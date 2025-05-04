Докажи, що ти людина. Як стартап Сема Альтмана World будує бізнес на верифікації ідентичності 26 млн користувачів інтернет-платформ? Розбір Wired та WSJ

Стартап World, який зчитує райдужну оболонку ока для створення цифрової ідентичності та критптотранзакцій, вийшов на ринок США попри юридичні обмеження, критику щодо збору біометрики і заборони в низці країн. Компанія Сема Альтмана відтепер розширює свій вплив: від дебетової картки з безплатною підпискою ChatGPT Plus до колаборації з Tinder у Японії. Wired та WSJ простежили шлях World від проникнення на ринок Європи до відкриття фізичних магазинів у стилі Apple Store у США.

Стартап Сема Альтмана World, що сканує райдужку ока для ідентифікації особи, з 1 травня почав працювати в США, а вже наступного року обіцяє випустити новий гаджет — щось на кшталт смартфона. У планах компанії також — дебетова картка під брендом World і створення «супердодатку» з безліччю функцій, подібного до того, який мріє реалізувати Ілон Маск.

Платформа ідентифікує інтернет-користувачів за допомогою спеціального пристрою Orb. Користувачі спершу завантажують на смартфон застосунок-гаманець, який створює цифрову ідентичність під назвою World ID. А щоб пройти верифікацію, вони мають скористатися фізичним пристроєм у формі кулі Orb, який за допомогою сенсорів «перевіряє людську природу та унікальність». Згодом ID можна використовувати для верифікації в різних сервісах, передусім для транзакцій у криптовалюті.

Цей продукт у 2019 році створила венчурна компанія Tools for Humanity, яку заснували CEO OpenAI Сем Альтман, німецький дослідник фізики Алекс Бланія та інвестор Макс Новендштерн, який згодом залишив компанію. Ідея стартапу – довести, що ти справжня людина в цифровому світі, де все більше контенту генерує ШІ.

Альтман каже, що зростання фейків через розвиток генеративних моделей – реальна загроза, а World – його спроба відповісти на цей виклик.

Проєкт вперше запустили за межами США у 2023 році за часів адміністрації Джо Байдена, пише WSJ. Але вихід на американський ринок відбувається на тлі підтримки цифрових активів з боку адміністрації Дональда Трампа.

На презентації 30 квітня 2025 року в Сан-Франциско команда анонсувала низку новинок: компактну версію пристрою у формі кулі Orb для сканування ока, запуск дебетової картки World із підтримкою Visa, а також новий гаджет, схожий за функціями на смартфон. Це частина масштабної стратегії з перетворення World на суперзастосунок, що поєднує цифрову ідентичність, фінанси та ШІ-функціональність, пише Wired.

Сканування райдужної оболонки ока за допомогою Orb у Буенос-Айресі 22 березня 2024 року. Фото Getty Images

Проблеми з законом

Із самого старту проєкт потрапив під шквал критики, як через технічні труднощі, так і через етичні питання. Його звинувачують у надмірному зборі біометричних даних. У Бразилії та Гонконгу Worldcoin або окремі його функції були заборонені. У Кенії, Португалії та Іспанії запроваджували тимчасові обмеження після його запуску. У Кенії заборона діяла протягом року, адже парламентська комісія виявила, що компанія порушила законодавство про обробку персональних даних.

Але це не зупинило команду World вийти на американський ринок. У США венчурна компанія Tools for Humanity відкриє шість фірмових магазинів у стилі Apple Store, зокрема і в Сан-Франциско, де відбулася презентація продуктів World. Orb-сканери також з’являться в продажу в магазинах мережі Razer, а згодом – у кафе та кампусах університетів.

До кінця року по США буде розміщено 7500 пристроїв, за прогнозами компанії. У перспективі Orb Mini, портативна версія пристрою з двома камерами, має дозволити ідентифікацію буквально на ходу.

Співзасновник World Алекс Бланія на презентації продуктів компанії у Сан-Франциско. Фото Getty Images

Колаборації та бонуси від верифікації

Ще один елемент стратегії масштабування стартапу – дебетова картка World, яку анонсували в партнерстві з Visa. Вона має з’єднати фіатну валюту з криптотокенами World, які роздавали безплатно в обмін на добровільне сканування ока. Цією карткою можна буде розрахуватися в будь-якому магазині, що приймає Visa. Компанія обіцяє бонуси за користування карткою, зокрема підписку на ChatGPT Plus. Але в офіційному релізі її двічі назвали «запропонованим» продуктом, а компанія поки не пояснила, що це означає.

Мобільний застосунок-гаманець World також оновлюється. Відтепер він підтримуватиме більше транзакцій, працюватиме зі стейблкоїнами і дозволить оплачувати покупки через фінтех-компанію Stripe. У застосунку також доступні сторонні «мінізастосунки», які дозволяють використовувати підтверджену ідентифікацію для ігор типу Wordle, в яку можна грати проти інших верифікованих користувачів. Також World надасть доступ через верифікацію до фінбіржі та ринку прогнозів Kalshi.

На презентації стартапу оголосили й про співпрацю з Match Group – компанією, якій належить Tinder. У межах пілотного проєкту в Японії користувачі Tinder зможуть верифікувати свою особу через World. Головна мета залишається незмінною – боротьба з фейками і шахраями в дейтинг-сервісах.

Як і в майже всіх інших кейсах використання World, для цього користувачеві потрібно не лише завантажити застосунок, а й надати біометричні дані для офіційної верифікації. Після сканування райдужної оболонки через пристрій Orb застосунок повідомляє, що персональні дані видалено з самого пристрою.

Співзасновники World Сем Альтман, Алекс Бланія та інвестор Спенсер Раскоф на презентації нових продуктів компанії у Сан-Франциско. Фото Getty Images

Великі амбіції та обмежена юрисдикція

На березень 2025 року Worldcoin уже залучив $240 млн інвестицій від гігантів венчурного ринку, зокрема Andreessen Horowitz, Bain Capital, Coinbase Ventures, а також від приватних осіб, серед яких співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман та засновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якого засудили до 25 років увʼязнення за багатомільярдне шахрайство.

За останні шість місяців кількість користувачів платформи подвоїлася і досягла 26 млн. З них приблизно 12 млн за різними даними вже пройшли верифікацію через Orb. Компанія планує вийти на прибутковість наприкінці 2025 року через комісії застосунків, що отримують вигоду від верифікованої ідентичності користувачів.

Навіть попри вихід на американських ринок, проєкт стикається з перешкодами. У примітках до пресрелізу зазначено, що World «недоступний для поширення через застосунок World для людей, компаній або організацій, які є резидентами, розташовані або зареєстровані в штаті Нью-Йорк чи інших обмежених юрисдикціях». Це викликає запитання, з огляду на амбітні заяви стартапу про глобальну інклюзію.