FlixBus за час війни зріс в Україні вп’ятеро. Чому він досі не перевозить між українськими містами? Інтерв’ю з віцепрезидентом в Східній Європі Міхалом Леманом

Один із найбільших перевізників у світі – німецький FlixBus від початку повномасштабного вторгнення втричі збільшив кількість автобусів та мережу в Україні й готується запустити ще 20 нових напрямків. Яких маршрутів чекати українцям та чому серед них не буде Київ – Львів чи Рівне – Одеса? Інтерв’ю Forbes Ukraine з віцепрезидентом FlixBus у Східній Європі Міхалом Леманом
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Автобусний лоукостер FlixBus працює на українському ринку з 2019 року. До лютого 2022-го компанія збільшила мережу до 40 маршрутів та 30 автобусів. Війна тільки прискорила німецьку компанію. На жовтень 2024-го в та з України курсує майже втричі більше зелено-помаранчевих автобусів за 92 маршрутами. У процесі запуску – ще 20 нових напрямів, каже віцепрезидент FlixBus у Східній Європі Міхал Леман.
«Бачимо великий потенціал для зростання в Україні після завершення війни», – розповідає він. Що може стати на заваді? Ліцензії на основні маршрути, як-от Київ – Львів або Київ – Одеса, в руках кількох великих операторів, тому FlixBus, за словами Лемана, не має можливостей прийти на внутрішній ринок. «Відсутність конкуренції – це високі ціни за якість, яка не відповідає сучасним стандартам», – каже він.
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