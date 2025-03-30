Криптофанат Дональда Трампа. Як Джастін Сан збудував блокчейн-імперію Tron на мемкоїнах, плагіаті та партнерстві з родиною президента США

Джастін Сан, 34, врятував криптопроєкт Дональда Трампа й заробив президенту США та його родині $400 млн. Водночас Сан працював над глобальною платіжною системою на основі своєї платформи Tron. Вона вже нараховує понад 300 млн користувачів. Чим займається Сан і як його прихильність до Трампа розширює його бізнес-імперію

Китайський підприємець у сфері блокчейну Джастін Сан захопився Дональдом Трампом ще в середній школі, коли жив у місті Хуейчжоу на півночі від Гонконгу. Учитель порадив своїм учням дивитися американське телебачення, щоб краще вивчити розмовну англійську. Сан скористався файлообмінником BitTorrent – сервісом, який роками пізніше стане його власністю – і почав завантажувати епізоди шоу «Учень» (The Apprentice).

Це реаліті-шоу дало йому значно більше, ніж просто знання того, як правильно вимовляти фразу Трампа «Тебе звільнено!». Сан згадує, що його зачарували уроки жорсткої конкуренції, шоу-бізнесового стилю й демонстративного его – речі, неприйнятні в культурі, побудованій на конфуціанстві та китайському соціалізмі. Але це було на початку 2000-х, і реформи Ден Сяопіна відкрили Китай для капіталізму. «Було цілком логічно, що «Учень» став популярним у Китаї», – каже Сан.

Тож це виглядало як доля. Можливо, тепер це синонім до слова «опортунізм», коли наприкінці минулого року Сан дізнався, що криптопроєкт родини Трампів World Liberty Financial (WLF) зазнає краху, попри те що сам Дональд Трамп, зазначений як «головний криптоадвокат» компанії, щойно знову був обраний президентом США.

Причини були очевидними. Так званий white paper WLF назвали «Золотою книгою», а на обкладинці – портрет Трампа в образі супергероя, що весь сяє золотом. World Liberty мала стати ще однією платформою децентралізованих фінансів – таких уже сотні. У компанії не було ані частки власного капіталу, ані професійного менеджменту, а токени виявились би неліквідними.

При тому, що родина Трампів цілком могла самостійно профінансувати запуск на $30 млн, вона цього не зробила – і це тільки посилило підозри. Ще понад 30 років тому Дональд Трамп змістив фокус своєї бізнес-імперії в бік використання чужих грошей замість ризикувати власними.

Але Сан не міг не побачити потенційний зиск. Із березня 2023 року проти нього триває позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка звинувачує його у маніпулюванні ринком і продажі незареєстрованих цінних паперів. Тепер у нього з’явився шанс особисто збагатити людину, яка очолить виконавчу владу США – включно з SEC.

Джастін Сан на Daily cover Forbes US Фото Gareth Brown for Forbes USA

Перша інвестиція в WLF як знак лояльності

Наприкінці листопада, лише за три тижні після перемоги Трампа на виборах, Сан виклав $30 млн для покриття операційних витрат. «Я бачу WLF як сильного гравця у сфері фінансових технологій», – каже Сан, хоча звучить це непереконливо. Значно впевненіше він говорить про самого Трампа як про «чит-код» для криптовалюти: «І [з ним] ваш розвиток буде набагато ефективнішим, ніж раніше».

Ці $30 млн стали тригером ажіотажного скуповування, яке найбільш вигідне саме родині Трампів. Наче цього було замало, за кілька тижнів Сан вклав у World Liberty Financial ще $45 млн – і згідно з розкритими умовами, 75% цієї суми одразу пішло до кишені Трампа. У договорі зазначено: все, що буде зібрано понад стартові $30 млн, на три чверті належить сім’ї Трампів. А вже у січні, коли президент запустив власну мем-валюту $TRUMP, Сан інвестував ще кілька мільйонів.

Загалом ці дії принесли Сану лише символічний дохід – і то лише на папері. До того ж, уся його частка в WLF була заморожена на невизначений термін. Водночас родина Трампів заробили на цьому близько $400 млн. «Це по суті те саме, що Трамп опублікував свій Venmo, щоб будь-хто міг переказати йому скільки завгодно грошей у таємному режимі», – каже сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі.

Лояльність Сана не залишилася без винагороди. Майже одразу після інвестиції його призначили радником у World Liberty. А вже на початку 2025 року, після інавгурації Трампа, Комісія з цінних паперів і бірж США фактично закрила більшість своїх позовів і розслідувань щодо ймовірних порушників у сфері криптовалют – зокрема, проти бірж Coinbase, Kraken та Robinhood. Позов проти самого Сана та його компаній також було «призупинено».

$8,5 млрд статків

Якщо ви шукаєте ідеалістичну розмову про обіцянку Сатоші Накамото щодо нової фінансової системи – рівноправної, незалежної від центробанків і жадібних техногігантів – вам не до Сана. Він чистий опортуніст. У нього обмежені навички програмування, а більшість проєктів, які він створив або контролює, відомі тим, що копіюють бізнес-моделі перших гравців ринку.

При цьому його стратегія наразі працює. Ethereum став зіркою крипторинку – блокчейном із розширеною функціональністю, тож Сан створив швидшу й дешевшу версію Tron. Зараз ринкова капіталізація його платформи становить $22 млрд. Спостерігаючи за злетами й падіннями Binance і FTX, він викупив криптобіржі Poloniex (Панама) і HTX (раніше Huobi), орієнтовану на азійський ринок. А побачивши, як розвивається децентралізований протокол Uniswap, Сан запустив власну версію SunSwap.

Швидкість і вміння копіювати зробили Сана надзвичайно багатим. Як і його кумир дитинства Дональд Трамп, він особливо уважно стежить за тим, що Forbes USA пише про його статки. Сан стверджує, що його капітал перевищує $40 млрд. До нього він зараховує великі запаси криптовалют – біткоїна й ефіру, твори мистецтва, зокрема роботи Пікассо і Ворголa, а також приватний літак Airbus 330.

Як і у випадку з Трампом, сприймати слова Сана буквально складно – принаймні коли йдеться про його активи. У нього десятки криптогаманців, деякі статки оформлено на інших людей. Forbes USA застосував суттєві знижки до оціночної вартості кількох його заявлених активів, зокрема біржі HTX, де, за словами Сана, зберігається велика частина його особистих крипторезервів. Багато дрібніших і непідтверджених володінь узагалі не враховували.

Однак навіть з урахуванням скептицизму Forbes USA оцінює статки Сана у $8,5 млрд – із застереженням, що реальна цифра може бути значно більшою. І після фактичної паузи в позові SEC ця оцінка, ймовірно, зростатиме.

CEO Tron Джастін Сан Фото Getty Images

Від літератури до криптовалюти

Сан народився 1990 року у віддаленій провінції Цінхай, що межує з Тибетом. Коли йому було чотири, родина переїхала до динамічного Гуандуна. З дитинства його оточували слова: мати працювала спортивною журналісткою у щоденній газеті Хуейчжоу, а батько – політичним оглядачем у Цінхаї. Першою пристрастю Сана була література. Він надихався творами лауреата Нобелівської премії Мо Яня та філософа Мішеля Фуко, який досліджував, як влада формує знання і контролює їх.

У 2007 році Сан переміг у загальнонаціональному літературному конкурсі та вступив до престижного Пекінського університету, де спершу збирався вивчати літературу й стати видатним письменником. Але згодом змінив спеціальність на глобальну історію. «Саме тому я сприймаю світ як єдине ціле», – каже він.

Як і багато амбітних китайських студентів, Сан шукав продовження освіти в США. У 2011 році він вступив до Пенсильванського університету – альма-матер Трампа – на магістерську програму з політичної економії. А вже 2012 року все змінила одна стаття в The New York Times про біткоїн. «Люди говорили мені: це – гроші майбутнього й інтернету», – згадує Сан. Він завантажив криптогаманець, друг надіслав йому перші коїни – і Сан захопився. Дні та ночі зникли у форумах про біткоїн, де він поглинав усе, що міг знайти про нову технологію.

Один із криптофорумів привів Сана до Стефана Томаса, тодішнього технічного директора Ripple Labs – компанії, яка намагалася створити децентралізовану альтернативу глобальній банківській мережі повідомлень SWIFT. Криптовалюта Ripple, XRP, мала стати мостом між фіатними валютами різних країн, для чого потрібна була мережа шлюзів по всьому світу. У 2013 році Томас запропонував Сану стати головним представником Ripple у Китаї.

Непоганий старт для людини трохи за 20, але з самого початку Сан викликав напруження. «Він завжди казав, що має зв’язки з Комуністичною партією Китаю і владою, але, чесно кажучи, не думаю, що ці зв’язки взагалі в чомусь допомогли, – згадує колишній колега Сана з Ripple, який попросив не називати його імені. – Уявіть собі стартап на ранній стадії, і тут з’являється Джастін – у туфлях Prada і сорочці Gucci. Він жадав грошей. Було видно, що він зробить усе, щоб розбагатіти».

Звинувачення у плагіаті Ethereum

Невдовзі після того, як Сан приєднався до Ripple, у криптоспільноті став популярним Ethereum – блокчейн, який завдяки смартконтрактам дозволяв реалізовувати складніші функції. Сан інвестував у ICO Ethereum у 2014 році, але згодом дійшов висновку, що попри значно швидшу обробку транзакцій порівняно з біткоїном, Ethereum усе ще надто повільний.

Зі свого боку Ripple не зумів інтегрувати смартконтракти. Тоді Санові в голову прийшла ідея створити блокчейн із швидкістю XRP, але зі смартконтрактами. «Нам було потрібно щось дешевше й швидше, але сумісне з Ethereum», – каже Сан, який покинув Ripple у 2015-му й запустив Tron два роки потому.

Від самого старту новий блокчейн Сана супроводжували звинувачення у плагіаті: мовляв, white paper Tron скопіював документацію Ethereum та ще одного блокчейну. Хуан Бенет, засновник Protocol Labs – команди, що стоїть за проєктом Filecoin, – у твіті 2018 року заявив, що дев’ять сторінок документа Tron були взяті без змін із його white paper.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін публічно потролив Сана, написавши у відповідь на його твіт порівняння Ethereum і Tron: «Краща здатність писати white paper: (Control+C + Control+V значно ефективніше, ніж друкувати новий контент вручну)». Попри звинувачення Сан наполягав, що подібність до Ethereum була цілком свідомою.

Засновник біржі Binance Чанпен «CZ» Чжао Фото Getty Images

Беззаперечна підтримка Binance

Жодна людина не вплинула на ранній успіх Сана так сильно, як Чанпен «CZ» Чжао – мільярдер і засновник біржі Binance. Сан каже, що вперше зустрівся з ним у 2015 році, коли ще працював у компанії, яка передувала Blockchain.com. У серпні 2017 року Binance організувала ICO Tron на $70 млн – лише за кілька днів до того, як Китай повністю заборонив такі спекулятивні пропозиції.

У листопаді 2018-го, після того як криптобум навколо ICO здувся, Чжао запустив ініціативу Gold Label Project – програму підтримки слабких криптопроєктів і підвищення прозорості в галузі. Binance закликала проєкти регулярно звітувати про свій розвиток. Tron став одним із перших, хто отримав схвалення. Завдяки пропозиції Binance для Tron у 10 млн користувачів як основної платформи для роботи з USDT (стейблкоїн Tether, прив’язаний до долара), бізнес Сана почав стрімко зростати.

Наприкінці 2019 року Binance знову підтримала Tron, запропонувавши 16% річних на баланси в USDT, випущеному в мережі Tron. Крім того, біржа тихо запровадила безплатне виведення й внутрішні перекази, чим дала Tron відчутну перевагу над Ethereum. Лише за останній квартал 2019 року обсяг USDT у мережі Tron зріс зі $100 млн до майже $1 млрд – близько 30% усього обігу стейблкоїна на той час, за даними аналітичної компанії Messari.

Втім, на CZ та Binance чекали проблеми. У 2023 році біржа погодилась виплатити понад $4 млрд уряду США в межах справи про відмивання грошей та інші звинувачення. У середині 2024-го Чжао відсидів чотири місяці у в’язниці після того, як визнав себе винним у провалі боротьби з фінансовими злочинами. Але ефект від підтримки Tron вже дався взнаки. USDT став найактивнішою криптовалютою у світовій торгівлі, а Tron – її головним блокчейном.

Одна з причин – ліквідність. Люди й бізнеси в країнах, що розвиваються, гостро потребують долара для торгівлі та платежів. Вони використовують цифровий долар Tether як замінник. Tron уже налічує 300 млн користувачів по всьому світу, а його щомісячний обсяг транзакцій перевищує $500 млрд, що робить платформу ключовим гравцем у сфері P2P-платежів.

«Коли я згадую стейблкоїни, можете автоматично вважати, що близько 70% – це USDT на Tron», – каже Кріс Моріс, співзасновник і CEO платформи Yellow Card, яка спеціалізується на платежах та грошових переказах у 20 африканських країнах.

Динаміка зростання транзакцій Tron позитивно змінювалася протягом останніх чотирьох років. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Одним із головних факторів зростання Tron стали низькі комісії. Сан швидко завойовував частку ринку, пропонуючи транзакції по 30 центів у той час, коли Ethereum стягував $50. «Ми говоримо про одні з найбільш чутливих до ціни ринків у світі, – пояснює Моріс. – У деяких із цих країн люди можуть витратити вісім годин свого дня, щоб заощадити кілька доларів, і різниця між $50 і кількома центами тут має величезне значення».

Сьогодні в обігу перебуває $144 млрд у стейблкоїнах USDT, і майже половина з них – на платформі Tron. Закріпивши домінування, Tron підняв комісії щонайменше у 10 разів. У 2024 році блокчейн Tron згенерував $2,2 млрд доходу – другий результат після Ethereum із $2,5 млрд.

Блокчейн Tron здатний обробляти до 2000 транзакцій за секунду. У 2024 році він зафіксував 2,4 млрд операцій, пише CryptoQuant. Щомісячна кількість транзакцій зросла більш як на 80%. Більшість із них відбулася на ринках, що розвиваються, і становила менше ніж $1000.

Росте Tron – ростуть і криптозлочини

Проблема в тому, що ті самі характеристики, які роблять USDT на Tron зручним для легальних користувачів, приваблюють і терористів, наркоторговців, відмивачів грошей і шахраїв. Терористичні організації, зокрема ХАМАС і «Хезболла», використовували блокчейн Сана для переказу понад $2 млрд, за даними аналітичної компанії Inca Digital. 58% усіх незаконних криптотранзакцій минулого року – майже $10 млрд – припали на Tron, за звітом TRM Labs про криптозлочини, Це більше, ніж на Ethereum і Bitcoin разом узяті.

Сан стверджує, що працює над підвищенням безпеки. У вересні платформи Tron, Tether і TRM Labs оголосили про створення спільного підрозділу боротьби з фінансовими злочинами – T3 Financial Crime Unit. З моменту запуску їм вдалося заморозити $130 млн, за інформацією T3.

У США до Сана, здебільшого, ставляться скептично. Виробник стейблкоїнів Circle повністю припинив співпрацю з його блокчейном. А в грудні 2024 року провідна біржа Coinbase вилучила зі списку активів так званий «обгорнутий біткоїн» (wBTC), що працює на Ethereum і, за чутками, контролюється Саном. «Зв’язок пана Сана з wBTC – і ймовірний контроль над ним – становлять неприйнятний ризик для наших клієнтів і репутації біржі», – зазначила Coinbase в судовому документі. Сан відмовився коментувати цю справу.

Позов SEC, хоч і тимчасово зупинений, залишається серйозним. Сана та підконтрольні йому, за даними регулятора, фонди Tron і BitTorrent звинувачують не лише в продажу незареєстрованих цінних паперів. Сан штучно роздував вартість токена TRX через фіктивні угоди у 2018–2019 роках, за версією SEC. Він нібито доручав працівникам створювати численні акаунти й здійснювати сотні тисяч фальшивих угод, щоб створити ілюзію високого попиту. Також, за даними SEC, Сан платив знаменитостям – серед них Ліндсі Лохан і Джейк Пол – за рекламу токена без розкриття факту оплати. Сан відмовився коментувати позов SEC.

На цьому тлі партнерство з Трампом виглядає як дуже доречне. Сан каже, що ніколи не зустрічався особисто з президентом, але нещодавно спілкувався з його синами – Еріком і Дональдом-молодшим. Обоє є партнерами у World Liberty Financial разом із сином Стіва Віткоффа – близького друга Трампа і його посланця на Близькому Сході.

Сан інвестував у мемкоїн $TRUMP Дональда Трампа кілька мільйонів, але точну суму не оголошує. Фото Getty Images

Довіра Трампа та конфлікт інтересів

Розуміючи, що крипта потребує суспільної довіри, Сан робить ставку на авторитет президента США, який, вступаючи в гру, може додати ринку легітимності в очах роздрібних інвесторів. «$TRUMP справді стирає межу між Web3 і традиційним світом, – каже Сан. – Навіть моя мама спитала мене про цей токен».

«Трамп переміг на виборах і почав активно просувати криптобізнес – і це насправді значно посилює всю індустрію під час цього суперциклу», – додає Сан.

У вівторок World Liberty оголосила про запуск власного стейблкоїна – USD1. Це цифровий долар, забезпечений короткостроковими облігаціями США, готівковими резервами та іншими ліквідними активами. Конфлікт інтересів очевидний, адже законопроєкт про стейблкоїни від Конгресу може незабаром потрапити на стіл самого Трампа.

Сан згадує глобальну реакцію на запуск $TRUMP. Криптобіржа HTX зареєструвала мільйон нових користувачів лише за тиждень після запуску монети, за його словами, причому багато з них – із Китаю, де криптовалюта технічно заборонена. Ще більш показовим він вважає той факт, що китайська влада дозволила мемкоїну залишатися у трендах соцмереж протягом кількох днів.

«Китайський уряд не хоче, щоб здавалося, ніби він блокує Трампа, – каже Сан. – Вони бояться, що хтось скаже Трампу, ніби китайська влада забороняє його монету».

Джастіна Сан в Гонконзі, де він з'їв банан з арт-інсталяції за $6,2 млн. Фото Getty Images

Ціль — привернути увагу

Сан, можливо, ніколи не зустрічався з Трампом, але повністю засвоїв уроки найвідомішого маркетолога Америки. У той час як багато криптогравців прагнуть залишатися анонімними, Сан обрав протилежну стратегію – охоче витрачає мільйони на гучні трюки, які привертають увагу публіки.

У 2019 році він заплатив $4,6 млн за можливість пообідати з мільярдером Ворреном Баффетом у межах щорічного благодійного аукціону. Цей жест викликав фурор, а ще більше галасу Сан зчинив, коли скасував зустріч за три дні до запланованої дати. Згодом обід усе ж відбувся – у місті Омаха, штат Небраска, через рік. У 2021 році Сан повторив трюк: запропонував $28 млн, щоб стати першим платним пасажиром ракети Blue Origin Джеффа Безоса, але знову зібрав заголовки, відмовившись від польоту через «конфлікт у графіку».

У листопаді, коли він фіналізував свою інвестицію в проєкт Трампа, Сан виклав $6,2 млн на аукціоні Sotheby’s за концептуальний арт-об’єкт «Комік» – банан, приклеєний до стіни скотчем від італійського художника Мауріціо Каттелана. Через десять днів Сан з’їв цей банан на сцені перед журналістами в Гонконзі.

Сан титулує себе як «Його Високоповажність, посилаючись на свою нещодавню посаду посла в СОТ від острова Гренада в Карибському морі. Крім того, він – прем’єр-міністр так званої Вільної Республіки Ліберленд – «мікродержави», яка претендує на ділянку землі вздовж Дунаю в Хорватії. Тож яке громадянство обрав для себе китайський уродженець, який більшість часу проводить у Гонконзі, але вказує Швейцарію як своє місцезнаходження в профілі на X? «Гадаю, можемо записати Сент-Кіттс», – відповідає він.

«Більшість людей думає, що я роблю це, щоб привернути увагу, – каже Сан. – Але насправді я отримую найбільше уваги, коли реалізую в крипті щось справжнє».

Наступний великий ринок для мемкоїнів

Ці видовищні трюки справді відволікають увагу від стратегічної, цілеспрямованої експансії. Його децентралізована біржа SunSwap – клон проєктів DeFi, побудована на Tron – вибухнула в обсягах торгів у 2024 році, завдяки тій самій стратегії низьких стартових комісій, яку Сан застосував для USDT. У грудні 2024-го обсяг торгів лише обгорнутими токенами перевищив $4 млрд.

Тим часом SunPump – копія «фабрики» мемкоїнів на базі Solana – стрімко штампує модні токени. Хоча з моменту запуску в серпні SunPump створив 97 000 токенів і зібрав лише $37 млн (для порівняння: у 2024-му Solana принесла $600 млн), Сан вважає, що саме Азія стане наступним великим ринком для мемкоїнів. І готує SunPump до лідерства. «Мемкоїни – це капіталізація самого інтернету», – каже він.

Що далі? «Останнім часом я думаю про агентів із ШІ», – каже Сан, який, як завжди, не втрачає нагоди застрибнути в новий тренд і тепер називає мільярдера Ілона Маска своїм головним прикладом для наслідування. Він хоче, щоб Tron із його швидкими транзакціями став базовою інфраструктурою для платежів у світі, яким керуватимуть інтелектуальні машини.

«Наприклад, якщо треба виконати завдання, і один ШІ-агент наймає іншого, який за хвилину наймає ще десять, – це неможливо в традиційних системах, де потрібні платіжні відомості, банківські рахунки. На це в реальному світі може піти шість місяців, – пояснює Сан. – Але в надмасштабованій мережі все можна зробити за п’ять хвилин або навіть п’ять секунд. Це відкриває масу можливостей. Уявіть собі глобальну ШІ-зайнятість – і, звісно, глобальну надійну платіжну мережу, яка працює 24/7, як її фундамент».

Звучить божевільно? Для Сана це не проблема. Йому подобається привертати увагу, він звик до недооцінки й зовсім не виглядає стривоженим через те, що партнерство з родиною Трампів може – або ні – гарантувати йому недоторканність.

«Регулятори звикли мислити так, що усі мають підпорядковуватись. Але більшість норм – це речі з минулого, якими намагаються регулювати майбутнє, – каже Сан. – Я хочу будувати світ майбутнього. Але для початку ми маємо уявити, яким він буде».