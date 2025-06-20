С началом полномасштабного вторжения, когда рынки закрылись, а партнеры сомневались, что бизнес в Украине еще существует, PET Technologies спасло публичное присутствие. Репутацию невозможно сохранить в тени, уверен основатель компании Александр Суворов, она работает только тогда, когда бренд постоянно на виду и подтверждает свою надежность действиями

Может ли бренд компании спасти бизнес в критический момент? До войны я над этим серьезно не задумывался. Все изменилось в 2022 году, когда Pet Technologies потеряла почти 65% дохода, именно столько приходилось на экспорт.

Контракты остановились, клиенты исчезли – иностранные партнеры не были готовы работать с компанией, расположенной в стране, где идет война. Многие из них считали, что в Украине бизнес вообще не функционирует, тем более такой технологически сложный, как наш.

Через несколько лет мы смогли вернуть позиции и привлечь новых клиентов. Что сработало? Системная, упорная работа над брендом, которую мы начали задолго до войны. И в самый трудный период не прекратили, а наоборот, усилили. Расскажу о пяти этапах этой работы.

Системность важнее, чем быстрый результат

Первым инструментом построения репутации стали выставки – логический шаг для презентации продукта и создания эффекта присутствия. Однако три первых мероприятия в разных регионах закончились для нас провалом: ни одного контракта, потеря времени и ресурсов.

Это стало уроком: репутация не возникает с первого контакта, она нуждается в регулярности и узнаваемости. Мы выбрали ключевую выставку в Германии и ежегодно возвращались на ту же локацию. За несколько лет к нам начали подходить представители ведущих производителей – им была интересна не только продукция, но и наша динамика, профессионализм, стиль коммуникации.

В этой среде анализируется все: как выглядит команда, как она общается, с какими материалами работает, какой уровень доверия вызывает.

Именно в таких разговорах зарождаются реальные договоренности. Сначала на уровне интереса, а затем на уровне требований. Мы участвовали в шести ведущих выставках каждый год. Когда же система наконец-то заработала, началась пандемия, и все остановилось.

Когда офлайн недоступен, работает качественный онлайн

Когда из-за карантинных ограничений выставки утратили актуальность, пришлось искать новые форматы присутствия. Отказ от физических событий не означал отказа от коммуникации – мы перешли к видеоконференциям и через два года провели их около 20.

Главное преимущество было не в экономии, а в качестве аудитории: присоединялись только те, кто уже заинтересован в продукте. Технически все было просто: камера, онлайн-приглашение, рабочее время. Там, где шесть офлайн-выставок нуждались около €300 000 в год, 20 видеовстреч реализовывали тот же коммуникационный потенциал практически без бюджета.

Этот опыт оказался решающим во время полномасштабной войны. Бизнесу было сложно, но коммуникационная система уже работала, и мы только нарастили ее интенсивность.

Профессиональный контент лучше любой рекламы

Параллельно с видеоформатами мы сделали ставку на долговременный инструмент – тексты. Еще до пандемии начали публиковать статьи в мировых отраслевых медиа, чтобы выстроить системное присутствие в профессиональном информационном поле.

За пять лет наша внутренняя команда бесплатно подготовила и опубликовала около 250 материалов в СМИ Латинской Америки, США и Европы. Мы писали о технологиях, решениях, опыте, реальных кейсах – без украшений и излишней научности.

Измерить прямой эффект сложно: в B2B-сегменте решения принимаются не импульсивно, а через аналитику. Но когда отдел закупок видит десятки ссылок на компанию, это аргумент. Особенно на фоне конкурентов, у которых медийное присутствие минимально или сводится к рекламным блокам.

Публичная прозрачность в реальном времени превращается в продажи

Во время войны нам было важно не столько говорить о репутации, сколько подтверждать ее действиями. С помощью публикаций в соцсетях мы демонстрировали клиентам, что компания работает – несмотря на войну.

Каждый день мы делились кадрами из реальной жизни: производство, команда, бытовые моменты. Это не только сохранило интерес аудитории, но и принесло реальные результаты.

Яркий пример – контракт с клиентом из Перу, который начался с онлайн-презентации и завершился поставкой автоматической выдувной машины в Куско на высоте более 3400 м над уровнем моря. Чтобы убедить заказчика, мы даже установили камеру в цехе – он наблюдал за сбором оборудования в реальном времени.

Более 40% новых обращений в этот период поступило от компаний, с которыми мы раньше не контактировали. География – от Сальвадора до Джибути. И хотя социальные сети B2B не считаются классическим каналом привлечения, именно они стали главным источником доверия, когда другие каналы были недоступны.

За два года аудитория LinkedIn компании выросла на 35% и приближается к 9000 подписчикам. Более 130 000 просмотров – результат системной работы с живым контентом без бюджета на рекламу.

Репутация – не преимущество, а входной билет

У каждого бизнеса есть два пути: оставаться локальным или становиться игроком глобального рынка. Если выбран второй вариант, репутация перестает быть второстепенной.

Сегодня внимание мира, пусть и временно, приковано к Украине. Это не просто окно возможностей – это сцена. И от того, сможет ли украинский бизнес выйти на нее уверенно и осмысленно, зависит, станет ли он частью новой экономической конфигурации. Такой момент не повторяется.