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Zoom переродиться в ШІ-компанію. Що нового запропонують користувачам після ребрендингу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Zoom Video Communications Inc. змінила свою назву на Zoom Communications Inc., зосередивши увагу на новому основному продукті – ШІ-помічнику Zoom AI Companion, пише TechCrunch 26 листопада.

Zoom «піднялася» на тлі пандемії: капіталізація компанії у травні 2020 року перевищила $50 млрд, а її акції за рік зросли на 689%.

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Деталі 

  • «Ми вперше інтегруємо штучний інтелект та надаємо сучасні гібридні рішення для роботи, що дозволяють безперешкодно співпрацювати», – зазначили в компанії.
  • Zoom AI Companion, який є частиною Zoom Workplace, підсумовує зміст зустрічей, готує електронні листи та виконує інші завдання.
  • У майбутньому компанія планує зробити цього помічника цифровим двійником, налаштовуваним під потреби користувача, що дозволить з часом працювати лише чотири дні на тиждень.
  • Компанія обіцяє продовжити розвивати інтуїтивно зрозумілі продукти та поступово переходитиме до платформи, орієнтованої на ШІ. 

Контекст 

У травні 2023 року Zoom оголосив про партнерство з Anthropic для використання чат-бота Claude на своїй платформі, почавши з контактних центрів. Раніше компанія уклала партнерство з OpenAI для вбудовування генеративних функцій ШІ в продукти Zoom.

Директорка з продуктів Сміта Хашим зазначила, що через швидкі зміни у галузі компанія обрала відкритий підхід, що дозволяє інтегрувати різні моделі ШІ. Вона також пояснила, що Zoom застосовував федеративний підхід до ШІ, щоб використовувати різні моделі на серверній частині.

Партнерство з Anthropic почалося з інтеграції в програмне забезпечення для контакт-центрів завдяки точному дотриманню правил штучного інтелекту. Zoom прагнув надавати більш точні відповіді клієнтам та уникати вигаданих відповідей, коли модель не знає правильної інформації.

Компанія планувала продовжити співпрацю з Anthropic та використовувати її технології у інших продуктах, хоча конкретні терміни виходу на ринок не були озвучені. Крім того, Zoom не розкрив, чи працює над власною моделлю LLM, продовжуючи дослідження нових моделей з відкритим кодом поряд з OpenAI і Anthropic.

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