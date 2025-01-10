«Конкурентная война всех против всех». В 2024 году «Киевстар» потерял более 190 000 абонентов из-за переноса номеров, lifecell получил – 247 000. Как это скажется на заработках

Перенос номеров между операторами в 2024-м – рекордное за пять лет существования услуги. Их количество – более 340 000. Больше всего получил lifecell, потерял – «Киевстар». Будет ли ответный удар?

Около 247 000 абонентов перенесли свой номер в lifecell в 2024-м. Это даст оператору 28,1 млн грн ежемесячной выручки, или дополнительные 337,2 млн грн в год, по подсчетам Forbes Ukraine.

Появившаяся в 2019-м услуга переноса номера (MNP) позволяет абоненту поменять оператора, но сохранить свой номер вместе с кодом. В 2024-м lifecell – единственный, кто получил положительное сальдо перенесенных номеров.