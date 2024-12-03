Досягати більшого. Як бути успішним, не втрачаючи енергію лідера? Шість порад від Михайла Шелемби, СЕО групи компаній DVL

Дозволяйте собі рухатися далі. Навіть коли вам здається, що ви вже досягли максимуму в кар’єрі, каже Михайло Шелемба, СЕО групи компаній DVL («Датагруп», Volia, lifecell). Його шість порад щодо того, чому варто ризикувати та як справлятися з кар’єрними викликами

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Завжди можна сказати: зараз важкі часи. Від вас залежить, чи стане це проблемою, яка зупинить на шляху до досягнень, чи викликом, із яким ви готові працювати.

Стати СЕО великої української телеком-компанії мені запропонували, коли мені було 29 років. Це галузь, про яку я нічого не знав. Це могло б налякати та зупинити, враховуючи мою кар’єру в McKinsey, гідну зарплату, життя за кордоном. Але саме ця «золота клітка» та недостатній розвиток в інших сферах підштовхнули мене погодитися.

Я розумів: якщо хочу стати СЕО великої компанії, наприклад, у 35 років, то на той момент не матиму достатнього досвіду. Звідки йому взятися? Краще ризикнути зараз, ніж іти на СЕО з тим самим досвідом у 40 чи 50 років, коли невдача може сприйнятися набагато критичніше.

«Золота клітка» vs новий досвід

Не стійте на місці. Навіть коли вам здається, що ви вже досягли максимуму в кар’єрі.

Беріть на себе нові виклики, здобувайте новий досвід. Навіть якщо не вийде все одразу і буде складно. Це завжди про розвиток.

Але це має бути зваженим вибором, якщо ви прагнете більшого.

Однодумці в оточенні

Вас мають оточувати люди, що поділяють із вами однакові цілі та цінності, у яких ви можете чогось навчитися. Це найкраща комбінація. Саме на таких людей можна розраховувати, коли в планах – розвиток особистісний та компанії. Інакше важко буде пояснювати, куди ми рухаємося, та розставляти пріоритети.

В інтерв’ю з потенційними співробітниками, окрім компетенцій, я завжди звертаю увагу на мотивацію. Для мене важлива спільність інтересів і щоб у людини до них горіли очі. Тоді наш успіх буде спільним успіхом і наші провали будуть спільними провалами.

Ваші співробітники мають добре ладнати. Фахова та вмотивована команда повинна бути не лише на рівні, близькому до СЕО, а й на нижчих. Тоді у компанії більше шансів на успіх.

Нові знання – капітал

Нові виклики – це нові знання. Рух уперед – це постійне навчання. Ми вчимося щодня. Але це пасивний процес, який потрібно підсилювати.

Черпайте знання всюди, це ваш капітал. Це розширює світогляд і дає змогу приймати кращі рішення.

Три роки як я вчу французьку мову. Свого часу я «замахнувся» залучити для розвитку бізнесу нового інвестора – француза. Ці плани реалізувалися – компанії «Датагруп-Volia» і lifecell придбав французький NJJ Holding. З партнерами можна було б спілкуватися й англійською, але саме знання французької спростили взаємодію. Більша довіра та ставлення як «своїх до своїх».

Я перетворив виклик на задоволення: і для бізнесу користь, і для мене – французька мова красива.

Ніколи не ловіть «зірку»

Щойно починаєш думати, що вже всього досяг та найрозумніший у світі, життя швидко розставляє все на свої місця. Це певний механізм, аби люди розвивались.

Я мав кілька таких уроків, і вони завжди були про розвиток.

Якісно управляйте своїм часом та ресурсом

Виходите на певний керівний щабель – поглиблюйте залученість у процеси. «Операційка» та вузька експертиза не дадуть вам побачити картину загально та ефективно застосувати себе у керівній ролі.

Колись я був «досягатором», хотів сам робити все якнайкраще. Це заважало мені якісно управляти своїм часом та ресурсом. Сьогодні завдяки команді я можу концентруватися саме на стратегічних питаннях.

Знайдіть джерело енергії

У вас має бути хобі, яке наповнюватиме вас енергією. У мене це спорт. Він дозволяє мені створювати кращу версію себе. Це інвестиція у самопочуття через багато років.

А ще це спільнота, яку ти навколо себе формуєш. Я та мої колеги з компанії разом беремо участь у змаганнях, бігаємо марафони, займаємося плаванням. Це мотивує, об’єднує та наповнює енергією.

Зосереджуватися мені допомагає триатлон – спорт для інтровертів. Ти тривалий час наодинці з собою, поки долаєш дистанцію. Можеш усе обмірковувати, тримаючи на обраній темі максимальний фокус.

І, звісно, спорт спонукає досягати більшого. Мала дистанція, потім пів марафону, марафон, Ironman. Так я отримую заряд енергії для нових звершень.

Коли ж хтось із команди каже, що я своїм прикладом спонукав його в чомусь перевершити себе вчорашнього, це ще більше мотивує йти вперед.