Zoom переродиться в ШІ-компанію. Що нового запропонують користувачам після ребрендингу

Zoom «піднялася» на тлі пандемії: капіталізація компанії у травні 2020 року перевищила $50 млрд, а її акції за рік зросли на 689%.

Деталі

«Ми вперше інтегруємо штучний інтелект та надаємо сучасні гібридні рішення для роботи, що дозволяють безперешкодно співпрацювати», – зазначили в компанії.

Zoom AI Companion, який є частиною Zoom Workplace, підсумовує зміст зустрічей, готує електронні листи та виконує інші завдання.

У майбутньому компанія планує зробити цього помічника цифровим двійником, налаштовуваним під потреби користувача, що дозволить з часом працювати лише чотири дні на тиждень.

Компанія обіцяє продовжити розвивати інтуїтивно зрозумілі продукти та поступово переходитиме до платформи, орієнтованої на ШІ.

Контекст

У травні 2023 року Zoom оголосив про партнерство з Anthropic для використання чат-бота Claude на своїй платформі, почавши з контактних центрів. Раніше компанія уклала партнерство з OpenAI для вбудовування генеративних функцій ШІ в продукти Zoom.

Директорка з продуктів Сміта Хашим зазначила, що через швидкі зміни у галузі компанія обрала відкритий підхід, що дозволяє інтегрувати різні моделі ШІ. Вона також пояснила, що Zoom застосовував федеративний підхід до ШІ, щоб використовувати різні моделі на серверній частині.

Партнерство з Anthropic почалося з інтеграції в програмне забезпечення для контакт-центрів завдяки точному дотриманню правил штучного інтелекту. Zoom прагнув надавати більш точні відповіді клієнтам та уникати вигаданих відповідей, коли модель не знає правильної інформації.

Компанія планувала продовжити співпрацю з Anthropic та використовувати її технології у інших продуктах, хоча конкретні терміни виходу на ринок не були озвучені. Крім того, Zoom не розкрив, чи працює над власною моделлю LLM, продовжуючи дослідження нових моделей з відкритим кодом поряд з OpenAI і Anthropic.