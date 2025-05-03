Місто під брендом SpaceX. Як Ілон Маск розширює свою імперію, будуючи власне корпоративне містечко? Розбір Bloomberg

3 травня працівники SpaceX проголосують за створення муніципалітету Starbase – поселення поблизу космодрому компанії Ілона Маска . І хоча їм не вистачає 4500 жителів для створення статуту, але наявного фінансування та планування вже достатньо для автономії. Для чого Маску власне містечко? Переказ статті Bloomberg

На півдні штату Техас ﻿компанія Ілона Маска SpaceX вже понад десятиліття перетворює безлюдну ділянку біля Бока-Чіки на центр інженерних інновацій. Але у Маска амбітні плани на цю територію. Її мешканці, більшість із яких – працівники SpaceX, голосуватимуть 3 травня за офіційне визнання поселення окремим муніципалітетом – Starbase.

Це голосування відбувається без реальної опозиції, кандидати на посаду мера та комісарів міста працюють в SpaceX. Вибори відкриють шлях до появи нового типу «міста-компанії» – такого, де один приватний гравець контролює не лише економіку, а й муніципальні правила.

Ілон Маск вже володіє будинком на вулиці Мемів, а територія його майбутнього міста поки що сягає 3,76 км², хоча скоро може вирости.

Місто навколо ракети

Starbase – це територія поблизу космодрому SpaceX, на якій мешкає близько 500 людей. Щодня сюди приїжджають понад 3100 інших працівників із сусіднього Браунсвілля. Ландшафт нагадує наукову фантастику: дві гігантські пускові вежі, флот автофургонів Airstream, Tesla на узбіччях і десятки будинків, пофарбованих у кольори бренду SpaceX.

До 2018 року ця територія була звичайним прибережним поселенням, допоки SpaceX не почала будівництво та випробування Starship – ракети для польотів на Марс. За кілька років сусіднє селище поблизу майданчика, Бока-Чіка, перетворилася на високотехнологічне місто, з якого спостерігають за запуском ракет.

Люди спостерігають зі своїх балконів за зльотом космічного корабля SpaceX Starship зі Starbase поблизу Бока-Чіки, Техас, 19 листопада 2024 року. Фото Getty Images

В американській історії є приклади подібних спільнот: від текстильних фабрик Нової Англії та поселення винахідника Джорджа Пулмана в Іллінойсі, до штаб-квартири Walmart у Бентонвіллі, Арканзас. Але Starbase претендує на щось більше, бо держава тут стає додатком для корпорації.

Сам Маск уже давно окреслює цю стратегію: головні офіси його компаній перенесені до Техасу, підтримка місцевих шкіл і політиків відбуваються на постійній основі, а нові правила освіти тестуються в навчальних закладах, фінансованих Маском.

Контроль SpaceX над поселенням

Новий уряд Starbase матиме обмеження, якщо отримає муніципальні повноваження після виборів. Місто не може розробити власний статут — для цього кількість населення має бути 5000 осіб. Втім, штат Техас дає містам чимало автономії. Посадовці можуть ініціювати створення поліції або пожежної служби. Можуть відкривати бібліотеки, парки чи засновувати муніципальні суди.

Проте на такі сервіси потрібні кошти. Зазвичай бюджети міст наповнюються коштом податків на продаж або ж зборів на власність. Однак найбільшим власником нерухомості у Starbase є SpaceX.

Новий уряд може зосередитися на ухваленні постанов, які регулюють рівень шуму, рух транспорту, правила поведінки в громадських місцях або забудови.

«Найменше місто Техасу має більше повноважень у зонуванні, ніж найбільший округ чи навіть сам штат, – каже Алан Бохоркес, юрист, що спеціалізується на муніципальному праві Техасу. – Місто може контролювати, як забудовується територія та як розподіляється земля під різні види використання: комерційне, промислове та житлове». Втім, це створить проблеми для приватних власників земельних ділянок в межах Starbase.

Приватна охорона SpaceX вже патрулює місто й конфліктує з «чужинцями». Кілька років тому прокурор Техасу застеріг компанію після того, як її охоронці перекрили дорогу. Він назвав це перевищенням повноважень, але до суду справа не дійшла.

Окрім Starbase, SpaceX хоче отримати контроль над пляжем Бока-Чіка – незабудованою прибережною територією. Для безпечного запуску ракети керівництву компанії потрібно щоразу закривати пляж і прилеглу зону від відвідувачів. SpaceX доводиться формувати звернення до представників окружної влади, яке вони хотіли б уникнути. Однак техаський законодавчий орган відхилив подібну ініціативу щодо передачі цих повноважень. Федеральне управління авіації США й далі регулює погодження по запускам та посадкам ракет.

Starbase – це не лише експеримент у міському плануванні. Це також тест на те, наскільки сучасна держава здатна реагувати на нові форми влади.