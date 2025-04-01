Аграрна реорганізація. «Нібулон» майже вдвічі збільшив збір врожаю, заробивши $25 млн EBITDA. Як новий директор з агровиробництва рятує пошматований війною агрохолдинг

Вперше за час війни аграрний напрям «Нібулону» Андрія Вадатурського став прибутковим. Компанія торік зібрала на 72% більше врожаю – 274 000 т. Як новий директор з агровиробництва Олег Веселов змінив курс одного з найбільших агрохолдингів країни?

«Директори наших філій працювали за радянським шаблоном, – каже керівник з агровиробництва «Нібулон» Олег Веселов, 49. – У підсумку з 14 директорів із нами залишилися четверо».

Через російське вторгнення «Нібулон» у 2022-му втратив 30% земельного банку, а 10 із 26 річкових терміналів опинилися під блокадою. Втрати за перший рік повномасштабного вторгнення власник компанії Андрій Вадатурський оцінював у $416 млн. У 2023-му агронапрям «Нібулону» отримав операційний збиток у $417 000.