Конкурентний океан. Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова запускає мережу з 35 рибних магазинів у Києві. Чи спрацює ідея?

На території столичного житлового комплексу «Варшавський» відкриється перший магазин «Чорноморка online». До кінця року Ольга Копилова планує відкрити 35 таких магазинів, і, можливо, запустити франшизу. Чому рестораторка вирішила піти у ритейл?

У власниці «Чорноморки» Ольги Копилової амбітні плани. Вона вже оголосила про запуск устричних автоматів. Це не все. «Чорноморка» запускає мережу рибних магазинів у столичних житлових комплексах, розповіла Копилова.

Перший магазин відкриється в кінці сінчя у житловому масиві «Варшавський», каже Копилова. Його площа – 80 кв. м. Площа всіх наступних магазинів – від 50 до 80 кв. м.