ і уникати порушень, щоб не втратити акаунт або рекламний доступ.

Як створити свій магазин

На відміну від запуску власного інтернет-магазину, створення магазину в соцмережах не потребує команди, програміста чи великих інвестицій. Це ідеальне рішення для початківців – можна тестувати товари та підходи без фінансових ризиків. TikTok – одна з найдинамічніших платформ для продажів, тому розглянемо приклад саме з TikTok Shop. Реєстрація займає лічені хвилини.

Перевірка вимог. Перед реєстрацією переконайтеся, що ви перебуваєте в одній із підтримуваних країн (США, Велика Британія, Індонезія тощо) та маєте документи для верифікації бізнесу або особи. Реєстрація. Перейдіть на TikTok Seller Center, оберіть країну, зареєструйтеся через TikTok-акаунт або email. Оберіть тип акаунту: індивідуальний або бізнес (не Organizational). Верифікація. Для фізосіб – паспорт/ID-карта, підтвердження адреси, для бізнесу – реєстраційні документи, податковий номер, банківські реквізити, документи власника. Податкові налаштування. У профілі перейдіть до Taxes, заповніть необхідні форми, додайте платіжні реквізити (картка має відповідати країні реєстрації). Додавання товарів. Підготуйте фото (мінімум 3–5), описи з ключовими словами, ціни, категорії. У Seller Center перейдіть у Products → Add Product. Заповніть поля: назва, опис, категорія, фото, ціна, кількість, варіанти. Логістика. Оберіть спосіб доставки: самостійно, через TikTok Logistics або сторонні сервіси. Встановіть зони, вартість і терміни доставки, налаштуйте політику повернень. Оплати. TikTok Shop підтримує: банківські картки (Visa, Mastercard), PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Affirm тощо. Врахуйте, що TikTok стягує комісію з кожного продажу. Запуск і просування. Після модерації опублікуйте товари. Створюйте відео, прямі ефіри, додавайте теги до товарів. Використовуйте TikTok Shop Academy та аналітику в Seller Center.

TikTok Shop – простий і доступний старт для малого бізнесу, який дозволяє швидко вийти на аудиторію без зайвих витрат. Завдяки низькому порогу входу та потужному відеоінструментарію ви можете зосередитися на головному – продажах і комунікації з клієнтами.

Соціальна комерція – майбутнє онлайн-продажів, і 49% брендів планують збільшити свої інвестиції в соціальну комерцію у 2025 році. Прогнозується, що до 2030 року індустрія соціальної комерції зростатиме на 31% на рік і досягне $8,5 трлн. Ви ще встигаєте стартувати, доки це не стало мейнстрімом та зайняти свою нішу у соціальних мережах.