Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Nix против N-iX. Крупные IT-компании из Харькова и Львова судятся за название. Зачем им это после десятков лет мирного сосуществования и что говорит закон

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

4 хв читання

Nix судиться з N-iX за назву компанії /коллаж Анастасия Савеленко

Основанная в Харькове IT-компания Nix Solutions подала иск против своего конкурента – львовской N-iX. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:49 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:49

Харьковская IT-компания Nix Solutions инициировала судебный иск против львовского конкурента N-iX, требуя признать недействительным ее свидетельство на торговую марку. Обе компании существуют более двух десятков лет, но к судебному спору пришли только в 2025-м. Вероятная причина – трудности в привлечении клиентов и работников из-за схожести названия. Чем может закончиться конфликт между почти «тезками»?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Основанная в Харькове IT-компания Nix Solutions подала иск против своего конкурента – львовской N-iX в апреле 2025-го, следует из решения суда о принятии иска. В июне Хозяйственный суд Киева назначил предварительное заседание на 11 ноября.

Предмет спора между двумя IT-компаниями, входящими в топ-15 по количеству сотрудников, – торговая марка. Харьковская Nix требует признать недействительным свидетельство львовской на марку N-X.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні