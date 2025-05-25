Шпигунство – новий МВА. Ветерани ЦРУ, спецпризначенці та аналітики розвідки переконані, що найкращі бізнес-стратегії давно відомі військовим і шпигунам. Forbes Польща виокремив девʼять правил з арсеналу спецслужб, які допоможуть ухвалювати рішення, зберігати контроль і досягати цілей у бізнесі.

Шпигун і бізнесмен мають багато спільного — впевнений співробітник Служби безпеки та Агенції розвідки Польщі Вінцент Віктор Северський. І з цією тезою погоджується колишня спецагентка ЦРУ Рупал Пател, яка написала книгу «Від ЦРУ до CEO», а також офіцер повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення Роман Полко.

Ось дев’ять розвідувальних стратегій, які, на думку цих експертів, так само ефективно працюють у бізнесі.

Оберіть особистість

«Агенти в полях мають дуже достовірно одягати на себе маски різних особистостей, щоб достовірно діяти під прикриттям», – пише у книзі «Від ЦРУ до CEO» Рупал Пател, колишня спеціальна агентка ЦРУ, а нині очільниця власної компанії. На її думку, успіх будь-якої операції залежить від вибору особистості, що відповідає конкретній місії.

Найкращі спортсмени, артисти та представники всіх сфер діяльності створюють свою Особистість Успішної Людини, використовуючи такі інструменти, як візуалізація, енергійна музика, медитація, дихальні техніки та фізичні вправи.