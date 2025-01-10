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Еспресо – 40 грн, масло – 115 грн. Ціни на каву, яйця та молочну продукцію зросли на 20–40% за останні місяці. Причини здорожчання і прогноз на 2025 рік

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

4 хв читання

За останні три місяці молочні продукти, яйця та кава в Україні подорожчали /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

За останні три місяці молочні продукти, яйця та кава в Україні подорожчали. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Кінець 2024 року відзначився помітним здорожчанням продуктів. Інфляція – лише вершина айсберга. На ціни тиснуть проблеми світового ринку і брак сировини в Україні. Чи загрожує у 2025-му дефіцит молока, яєць та масла?

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У

2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити в середньому 31 грн, що на 11% більше, ніж у 2023-му, йдеться у дослідженні Poster і Опендатабот. На кінець грудня найдорожча кава в Україні була на Одещині – 40 грн за чашку еспресо, 39 грн – на Львівщині. У Києві вона коштувала 36 грн. 

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