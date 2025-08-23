63% українських компаній уже мають програми підтримки ментального здоровʼя, але користуються ними лише 34% співробітників — головна проблема в тому, що ініціативи не відповідають реальним потребам команд. Дослідження robota.ua та Healthy Mind показує: справжній ефект дають не разові тренінги, а системний підхід з новими метриками вимірювання емоційного стану та активною участю керівників, які власним прикладом демонструють важливість теми.

Ментальне здоров’я перестало бути особистою темою й стало фактором довгострокової ефективності бізнесу. Війна лише підсилила цей тренд: емоційна стабільність команд сьогодні впливає на здатність компаній виконувати завдання і рухатися до цілей. Платформа з пошуку роботи robota.ua та ШІ-платформа для діагностики ментального здоров’я Healthy Mind дослідили, як українські компанії впроваджують програми підтримки ментального здоровʼя для своїх співробітників, що працює, а що залишається лише декларацією.

Турбота понад продуктивність

У дослідженні взяли участь 123 компанії з України з понад 20 галузей: від IT до освіти, медицини та виробництва. Показово, що 63% з них уже мають впроваджені програми піклування про ментальне здоров’я співробітників.

Загальна картина наявності програм ментального здоров'я в компаніях в Україні. Фото Дослідження платформ robota.ua та Healthy Mind - «Програми ментального здоров'я в українських компаніях»

Але що ще цікавіше — це мотивація: 64% компаній упроваджують їх насамперед через щире бажання піклуватися про своїх людей. Лише кожна п’ята — щоб підвищити продуктивність, і лише 13% — аби зменшити плинність кадрів.

Ці дані підкреслюють зсув у корпоративній культурі. Турбота про психологічний стан працівників перестає бути «інструментом управління ефективністю» і стає цінністю. У час, коли війна щодня підвищує рівень стресу, ця зміна є критичною для стійкості команд.

Причини впровадження програм піклування про ментальне здоров'я співробітників. Фото Дослідження платформ robota.ua та Healthy Mind - «Програми ментального здоров'я в українських компаніях»

Програма є, а користі мало

Попри активне впровадження програм ментального здоров’я, лише 34% співробітників опитаних компаній реально ними користуються. Головна причина — програми підтримки не завжди відповідають реальним потребам людей. 43% компаній зізнаються, що стикаються з низьким інтересом співробітників.

Активність та залученість співробітників до програм піклування про ментальне здоров'я. Фото Дослідження платформ robota.ua та Healthy Mind - «Програми ментального здоров'я в українських компаніях»

Це класичний приклад «запуску наосліп»: є тренінг чи лекція, але вона не закриває реальний біль команди. Психоемоційні проблеми різні за природою, і універсальних рішень тут немає.

Ще одна проблема — відсутність вимірювань. Лише 16% компаній регулярно проводять окремі опитування, аби зрозуміти стан команд. У великих організаціях такий процес займає десятки годин і потребує залучення кількох людей для аналізу даних. Через це більшість компаній узагалі не мають об’єктивної картини.

Вигорання чи просто втома

Ми часто чуємо від колег: «Я вигорів», «Я перевантажена», «Усі втомилися». За цими словами можуть стояти дуже різні причини: недосип, хронічний стрес, відсутність контролю над робочим процесом чи навіть конфлікт цінностей. Без чіткої діагностики зрозуміти, де справжнє джерело проблеми, неможливо.

Вигорання — не просто втома, а комплексне виснаження, яке проявляється у трьох площинах: емоційній, когнітивній і поведінковій. Якщо вчасно не відреагувати, воно може призвести до втрати ключових людей. За даними Gradus Research, 75% працівників у стані вигорання розглядають можливість звільнення.

Саме тому ключовим стає вимірювання. Не інтуїтивні оцінки, а конкретні дані, які дозволяють побачити ризики до того, як команда входить у кризу.

Оцінка ефективності програм піклування про ментальне здоров'я співробітників, які впроваджують компанії в Україні. Фото Дослідження платформ robota.ua та Healthy Mind - «Програми ментального здоров'я в українських компаніях»

Одна з найбільших змін у підході до ментального здоров’я — поява нових метрик. Якщо раніше HR та керівники орієнтувалися лише на плинність кадрів чи продуктивність, сьогодні на перший план виходять індикатори емоційного стану.

Компанії впроваджують регулярні заміри рівня тривожності, відчуття сенсу роботи, залученості та відновлення. Це дозволяє не лише «гасити пожежі», а й прогнозувати ризики вигорання на рівні команд.

Інвестиції в людей

Цікаво, що інвестиції у добробут не залежать від розміру бізнесу. Хтось витрачає до 5000 грн на рік на співробітника, хтось — понад 50 000.

44% опитаних компаній інвестують до 5000 грн на рік на одного співробітника, 26% ー від 5000 до 10 000 грн, 14% понад 50 000 грн. Але важливо інше: рівень інвестицій не залежить від розміру компанії. Як великі, так і малі бізнеси можуть вкладати у добробут команд ー питання лише у внутрішній культурі.

Інвестиції у ментальне здоров'я співробітників - середні витрати компаній на одного співробітника.

Найпопулярніші формати підтримки сьогодні — консультації психологів (34%), тренінги (29%) та освітні матеріали (26%). Менш популярними залишаються гарячі лінії (7%) чи спеціальні командні заходи (4%).

Проте, головною є не форма, а наскільки вона відповідає запиту конкретної команди.

Формати та типи програм піклування про ментальне здоров'я співробітників, які впроваджують компанії в Україні. Фото Дослідження платформ robota.ua та Healthy Mind - «Програми ментального здоров'я в українських компаніях»

Роль керівників

Окремо варто згадати роль лідерів. Дослідження показало: чим активніше керівники залучені у програми, тим вищий рівень участі працівників. У компаніях, де керівництво відкрито підтримує тему ментального здоров’я, 38 зі 77 співробітників значно частіше проходять діагностики та користуються можливостями допомоги.

Це ще раз доводить: просто запустити програму замало. Лідер має показати приклад: відверта комунікація, готовність показати власну залученість і підкреслити, що це справді важлива частина культури.

Погляд у майбутнє

Підтримка ментального здоров’я більше не є «додатковою опцією». У воєнний час це так само важливо, як і фінансові показники, адже саме люди ці показники й створюють.

Справжній ефект дають лише системні програми підтримки. Це не разова акція, а постійний процес: від вимірювання стану команди до впровадження регулярних практик турботи. Тільки тоді ініціативи перетворюються з формальності на реальний ресурс стійкості й продуктивності.

Бізнесу сьогодні важливо діяти, а не просто говорити. Компанії, які вчасно чують своїх людей і створюють простір для психологічної стійкості, завтра матимуть команди, що витримують виклики й зберігають енергію для розвитку.