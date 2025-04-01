Аграрная реорганизация. «Нибулон» почти вдвое увеличил сбор урожая, заработав $25 млн EBITDA. Как новый директор по агропроизводству спасает растерзанный войной агрохолдинг

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Впервые за время войны аграрное направление «Нибулона» Андрея Вадатурского стало прибыльным. В прошлом году компания собрала на 72% больше урожая – 274 000 т. Как новый директор по агропроизводству Олег Веселов сменил курс одного из крупнейших агрохолдингов страны?
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«Директора наших филиалов работали по советскому шаблону, – говорит руководитель агропроизводства «Нибулон» Олег Веселов, 49. – В итоге из 14 директоров с нами остались четверо».
Вследствие российского вторжения «Нибулон» в 2022-м потерял 30% земельного банка, а 10 из 26 речных терминалов оказались под блокадой. Убытки за первый год полномасштабного вторжения владелец компании Андрей Вадатурский оценивал в $416 млн. В 2023-м агронаправление «Нибулона» получило операционный ущерб в $417 000.
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