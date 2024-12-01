Кар’єрний алгоритм не працює як швейцарський годинник. Як будувати кар’єру мрії? Директорка «Google Україна» Тетяна Лукинюк радить майбутнім СЕО відповісти на сім питань

Тетяна Лукинюк, 47, із серпня 2024-го директорка «Google Україна». До цього три роки була B2C-директоркою «Київстару», де керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. За плечима Лукинюк понад 10 років на управлінських посадах. Тож вона має релевантний досвід, як будувати кар’єру мрії. Але тим, хто на старті, радить відповісти на сім питань, які допоможуть вибудувати кар’єрну ціль та досягти її за мінімальних поразок

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Немає людей, які хотіли побудувати кар’єру, але не змогли. Відмовки «не вдається», «я не підійду» – віддзеркалення того, що людина не зрозуміла, чи взагалі це їй потрібно.

Побудувати кар’єру – це не данина або хаотичний процес. Це упорядкований рух за правилами. Щоб досягти найвищого карʼєрного щабля, спробуйте відповісти на сім запитань, які я сформувала зі свого досвіду.

Перше і головне: в якому напрямі я хочу зростати?

Це питання можна поглиблювати: що мені подобається, яка моя ідеальна робота? Відповіді можуть та мають змінюватися під впливом зростання та особистісних змін.

25 років тому на своїй першій посаді перекладачки я не уявляла, що колись стану гендиректоркою. Я мріяла змінити напрям роботи, стати керівницею, а після й топменеджеркою. Це не останній мій карʼєрний щабель – далі ще щось буде.

Яка моя посада мрії?

Озвучуйте карʼєрну ціль та строки її досягнення. Наприклад, протягом наступних п’яти років хочу очолити відділ продажів у певній компанії. Із таймлайном завжди страшніше: що буде, якщо не досягну мети? Але так реальність почне під неї підлаштовуватися, як і ваші зусилля. Та й ціль завжди можна переглянути, адаптувати, змінити – ніщо не стале.

Який мій наступний крок до посади мрії?

«Приземліть» свою ціль, яка зараз здається недосяжною, до конкретних кроків. Так ви зробите правильний вибір серед численних кар’єрних можливостей та спокус. Наприклад, хочу з підлеглого перейти в управлінці. Отже, ваш наступний крок – подаватися на супервайзера або менеджера з командою підлеглих.

Що я маю для омріяної посади?

Визначте свої сильні сторони й таланти, за які вас уже завтра могли б узяти на посаду мрії. Пропишіть їх та опишіть, як вони проявляються. Це структурує думки та допоможе підготуватися до пітчу себе як кандидата.

«Приземліть» свою ціль, яка зараз здається недосяжною, до конкретних кроків. Так ви зробите правильний вибір серед численних кар’єрних можливостей та спокус»

Що ще мені потрібно для омріяної посади?

На співбесідах я запитую у кандидатів: чого вам потрібно буде навчитися на новій посаді? Чую впевнені відповіді, що вони все знають та вміють. Звісно, кожен хоче показати себе як компетентного професіонала. Але така реакція може свідчити про відсутність саморефлексії та нерозуміння своїх зон розвитку.

Усвідомлення слабких зон та структуроване їх закриття скорочує шлях до посади мрії. Ви розумієте, що вам бракує практики для якісної роботи зі ШІ. А ваша посада мрії пов’язана із ШІ. Ви долучаєте в щоденну роботу ШІ-інструменти, моніторите практики їх застосування в інших індустріях. Або ж проходите навчальний курс із ШІ. До речі, платформа «Google Знання» надає таку можливість, ще й безплатно.

Що виділяє вас з-поміж інших кандидатів?

Чим ви можете вирізнитися серед інших кандидатів зі схожим досвідом та знаннями? Немає однозначно правильних чи готових відповідей. Але це може бути:

керування волонтерським проєктом, де ви залучали людей на безоплатній основі (навичка – мотивація та формулювання натхненних місії та бачення);

успішні публічні виступи (навичка – комунікація);

технологічні хобі (навичка – технічні знання);

глибокі знання зі здорового способу життя або ШІ, або розумієтеся на мистецтві (навичка – широкий світогляд).

Свого часу моїм хобі була ораторська майстерність. Спочатку просто як діяльність, яка була співзвучна моїм талантам та просто подобалась. Потім – як неоціненна навичка, яка зараз допомагає мені комунікувати, домовлятися та впливати на оточення.

Кінцеве питання – що допоможе мені пережити невдачі?

Невдачі точно будуть. Якби кар’єрний алгоритм працював як швейцарський годинник, усі були б директорами.

Моя кар’єра – не виняток. Я мріяла стати топменеджеркою. Для розширення горизонту перейшла з маркетингу в продажі. Компанія була в курсі моїх амбіцій і всіляко підтримувала. Але прийшов 2014 рік. Війна, падіння показників бізнесу, скорочення штату та різке плато в моїй кар’єрі. Далека мрія стала примарною.

Пережити цей період мені допомогла моя подруга та кар’єрний коуч Тетяна Фурцева. Вона дала мені практичні інструменти й наснагу відновити віру в себе. Вже за три місяці омріяна посада гендиректорки стала реальністю. Збіг?! Не думаю.