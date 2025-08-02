Покупка, не выходя за пределы TikTok, Instagram и Facebook, – формат, который набирает популярность, вытесняя классический e-commerce в части импульсных покупок. Продавать через соцсети – легче и быстрее, чем запускать сайт или инвестировать в магазин на маркетплейсе, считает соучредитель холдинга Handmade-Hub UA Николай Серветник. Как это могут использовать украинские бизнесы?

Социальные сети вышли за пределы площадок для общения и обмена фотографиями – сегодня это полноценные каналы продаж со встроенными магазинами, системами оплаты и рекламы. Этот формат выгоден как для крупных брендов, так и для малого бизнеса, ищущего новые точки роста.

В 2024 году мировой объем продаж через социальные сети (social commerce) достиг примерно $699,4 млрд, что на 22,6% больше, чем в прошлом году, по данным платформы Oberlo. Для сравнения, в 2018-м этот показатель составил всего $81,9 млрд – за шесть лет он вырос более чем в восемь раз.

Стремительнее всего растет рынок США: на 2024 год 110,4 млн американцев совершали покупки через соцсети – это более 50% всех пользователей соцсетей в возрасте от 14 лет, по данным Capitaloneshopping. К 2027 году количество social shoppers в США вырастет до 118 млн, что соответствует примерно 51% пользователей соцсетей. Facebook и Instagram остаются лидерами среди каналов продаж в США с около 67,8 млн и 45,3 млн покупателей соответственно, по данным Oberlo. TikTok Shop демонстрирует стремительный рост – 300% из года в год, по данным Keevee.

Аналитики прогнозируют усиление тенденции: в 2024 году social commerce формирует около 19% от общего объема онлайн-продаж, а к 2028 году рост составит 21–22%, по прогнозам Whop. Социальные сети – это не только маркетинговые каналы, а уже полноценные торговые площадки, особенно для людей младше 40 лет. Бизнесам, ориентирующимся на визуальные продукты, следует не просто быть в соцсетях, а продавать напрямую через них.

Как работает торговля в соцсетях

Магазины в социальных сетях революционизировали онлайн-коммерцию, позволяя покупать товары непосредственно в приложениях без перехода на внешние сайты. TikTok Shop, Instagram Shop, Facebook и Pinterest Shop являются самыми большими платформами для социальной торговли, которые охватывают миллиарды активных пользователей ежемесячно и предлагают наиболее развитый функционал для e-commerce. Как это работает?

TikTok Shop интегрирует торговлю непосредственно в видеоконтент. Продавцы могут тегать товары в видеороликах и прямых эфирах, используя TikTok Seller Center для управления магазином. Платформа дает новый способ стимулировать продажи непосредственно через короткие видео и LIVE-трансляции. TikTok Shop принимает основные платежные карты (Visa, Mastercard, American Express, Discover), PayPal, мобильные платежи (Apple Pay, Google Pay), а также сервисы «купи сейчас, заплати позже» как Klarna и Affirm. Покупатели платят непосредственно через TikTok, который обрабатывает платежи и выплачивает продавцам прибыль.

Магазины внутри соцсетей Фото из личного архива

Instagram и Facebook Shop работают через единую экосистему Meta Commerce Manager. Бренды создают каталоги товаров, которые отображаются в постах, Stories и Reels. В странах с поддержкой функции Checkout покупки совершаются полностью внутри приложения, в случае ее отсутствия – перенаправляются на сайт продавца.

Pinterest Shop превращает пины в торговые витрины с возможностью прямой покупки. Платформа особенно эффективна для визуального контента – fashion, декора, handmade товаров.

Преимущества магазинов в соцсетях Минимизация шагов к покупке – пользователь видит товар и покупает без переходов.

Более высокая конверсия – устранение барьеров увеличивает показатели продаж.

Вирусный потенциал – товары могут быстро распространяться через контент.

Прямое взаимодействие – общение с клиентами в природной среде.

Доступность для малого бизнеса – низкий порог входа для независимых продавцов.

Живые продажи – возможность демонстрировать товары в режиме реального времени. Читать больше Свернуть

Соцсети и украинский бизнес

Украинским предпринимателям до сих пор недоступна полноценная функция создания магазинов TikTok Shop, Instagram Shopping и Facebook Shops. Причина – Украины нет в списке поддерживаемых стран в большинстве международных маркетплейс-функций социальных сетей. Это касается как личных, так и бизнес-аккаунтов. Нельзя подключить украинские платежные системы или юридические лица.

Реклама также имеет ограничение. Meta (Instagram, Facebook) часто блокирует объявления с украинской символикой, упоминаниями войны или благотворительности. И даже нейтральные кампании могут быть отклонены из-за непредвиденных алгоритмов автоматической модерации. Впрочем, моя компания активно работает с магазинами в социальных сетях. Как украинскому предпринимателю создать магазин в соцсети?

Первый вариант – регистрация через иностранную юрисдикцию. Если у вас есть партнеры или ФЛП в США, Британии или ЕС, откройте аккаунт на них. Это легальный способ получить доступ к функциям магазинов и логистических сервисов соцсетей. Второй вариант – использование виртуальных номеров и адресов. Некоторые продавцы регистрируют аккаунты с IP-адресами других стран через VPN и сервисы виртуальной идентификации. Это может дать временный доступ, но не гарантирует стабильную работу. Третий вариант – подключение к международным агентам. Есть сервисы и посредники, предлагающие инфраструктуру для запуска TikTok Shop или Meta Shop на иностранную компанию под ключ. Это требует дополнительных расходов, но снимает барьеры.

Пока крупные социальные платформы официально не поддерживают украинский рынок бизнесу приходится искать обходные пути. Регистрация через иностранные юрисдикции – самое надежное решение для масштабирования. В то же время важно соблюдать политик платформ и избегать нарушений, чтобы не потерять аккаунт или рекламный доступ.

Как создать свой магазин

В отличие от запуска собственного интернет-магазина, создание магазина в соцсетях не нуждается в команде, программисте или больших инвестициях. Это идеальное решение для начинающих – можно тестировать товары и подходы без финансовых рисков. TikTok – одна из самых динамичных платформ для продаж, поэтому рассмотрим пример именно из TikTok Shop. Регистрация занимает считанные минуты.

Проверка требований. Перед регистрацией убедитесь, что вы находитесь в одной из поддерживаемых стран (США, Великобритания, Индонезия и т.д.) и имеете документы для верификации бизнеса или личности. Регистрация. Перейдите на TikTok Seller Center, выберите страну, зарегистрируйтесь через TikTok-аккаунт или email. Выберите тип аккаунта: индивидуальный или бизнес (не Organizational). Верификация. Для физлиц – паспорт/ID-карта, подтверждение адреса, для бизнеса – регистрационные документы, налоговый номер, банковские реквизиты, документы владельца. Налоговые настройки. В профиле перейдите в Taxes, заполните необходимые формы, добавьте платежные реквизиты (карта должна соответствовать стране регистрации). Добавление товаров. Подготовьте фото (минимум 3–5), описания с ключевыми словами, цены, категории. В Seller Center перейдите в Products → Add Product. Заполните поля: название, описание, категория, фото, цена, количество, варианты. Логистика. Выберите способ доставки: самостоятельно через TikTok Logistics или посторонние сервисы. Установите зоны, стоимость и сроки доставки, настройте политику возврата. Оплаты. TikTok Shop поддерживает: банковские карты (Visa, Mastercard), PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Affirm и т.д. Учтите, что TikTok взимает комиссию по каждой продаже. Запуск и продвижение. После модерации опубликуйте товары. Создавайте видео, прямые эфиры, добавляйте теги в товары. Используйте TikTok Shop Academy и аналитику в Seller Center.

TikTok Shop – простой и доступный старт для малого бизнеса, позволяющий быстро выйти на аудиторию без лишних затрат. Благодаря низкому порогу входа и мощному видеоинструментарию, вы можете сосредоточиться на главном – продажах и коммуникации с клиентами.

Социальная коммерция – будущее онлайн-продаж и 49% брендов планируют увеличить свои инвестиции в социальную коммерцию в 2025 году. Прогнозируется, что к 2030 году индустрия социальной коммерции будет расти на 31% в год и достигнет 8,5 трлн. Вы еще успеваете стартовать, пока это не стало мейнстримом и занять свою нишу в социальных сетях.