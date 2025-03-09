Помітили, що колеги заздрять вашому успіху? Ось п’ять кроків від HBR, щоб мінімізувати ризики для вашої кар'єри

Кар’єрний успіх не завжди викликає підтримку колег — заздрість та неприязнь в колективі теж можливі. Як із цим впоратися? П’ять кроків від HBR

Коли ми досягаємо нового успіху — отримуємо великого клієнта, підвищення чи перевиконуємо план продажів — хочеться вірити, що колеги радітимуть за нас. Але часто це не так. Чим більше у вас досягнень, тим більше хтось із колег — навіть колишній друг — може почати заздрити вам чи ставитися до вас з неприязню.

Зазвичай хочеться думати, що це непорозуміння або ситуація вирішиться сама. Але на практиці заздрість і образа тільки зростають й успішні професіонали стикаються з тиском від колег, які хочуть їх «приземлити».

Ось п’ять кроків, якщо ваш успіх починає комусь заважати.

Перевірте свої припущення

Можливо, ваш колега справді відчуває образу. Але також можливо ви неправильно зрозуміли його слова. Перш ніж робити висновки, поставте собі кілька запитань:

Чи змінилася його поведінка щодо вас?

Чи почав він робити двозначні компліменти? (Наприклад, «Вітаю з укладенням угоди. Напевно, керівник зробив усе за тебе».)

Чи став він менше з вами спілкуватися або припинив надавати підтримку, як раніше?

Чи проявляє він конкурентність або намагається вас перевершити (наприклад, публічно кидає вам виклик на зустрічах або принижує ваші досягнення перед іншими)?

Якщо ви неодноразово спостерігали ворожість або пасивну агресію, ваш колега, ймовірно, дійсно відчуває загрозу, і це не просто ваша уява.

Зрозумійте причину їхньої заздрості

Якщо ви впевнені, що проблема існує, природно хотіти уникати колегу, щоб не провокувати конфлікт. Але це хибний підхід. Пряма, вдумлива розмова може допомогти прояснити непорозуміння.

Можливо, колега неправильно оцінив ваші наміри або отримав негативну інформацію від інших. Ви можете запитати: «Я помітив, що на зустрічах ви часто заперечуєте мої ідеї. Це випадковість чи є якась причина?».

Якщо заздрість викликав ваш нещодавній успіх, варто визнати його вплив: «Я знаю, що ви теж хотіли це підвищення, і на вашому місці мені було б непросто. Хотів(ла) би обговорити це з вами».

Щоб знизити напругу, спробуйте підтримати колегу: допоможіть йому отримати перспективний проєкт, проконсультуйте або порекомендуйте для майбутнього підвищення. Людина, яка теж рухається вперед, менше схильна до заздрості.

Проаналізуйте баланс сил

Подумайте, як співвідноситься ваш статус у компанії з позицією колеги. Хто з вас займає вищу посаду, чи залежите ви від нього у своїй роботі зараз або в майбутньому. Хто має кращі зв’язки в компанії.

Якщо ви перебуваєте у сильнішій позиції, можете не хвилюватися – заздрість до тих, хто стоїть вище, є звичною, і більшість її не сприйматиме серйозно. Але якщо більш впливовий колега ставиться до вас вороже, це може мати серйозні наслідки для вашої карʼєри.

Важливо також визначити, чи ваші цілі можуть співіснувати, чи один із вас повинен поступитися. Якщо це суперництво, варто оцінити, як колега може вам зашкодити та розробити стратегію для нейтралізації цих ризиків.

Визначте своїх справжніх союзників

У вас є люди, які завжди вас підтримували та раділи вашим успіхам. Вони могли навіть відіграти важливу роль у вашому зростанні, підтримуючи вас публічно або приватно. Це ті люди, чию підтримку вам знадобиться залучити, якщо заздрісний колега почне створювати вам проблеми.

Але варто також проаналізувати: чи змінилася поведінка ваших союзників? Чи не перестали вони відповідати на ваші повідомлення? Чи уникають розмов? Чи раніше вони заходили до вас на коротку бесіду, а тепер ні? Чи вони раптово не відписалися від вас у соцмережах?

Усі мають зайняті періоди, але якщо хтось почав вас систематично уникати, швидше за все, ви більше не можете на нього розраховувати – або він сам заздрить вам, або потрапив під вплив вашого недоброзичливця.

Мінімізуйте контакт, якщо потрібно

Ви намагалися розв'язати проблему, але деякі люди не здатні подолати власну заздрість. Вони твердо переконані, що успіх однієї людини означає невдачу інших. Якщо це той випадок, визнайте: жодні ваші зусилля не змінять їхню думку. У цей момент важливо дистанціюватися заради власного добробуту. Такі люди завжди знайдуть недоліки в успіху інших, тому краще взагалі не мати з ними справ.

Робіть це тактовно, але рішуче. Будьте ввічливі у професійній комунікації, але не витрачайте додаткову енергію на залучення людей, які у кращому випадку вас ігноруватимуть, а в гіршому – підставлять. Зосередьтеся на взаєминах із колегами, які підтримують вашу карʼєру та сприяють здоровому робочому середовищу. Ви не можете контролювати, як інші сприймають ваш успіх, але можете контролювати, наскільки їхній негатив впливатиме на вас.

Ті, хто стоять на місці, конкурують. Ті, хто досягають висот, співпрацюють. Вибір за вами – бути мішенню для заздрості неприємно, але, застосувавши ці стратегії, можна або змінити ставлення колеги, або мінімізувати шкоду для своєї карʼєри.