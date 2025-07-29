Харьковская IT-компания Nix Solutions инициировала судебный иск против львовского конкурента N-iX, требуя признать недействительным ее свидетельство на торговую марку. Обе компании существуют более двух десятков лет, но к судебному спору пришли только в 2025-м. Вероятная причина – трудности в привлечении клиентов и работников из-за схожести названия. Чем может закончиться конфликт между почти «тезками»?

Основанная в Харькове IT-компания Nix Solutions подала иск против своего конкурента – львовской N-iX в апреле 2025-го, следует из решения суда о принятии иска. В июне Хозяйственный суд Киева назначил предварительное заседание на 11 ноября.

Предмет спора между двумя IT-компаниями, входящими в топ-15 по количеству сотрудников, – торговая марка. Харьковская Nix требует признать недействительным свидетельство львовской на марку N-X.