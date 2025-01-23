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Конкурентний океан. Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова запускає мережу з 35 рибних магазинів у Києві. Чи спрацює ідея?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Рибний прилавок /Ілюстрація Shutterstock

«Чорноморка» запускає мережу рибних маркетів, онлайн-магазин і доставку Фото Ілюстрація Shutterstock

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На території столичного житлового комплексу «Варшавський» відкриється перший магазин «Чорноморка online». До кінця року Ольга Копилова планує відкрити 35 таких магазинів, і, можливо, запустити франшизу. Чому рестораторка вирішила піти у ритейл?

У власниці «Чорноморки» Ольги Копилової амбітні плани. Вона вже оголосила про запуск устричних автоматів. Це не все. «Чорноморка» запускає мережу рибних магазинів у столичних житлових комплексах, розповіла Копилова.

Перший магазин відкриється в кінці сінчя у житловому масиві «Варшавський», каже Копилова. Його площа – 80 кв. м. Площа всіх наступних магазинів – від 50 до 80 кв. м. 

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