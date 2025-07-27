Американський підприємець Девід Саймон, який побудував найбільшу імперію торговельних центрів у США, проходить курс лікування від раку підшлункової залози й готує свого сина до можливої передачі управління Simon Property Group. Головне з матеріалу WSJ – як попри хворобу, Саймон досі контролює угоди на мільярди та вирішує долю компанії з лікарняного ліжка.

Голова правління та головний виконавчий директор Simon Property Group Девід Саймон, 63, був змушений взятися за порятунок сімейного бізнесу у 29 років. Тепер, понад 30 років потому, з діагнозом раку підшлункової залози, він замислюється над тим, чи буде готовий його син очолити компанію.

Хвороба проти бізнесу

Саймон не збирається відступати від управління бізнесом й зі смертельною формою раку. Попри те, що він скоротив робочі години через стан здоровʼя, відомий мікроменеджер ніколи не вмів по-справжньому відпустити контроль. «Я був таким собі авторитарним генеральним директором, – сказав Саймон в інтервʼю для WSJ. – Зараз це, очевидно, для мене неможливо. Але іноді я все одно так поводжуся».

Саймон пройшов понад десяток курсів хімієтерапії й дві операції після того, як у 2024-му йому діагностували рак підшлункової залози. Лікування триває.

Як жорсткий конкурент, він колись зробив спробу захопити компанію Taubman, поки її керівник А. Альфред Таубман перебував у в’язниці. Тоді Саймон зазнав невдачі, але майже через 20 років таки придбав компанію в межах угоди на $3,4 млрд. Що приносить йому найбільше задоволення в роботі? «Перемагати», – відповів Саймон без жодних вагань.

Він схильний переходити у спілкуванні на крик та працює без перепочинку. Колишні працівники кажуть, що Саймон без вагань телефонував підлеглим у суботу ввечері чи в неділю вранці.

Зараз Саймон скоротив свій час в офісі й намагається проводити зустрічі лише між 10:00 і 15:00. Але нещодавно він долучився до засідання комітету ради директорів просто з лікарняного ліжка.

Торговельний центр Roosevelt Field mall, яким управляє Simon Property Group, у Гарден-Сіті, Нью-Йорк, США. Фото Getty Images

Бізнес-імперія Девіда Саймона

Саймон – «абсолютний мікроменеджер», який хоче знати всі найдрібніші деталі кожної угоди, каже колишній президент компанії Девід Контіс для WSJ. Саймон вважає за краще називати себе «орієнтованим на деталі», а не мікроменеджером, хоча й визнає, що є «вимогливим керівником». Його імперія охоплює понад 250 обʼєктів, і він контролює більше торговельної площі, ніж будь-хто у світі, у його портфелі 19,2 млн м².

Глибоке знання ритейлу дозволило Саймону заробляти навіть тоді, коли хвиля банкрутств ритейлерів залишала величезні порожнечі в торговельних центрах (ТЦ). Simon Property Group та її партнери придбали бренди Nautica, Eddie Bauer, J.C. Penney, Forever 21, Lucky Brand і Brooks Brothers. Ці інвестиції загалом виявилися прибутковими, хоча не кожне придбання було успішним. У 2025-му Forever 21 знову оголосив про банкрутство.

Батько і дядько Саймона заснували компанію Melvin Simon & Associates в Індіані у 1960 році. Коли Девід долучився до родинного бізнесу, компанія майже не мала вільних коштів і тонула в боргах. У 1993 році Melvin Simon & Associates передала більшість своїх об’єктів у підпорядкування нової структури — Simon Property Group, і вийшла на біржу з найбільшим на той час IPO серед компаній, що інвестують у нерухомість.

Саймон став CEO Simon Property Group у 33 роки. І розпочав масштабну кампанію придбань, витративши на це понад $40 млрд. Не всі угоди були успішними. Вихід на китайський ринок коштував Simon Property Group $20 млн збитків. Втім, більшість придбань розширили географію компанії й дозволили уникнути помилок інших гравців ринку. Сьогодні капіталізація Simon Property Group Девіда сягає $51,8 млрд, за інформацією FT.

Щоб протистояти зростанню електронної комерції, Саймон витратив мільярди доларів на модернізацію своїх найкращих ТЦ. Сьогодні прибутковість Simon Property Group перевищує рівень 2019 року й випереджає конкурентів. З 2021 року компанія підіймала квартальні дивіденди вже 12 разів.

Зараз, коли рівень заповненості обʼєктів Simon Property Group сягнув 96% і наближається до історичного максимуму, компанія оновлює деякі ТЦ другого ешелону – зокрема ті, що орієнтуються на клієнтів із менших міст і передмість.

Герб Саймон, дядько Девіда (л), Девід Саймон (ц) і Мелвін Саймон, батько Девіда. Фото - Simon Property Group

Син-спадкоємець в управлінні

Найстарший із п’яти дітей Девіда, Елі, 37, приєднався до Simon Property Group у 2019 році й поступово бере на себе дедалі більше управлінських обов’язків батька. На початку 2025 року Елі курував придбанням двох розкішних аутлетів у Європі. У чомусь він нагадує батька. Ті, хто працював з ними, кажуть, що обидва – амбітні, одержимі бізнесом торговельних центрів і до найменших дрібниць досліджують кожну справу.

Проте якщо Девід Саймон не боїться «продавити» підлеглого чи конкурента, то його син віддає перевагу співпраці. «Ми зробимо це ось так, або не зробимо взагалі», – так батько описує свій стиль. Але Елі наполягає, що не варто його недооцінювати через м’якіший підхід. «Я можу бути рішучим, коли це потрібно», – каже він.

Рішення про те, хто стане наступним генеральним директором найбільшого в країні власника торговельних центрів, ухвалює рада директорів. У них є й інші кандидати, окрім родини Саймон. Але Саймон сказав, що його син має всі необхідні навички, щоб очолити Simon Property Group в третьому поколінні.

Поки що, однак, Simon Property Group керує Саймон-старший.

Елі Саймон (л), старший син Девіда Саймона, приєднався до Simon Property Group у 2019 році. Фото - Simon Property Group.

Ще до встановлення діагнозу Саймону-старшому Simon Property Group почала просувати молодших керівників, готуючи їх до майбутніх ролей у топменеджменті. Серед них і Елі, який нині обіймає посаду інвестиційного директора. Одне з його перших великих завдань – курувати угодою щодо придбання компанії Taubman, оголошеною у лютому 2020 року.

Дві найважливіші настанови від батька – бути глибоко зануреним у деталі й мислити як власник, каже Елі. «Коли ти сприймаєш кожен долар як свій власний – це формує справжню фінансову дисципліну», – додає він.

Саймон-старший визнає, що його стосунки з сином відрізняються від тих, що були з його власним батьком. Той підтримував його, але навчання відбувалося більше через спостереження, ніж через прямі поради.

Елі отримує більше вказівок, розповідає Саймон, але додає, що працює над тим, щоб послабити контроль. «Я все одно виграю суперечку, але готовий вислухати, – каже Саймон. – Іноді кажу: «Гаразд, роби по-своєму».