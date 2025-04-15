Кіноверсія вистави МУР «Ти [Романтика]» зібрала в прокаті 2,6 млн грн за перший вікенд

Кіноверсію мюзиклу «Ти [Романтика]» від МУР за перший вікенд подивилися майже 15 000 людей, повідомила Forbes Ukraine пресслужба Film.ua. Це перша українська вистава, яку показали в кіно.
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Ключові факти
- За перший вікенд фільм «МУР. Ти [Романтика] в кіно» зібрав 2,6 млн грн бокс-офісу та 14 621 глядача. Разом із допрем’єрними показами – 2,8 млн грн та 15 863 глядачі, повідомив Film.ua.
- Картина зайняла третє місце в українському кіночарті за вікенд – після фільмів «Майнкрафт» (Warner Bros. Pictures) і «Аматор» (Disney), за інформацією Film.ua.
- За результатами стартового вікенду «МУР. Ти [Романтика] в кіно» займає пʼяте місце серед українських фільмів 2025 року після чотирьох популярних комедій, зазначають пресслужбі.
- Ще до початку прокату було викуплено близько 5000 квитків на фільм, деякі зали наближалися до солдауту, розповідали Forbes Ukraine творці фільму.
Контекст
Стрічка «МУР. Ти [Романтика] в кіно» заснована на однойменній популярній виставі, яку за 2024 рік подивилися понад 60 000 людей. Кіноверсію мюзиклу зняли на виробничих потужностях компанії Film.ua – знадобилися два дні та 12 камер. Бюджет картини – близько 4 млн грн.
Стрічка також отримала прокат у Канаді. Картину покажуть на 35 екранах в 11 містах – це рекордний розпис для українського фільму в цій країні, за інформацією Film.ua. Дистриб’ютором виступила компанія Film Hive.
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