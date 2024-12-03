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Досягати більшого. Як бути успішним, не втрачаючи енергію лідера? Шість порад від Михайла Шелемби, СЕО групи компаній DVL

Михайло Шелемба /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Михайло Шелемба
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Дозволяйте собі рухатися далі. Навіть коли вам здається, що ви вже досягли максимуму в кар’єрі, каже Михайло Шелемба, СЕО групи компаній DVL («Датагруп», Volia, lifecell). Його шість порад щодо того, чому варто ризикувати та як справлятися з кар’єрними викликами

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Завжди можна сказати: зараз важкі часи. Від вас залежить, чи стане це проблемою, яка зупинить на шляху до досягнень, чи викликом, із яким ви готові працювати.

Стати СЕО великої української телеком-компанії мені запропонували, коли мені було 29 років. Це галузь, про яку я нічого не знав. Це могло б налякати та зупинити, враховуючи мою кар’єру в McKinsey, гідну зарплату, життя за кордоном. Але саме ця «золота клітка» та недостатній розвиток в інших сферах підштовхнули мене погодитися.

Я розумів: якщо хочу стати СЕО великої компанії, наприклад, у 35 років, то на той момент не матиму достатнього досвіду. Звідки йому взятися? Краще ризикнути зараз, ніж іти на СЕО з тим самим досвідом у 40 чи 50 років, коли невдача може сприйнятися набагато критичніше.

«Золота клітка» vs новий досвід

Не стійте на місці. Навіть коли вам здається, що ви вже досягли максимуму в кар’єрі.

Беріть на себе нові виклики, здобувайте новий досвід. Навіть якщо не вийде все одразу і буде складно. Це завжди про розвиток.

Але це має бути зваженим вибором, якщо ви прагнете більшого.

Однодумці в оточенні

Вас мають оточувати люди, що поділяють із вами однакові цілі та цінності, у яких ви можете чогось навчитися. Це найкраща комбінація. Саме на таких людей можна розраховувати, коли в планах – розвиток особистісний та компанії. Інакше важко буде пояснювати, куди ми рухаємося, та розставляти пріоритети.

В інтерв’ю з потенційними співробітниками, окрім компетенцій, я завжди звертаю увагу на мотивацію. Для мене важлива спільність інтересів і щоб у людини до них горіли очі. Тоді наш успіх буде спільним успіхом і наші провали будуть спільними провалами.

Ваші співробітники мають добре ладнати. Фахова та вмотивована команда повинна бути не лише на рівні, близькому до СЕО, а й на нижчих. Тоді у компанії більше шансів на успіх.

Нові знання – капітал

Нові виклики – це нові знання. Рух уперед – це постійне навчання. Ми вчимося щодня. Але це пасивний процес, який потрібно підсилювати.

Черпайте знання всюди, це ваш капітал. Це розширює світогляд і дає змогу приймати кращі рішення.

Три роки як я вчу французьку мову. Свого часу я «замахнувся» залучити для розвитку бізнесу нового інвестора – француза. Ці плани реалізувалися – компанії «Датагруп-Volia» і lifecell придбав французький NJJ Holding. З партнерами можна було б спілкуватися й англійською, але саме знання французької спростили взаємодію. Більша довіра та ставлення як «своїх до своїх».

Я перетворив виклик на задоволення: і для бізнесу користь, і для мене – французька мова красива.

Ніколи не ловіть «зірку»

Щойно починаєш думати, що вже всього досяг та найрозумніший у світі, життя швидко розставляє все на свої місця. Це певний механізм, аби люди розвивались.

Я мав кілька таких уроків, і вони завжди були про розвиток.

Якісно управляйте своїм часом та ресурсом

Виходите на певний керівний щабель – поглиблюйте залученість у процеси. «Операційка» та вузька експертиза не дадуть вам побачити картину загально та ефективно застосувати себе у керівній ролі.

Колись я був «досягатором», хотів сам робити все якнайкраще. Це заважало мені якісно управляти своїм часом та ресурсом. Сьогодні завдяки команді я можу концентруватися саме на стратегічних питаннях.

Знайдіть джерело енергії

У вас має бути хобі, яке наповнюватиме вас енергією. У мене це спорт. Він дозволяє мені створювати кращу версію себе. Це інвестиція у самопочуття через багато років.

А ще це спільнота, яку ти навколо себе формуєш. Я та мої колеги з компанії разом беремо участь у змаганнях, бігаємо марафони, займаємося плаванням. Це мотивує, об’єднує та наповнює енергією.

Зосереджуватися мені допомагає триатлон – спорт для інтровертів. Ти тривалий час наодинці з собою, поки долаєш дистанцію. Можеш усе обмірковувати, тримаючи на обраній темі максимальний фокус.

І, звісно, спорт спонукає досягати більшого. Мала дистанція, потім пів марафону, марафон, Ironman. Так я отримую заряд енергії для нових звершень.

Коли ж хтось із команди каже, що я своїм прикладом спонукав його в чомусь перевершити себе вчорашнього, це ще більше мотивує йти вперед.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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