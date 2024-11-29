СЕО – це стан дорослої людини. Які компетенції перетворюють менеджерів на лідерів? Розповідає співзасновник шведського проєкту DYB Ігор Гут

СЕО, окрім карʼєрних амбіцій, – це компетенції та потужна енергія. Це людина, яка має бути на місці разом із командою, в офісі чи на виробництві. Хто такий справжній СЕО-лідер? Співзасновник шведсько-українського проєкту DYB та системний дослідник бізнесу Ігор Гут вважає, що розпізнати його можна за трьома секретними компетенціями.

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

На перше місце серед факторів успіху компанії я б поставив не СЕО, а ринок. Але враховуючи, що у повноваженнях СЕО обрати ринок, саме СЕО заслуговує бути першим.

І справді, головна людина, від якої так залежить, куди прийде компанія, – це навіть не її власники. Це її генеральний директор. Він як ніхто впливає на ефективність рішень, на стратегію та атмосферу в компанії.

Хочете щось принципово змінити в компанії – змініть СЕО, каже мій шведський партнер Кріс. Вибрати ж СЕО – головне завдання для ради директорів компанії, свідчить досвід міжнародних практик корпоративного управління.

Помилку із СЕО, як і з ринком, не виправити нічим

У більшості компаній в Україні не найкращі СЕО. Це або компромісна фігура, яку компанія може собі дозволити чи ринок може їй запропонувати, або ж самопроголошені СЕО – власники-засновники.

СЕО, окрім бажання, – це компетенції та потужна енергія. Це людина, яка має бути на місці разом з командою, в офісі чи на виробництві. Чого не скажеш про власників, більшість з яких обирають вільне життя.

Місія власників – не самопризначатися СЕО, а знайти таку людину або розвинути, виростити.

Запитайте себе: як СЕО з’явився у вашій компанії? На око – п’ять можливих відповідей.

1. СЕО сам себе призначив, бо він одночасно власник компанії.

2. СЕО – один із партнерів, які домовилися між собою. Вже краще.

3. СЕО консенсусно обрали та призначили співвласники. Без консенсусу серед партнерів складніше. Хто поступився – перешкоджатиме (навіть підсвідомо) роботі СЕО.

4. СЕО обрав або затвердив борд. Тут мати консенсус щодо кандидатури не так важливо: незалежні члени борда (особливо дорадчої ради) мають обмежені можливості втручатися в роботу СЕО.

5. Інший варіант. В Україні їх може бути багато, як версій перших чотирьох пунктів. Наприклад, у сімейній компанії СЕО обирали члени родини, але запросили (або не запросили) до комісії незалежних експертів. Або СЕО призначив новий мажоритарний інвестор.

Найкраще, коли СЕО виріс у компанії. Кадровий резерв насамперед із потенційних керівників – якісна практика. Створити «генофонд» керівників та забезпечити спадкоємність влади – наступне найскладніше завдання для борда. Хороші приклади в Україні – це Comfy, OKKO та АТБ.

Це правило не працює, коли компанія довго зростає високими темпами. Не встигає вирости людина з команди. Тут потрібен СЕО з ринку, який уже був там, куди доросла або прагне компанія. Приклад – ІТ-сектор. У SoftServe управлінець – громадянин США.

«Головна людина, від якої так залежить, куди прийде компанія, – це навіть не її власники. Це її генеральний директор. Він як ніхто впливає на ефективність рішень, на стратегію та атмосферу в компанії»

Три секретні компетенції СЕО

Як член борда різних компаній я часто беру участь у відборі СЕО. Немає складнішого за це рішення. Що ми очікуємо від кандидата?

Уміння встановлювати пріоритети – на першому місці. СЕО ніколи не зможе «розгребтися», виконати всі завдання. Але й не треба. Місія СЕО – встановити пріоритети для виконання головного.

Але СЕО має встановлювати пріоритети й для підлеглих. «Керувати керівниками» – найскладніше в цій компетенції.

Стресостійкість. СЕО має робити не те, що можливо, а те, що потрібно. Відповідь «я зробив усе, що можливо» – не для СЕО.

Гендиректор – завжди між жорнами: зверху борд чи власники, знизу команда топів. Можна бути найкрутішим і тримати удар або тиск. Або ж мудрішим, і пом’якшити його або запобігти. Тут допомагає людяність. Ця риса формує хороший контакт і взаєморозуміння.

Стресостійкість через людяність – це новий тренд. Приклад – прогресивні українські компанії – «Аврора». І байдуже, СЕО – власник чи найманий менеджер. Шведи називають це соціальною компетентністю керівника.

Внутрішній спокій – не очевидна, але найцікавіша риса. Якщо у людини його немає, вона ніколи не забезпечить його іншим. А що ще потрібно акціонерам більше за гроші?

Український філософ Володимир Єрмоленко називає цю рису «умінням інколи бути повільним». Саме він її мені підказав. Перевантажений рішеннями СЕО інколи (регулярно?) має знаходити час ставати повільним. Як каже Єрмоленко, «з повільності народжуються мислення та поезія».

Не одними розрахунками ми приходимо до важливих рішень. Мудрий СЕО народжує їх у собі, поєднуючи досвід, розум та серце.

Бо СЕО – це не лише посада, СЕО – це стан дорослої людини.