У 2002 році Ґейл Федерічи продала свій перший бренд, John Frieda, японському гіганту за $170 млн. Нині вона є засновницею Color Wow, однієї з найуспішніших незалежних компаній у бʼюті-сегменті США, яка готується до потенційного продажу за $1 млрд. Forbes USA розповідає історію успіху Федерічи, який став можливим завдяки створенню продуктів, що розв'язують реальні проблеми.

Після продажу бренду John Frieda Professional Hair Care у 2002 році Ґейл Федерічи вирішила назавжди попрощатися з індустрією догляду за волоссям. Але повернулася до цієї сфери з брендом Color Wow. Фото Джамель Топпін для Forbes USA

Ґейл Федерічи, 76, продала свою першу компанію John Frieda Hair Care у 2002 році. Відтоді вона більш ніж удвічі примножила статки, створивши другий бренд Color Wow, який тепер готується до продажу за $1 млрд.

Після продажу John Frieda Professional Hair Care Федерічи вирішила назавжди попрощатися з індустрією догляду за волоссям. Вона провела попередні 13 років у партнерстві з британським стилістом Джоном Фрідою, з яким разом заснувала бренд у 1989 році. Вона отримала від угоди з японським гігантом Kao Corporation близько $170 млн, за оцінками Forbes.

«Я відчувала, що ми вже пройшли цей шлях, усе зробили, – каже Федерічи. – Мені завжди цікаво вивчати щось нове, і я подумала, що не хочу знову робити те саме».

Від музичного лейблу до косметики для волосся

Упродовж наступних п’яти років Федерічи зробила кардинальний поворот у кар’єрі. Надихнувшись діяльністю свого чоловіка, музиканта Джеймса Сміта, і захоплена співом двох доньок-підлітків, вона заснувала у Лондоні музичний лейбл Hometown Entertainment. Ґейл підписала кількох артистів, зокрема британський гурт GX та англійського репера Taio Cruz, який пізніше випустив хіти Dynamite і Break Your Heart уже під іншим лейблом.

Цей обхідний маршрут тривав недовго. До 2013 року Федерічи відмовилася від кар’єри в музичній індустрії та запустила Color Wow – лінійку засобів для догляду за волоссям, на яку її надихнула сивина у її сестри. Першим продуктом був засіб, схожий на тіні для повік, для маскування сивих коренів, який зберігається до наступного миття голови.

З того часу Color Wow випустив понад 60 продуктів – від засобів проти пухнастості до зволожувальних формул для сухого волосся.

«Їхні продукти вирішують повсякденні проблеми», – пояснює Сюзан Андерсон, старша аналітикиня інвестбанку Canaccord Genuity, яка спеціалізується на б’юті-секторі. Саме ця ніша виявилася вкрай прибутковою для Color Wow. Продукти бренду використовувала Дженніфер Лопес під час свого виступу на Супербоулі 2020 року, а антифризовий спрей Dream Coat вартістю $28 став одним із бестселерів магазину Sephora. Минулого року компанія зафіксувала виторг близько $300 млн, повідомляє прес-служба Color Wow.

Федерічи залишається єдиною власницею Color Wow і зуміла побудувати бізнес без залучення зовнішніх інвесторів. Forbes оцінює вартість бренду приблизно в 500 млн. Її частка в компанії вже коштує вдвічі більше, ніж вона отримала від продажу John Frieda. Усе це дозволило збільшити її статки до близько $600 млн. У рейтингу найбагатших self-made жінок США 2025 року від Forbes USA вона посіла 61 місце.

«Я завжди кажу команді: якщо створюєш щось, що має значення, то заробиш гроші. Питання не в тому, щоб одразу заробити – питання в тому, щоб створити продукт, важливий для людей. Тоді й прийде успіх», – каже Федерічі.

У рейтингу найбагатших self-made жінок США 2025 року за версією Forbes USA Ґейл Федерічи посіла 61 місце. Фото Джамель Топпін для Forbes USA

Між США та Великобританією

Догляд за волоссям не був першою пристрастю Федерічи. Вона виросла в Коннектикуті, спостерігаючи, як батько відмовився від юридичної кар’єри на користь розробки програмного забезпечення. Вона зізнається, що ніколи не мала чіткого плану – лише бажання прожити «життя, сповнене пригод».

Федерічи вивчала англійську літературу й історію мистецтв в Університеті Коннектикуту. Після закінчення навчання у 1970 році вступила до юридичної школи Університету Бриджпорту (тепер Школа права Університету Квінніпіака). Навчаючись на вечірньому відділенні, вона влаштувалася помічницею в компанію Zotos – виробника засобів догляду за волоссям. Там вона поступово просувалася кар’єрними сходами, покинула юридичну школу на останньому курсі й стала віцепрезиденткою з корпоративних комунікацій. Саме там Федерічи працювала над ідеями для продуктів брендів Bain de Terre та Acclaim.

Першою її справжньою пристрастю, за її словами, були не робота, а подорожі. У 27 років вона вступила до Паризького університету, щоб вивчати французьку. У 28 почала займатися грою на барабанах і співала у гурті, а в 29 повернулася на вечірнє навчання до юрфаку. «Я справді була всюди, – зізнається Федерічі. – Єдине, чого я точно хотіла – це життя між США та Великобританією».

Під час роботи в Zotos вона познайомилася з Джоном Фрідою на галузевій конференції в Лондоні в 1988 році. Той мав невелику лінійку продуктів і шукав, як її розвинути. У той час Федерічи вже замислювалася над тим, щоб піти з компанії й заснувати власну рекламну агенцію, зокрема через нові фінансові виклики в родині: одна з її доньок-близнюків народилася з вродженою вадою серця.

У 1989 році Федерічи стала партнеркою Джона Фріди та переїхала до Лондона. Через рік вони випустили сироватку Frizz-Ease – один із перших у світі засобів проти пухнастого волосся. Вона стала хітом. Згодом з’явилися популярні лінійки Sheer Blonde і Beach Blonde. Їхній успіх привернув увагу японської корпорації Kao, яка в 2002 році запропонувала $450 млн готівкою за повне придбання компанії. Федерічі називає цю суму «занадто великою, щоб відмовитися», хоча й визнає: «Я почувалася розгубленою після цього продажу, бо все сталося так раптово. Це ж було наше життя».

З Color Wow Федерічи повернулася до витоків формули успіху John Frieda. Перед запуском бренду у 2013 році підприємиця знову запросила до співпраці хіміка доктора Джо Чінкотту, з яким уперше познайомилася в Zotos, а згодом працювала разом і в John Frieda. Саме він допоміг розробити засіб для маскування сивих коренів – один із найпопулярніших продуктів Color Wow.

Стиліст Джон Фріда разом з підприємецею Ґейл Федерічи. Фото Фото з особистого архіву Ґейл Федерічи

Хмара з пухнастого волосся

Color Wow отримує приблизно половину свого виторгу через власний сайт, а решту – через близько 4500 фізичних точок продажу, включно з мережами Sephora, Ulta Beauty та незалежними салонами краси. Також компанія активно розширює впізнаваність через співпрацю з зірками. Ще на початку Color Wow уклала партнерство зі стилістом Крісом Епплтоном, який використовував продукцію бренду на своїх клієнтах, серед них були Дженніфер Лопес, родина Кардаш’ян і Аріана Ґранде. У лютому 2021 року Color Wow випустила разом з Епплтоном засіб Money Masque – маску для волосся за $45, яка обіцяє ефект «блискучого, дорогого вигляду».

Деякі з найуспішніших продуктів бренду були натхненні особистим досвідом самої Федерічи. Наприклад, ідея спрею Dream Coat зʼявилася після того, як вона відвідала концерт гурту Aerosmith на пляжі Джонс-Біч. «Я памʼятаю, як ідеально висушила волосся феном, що займає купу часу. Пішла до жіночого туалету, глянула в дзеркало – і жахнулась, – згадує вона. – Це була хмара, і я маю на увазі справжню хмару з пухнастого волосся».

Ще в John Frieda вона допомагала створити Frizz-Ease – засіб, який полегшував вирівнювання неслухняного волосся під час сушіння. Але ці продукти не витримували вологості. Разом із хіміком Джо Чінкоттою вони взялися за нову розробку. Формула може повертатися в лабораторію до 50 разів, перш ніж отримає «зелене світло», каже Федерічі. Після численних спроб Чінкотта приніс до офісу демонстрацію: два пасма волосся – одне оброблене, друге ні. Він капнув на них водою. Необроблене одразу ввібрало вологу, тоді як на обробленому краплі залишилися на поверхні, як намистинки.

У США та Великій Британії продавалася одна пляшка Dream Coat майже кожні чотири секунди – це понад 21 500 пляшок на день і більш ніж 151 000 на тиждень станом на 2023 рік, за даними Color Wow.

«Корпоративна логіка – просто випустити гель, потім ще щось, без натхнення», – каже Чінкотта. Він і Федерічи уникають короткочасних трендів і натомість шукають нові сировини, які дозволять зробити «неможливе».

Федерічи та Чінкотта ведуть список усіх продуктів, які хочуть розробити одного дня. Колись серед них був і Dream Coat. Деякі з цих продуктів досі науково неможливі, каже Федерічи, але інші можуть з’явитися вже за кілька місяців. Якщо всі тести пройдуть за планом, наступного літа Color Wow планує запуск «досить значущого продукту».

Джон Фріда створив бренд догляду за волоссям, який у 2002 році продали японській компанії Kao Corporation за близько $107 млн. Фото Getty Images

Конкуренція і мільярдні перспективи

Індустрія краси вже не виглядає так привабливою, як кілька років тому. Багато брендів, придбаних напередодні COVID-19 або під час пандемії, з того часу суттєво втратили в ціні. Один із найяскравіших прикладів – Olaplex Holdings, бренд для волосся, створений двома хіміками й відомий своїми технологіями зміцнення волосся. У 2021 році він вийшов на біржу Nasdaq із капіталізацією $15,9 млрд. Сьогодні його вартість – лише $900 млн.

Color Wow вдалося скористатися прибутковим трендом завдяки фокусу на вирішенні конкретних проблем, таких як пухнастість і сиве коріння, пояснює аналітикиня компанії Morningstar Дан Су, яка спеціалізується на ринку краси. «Споживачі частіше обирають спеціалізовані засоби під конкретний тип волосся», – каже вона.

У звіті консалтингової компанії McKinsey, опублікованому у вересні 2024 року, йдеться про «скінифікацію волосся», тобто перенесення ритуалів догляду за шкірою, включно з багатоступеневими процедурами та спеціалізованими засобами, у категорію догляду за волоссям. Це має сприяти зростанню галузі на 5% щороку до 2028-го.

Водночас за частку на цьому ринку змагається дедалі більше брендів. Серед них – Ouai, запущений у 2016 році стилісткою й подругою Кім Кардаш’ян Джен Еткін, а також K18, створений у 2020 році, який здобув культову популярність в мережі завдяки своїй молекулярній масці для відновлення хімічно пошкодженого волосся. До цього додаються нові продукти від глобальних гігантів, зокрема L’Oréal. «Сегмент преміального догляду за волоссям став набагато конкурентнішим», – каже аналітикиня Сюзан Андерсон.

«Дві-три декади тому, якщо у вас було пухнасте волосся або потрібно було відновити його після фарбування, варіантів майже не було», – додає Дан Су.

Попри жорсткішу конкуренцію та падіння ринку, іноді все ж трапляються угоди-мільярдники. У травні 2025 року публічна компанія e.l.f. оголосила про придбання бренду догляду за шкірою й декоративної косметики Rhode, заснованого Гейлі Бібер. Сума угоди може сягнути $1 млрд, хоча близько $200 млн з цієї суми привʼязані до досягнення певних бізнес-показників після придбання.

Геймі Бібер продала свій бренд догляду за шкірою Rhode за $1 млрд. Це одна з найбільших угод в б'юті-інудстрії. Фото Getty Images

«Великим виробникам товарів масового вжитку все ще цікаві придбання в б’юті-сегменті», – каже Андерсон про ситуацію зі злиттям і поглинанням. «Ми бачили чимало прикладів, коли компанії викуповував Unilever і подібні гравці. На гарний бренд усе ще є попит».

У квітні 2025 року Reuters повідомив, що Color Wow розглядає можливість продажу за оцінкою в $1 млрд. Федерічі підтверджує, що з нею контактують потенційні покупці вже п’ять років. «Час для нас просто ще не настав», – каже вона, додаючи, що компанія веде перемовини й дивиться, які варіанти є доцільними.

Федерічі також визнає, що у разі продажу може опинитися в такій самій ситуації, як після угоди з John Frieda. «Я не уявляю, що нічого не робитиму», – каже вона. Але водночас визнає, що дедалі більше відчуває певне обмеження в межах галузі.

«Кожна наша формула – унікальна, бо ми вирішуємо різні проблеми. Але врешті-решт це все ще продукти для догляду за волоссям. Думаю, з часом мені захочеться знайти інший спосіб вплинути на світ».