Що спільного у 25 найкращих СЕО України і чи можна та треба оцифрувати їхні лідерські моделі, як це зробив засновник Bridgewater Associates Рей Даліо? Розмірковує фаундер Forbes Ukraine Володимир Федорін. Допомагає ШІ-асистентка Клара

Тема цього номера – найкращі СЕО країни. Це портрет покоління лідерів, які тримають бізнес на плаву четвертий рік великої війни.

Середній вік – 48 років (у Fortune 500 – 58). Наймолодшому – 37, найстаршим – 60. Частка жінок у списку – 12% (у Fortune 500 – 11%). Десять працюють в іноземних компаніях, 14 – в українських, один очолює державну.

Середній стаж на посаді – дев’ять років. Понад 70% найкращих СЕО очолили свої компанії після Революції гідності і до початку повномасштабного вторгнення. Майже всі мають досвід відновлення бізнесу після кризи 2014–2015 років, ковіду, шоку лютого-березня 2022-го (двох з учасників списку призначено після початку війни).

Я поділився списком зі своєю ШІ-асистенткою Кларою, і ось як вона підсумувала їхній підхід до управління:

опора на факти, не на гасла;

гнучкість у межах дисципліни;

рішення через команду, а не через наказ.

Ще кілька цікавих думок від Клари: «Ці керівники мислять не «візіями», а сценаріями. Їхнє покоління не руйнувало стару систему – воно її перепрошило. І саме це робить їхні компанії живими».

Найкращі СЕО осені 2025-го – це реалісти. Це, безумовно, є їхньою суперсилою. Питання в тому, чи працюватиме вона у світі, де базові інститути, індустрії і межі особистості змінюються з шаленою швидкістю.

Візьмімо одну з найконсервативніших індустрій – банкінг. Жодна галузь, окрім, напевно, атомної енергетики, не регулюється так ретельно, як кредитні організації. Спробуйте знайти бізнес, що був би настільки ненадихаючим для молоді.

Технології і, як не дивно, регулювання протягом найближчих років радикально змінять сектор, котрий, здавалося б, приречений на застій.

Відкритий банкінг, миттєві платежі, дистанційний онбординг трансформують інтерфейс банківської індустрії до невпізнаваності. За висловом Клари, банки перетворюються з будівель, куди приходять клієнти, на електростанції, які подають грошовий струм через стандартну розетку (API).

Як конкурувати у світі, де унікальні частини бізнес-моделі (рахунки, платежі, ідентифікація, кредитний скоринг тощо) стають комодіті? І як допоможе реалізм там, де переможцями стануть ті, хто першим увімкне уяву і почне будувати футуристичний, а не традиційний (реалістичний) банк?

У списку 25 найкращих СЕО немає банкірів – їхні успіхи або невдачі треба оцінювати за іншими критеріями, але трансформація банкінгу свідчить про те, що жодна індустрія у сьогоднішньому світі не є захищеною від радикальних змін.

Технології розмивають не тільки кордони звичайних індустрій, а й периметр традиційного лідерства. Доки світ готується до нашестя ШІ-агентів, з’являються перші ШІ-клони, що відтворюють ментальні моделі і спосіб мислення видатних бізнесменів.

Рей Даліо – засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів Bridgewater Associates – у жовтні 2025-го показав бета-версію свого цифрового двійника Digital Ray. Його мета проста і грандіозна – зробити власне мислення безсмертним і доступним усім.

Бонус – «Цифровий Рей» дозволить власникові мати необмежену кількість розмов із людьми, з якими раніше у нього не було часу спілкуватися. За оцінкою автора, бета ефективна на 95% у розмовах про життя та роботу й на 80% – про ринки, макроекономіку і геополітику.

Завдяки своєму клону Даліо планує конкурувати з двома категоріями супротивників: лідерами, що не мають потужних ШІ-партнерів, і штучними інтелектами, що не мають видатних партнерів серед людей.

Даліо – унікальний випадок у бізнес-середовищі. На навчання клона пішли тексти, створені інвестбанкіром протягом 40 років, – від службових нотаток і відповідей на питання колег до дилогії «Принципи». Але його приклад встановлює новий дороговказ для лідерів: якщо ваш досвід не описаний, його, вважай, не існує.

СЕО, здатні масштабувати своє мислення за допомогою ШІ, точно перемагатимуть колег, які не мають такого інструмента. Бути реалістом сьогодні – це знайти нові форми для власної уяви.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [38] за жовтень – листопад 2025 року.