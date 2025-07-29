Харківська IT-компанія Nix Solutions ініціювала судовий позов проти львівського конкурента N‑iX, вимагаючи визнати недійсним її свідоцтво на торговельну марку. Обидві компанії існують понад два десятки років, але до судової суперечки прийшли лише у 2025-му. Ймовірна причина – труднощі у залученні клієнтів та працівників через схожість назви. Чим може закінчитися конфлікт між майже «тезками»?

Заснована у Харкові IT-компанія Nix Solutions подала позов проти свого конкурента – львівської N-iX у квітні 2025-го, випливає із рішення суду про прийняття позову. У червні Господарський суд Києва призначив підготовче засідання на 11 листопада.

Предмет суперечки між двома IT-компаніями, що входять у топ-15 за кількістю працівників, – торговельна марка. Харківська Nix вимагає визнати недійсним свідоцтво львівської на марку N-X.