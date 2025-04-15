Кіноверсія вистави МУР «Ти [Романтика]» зібрала в прокаті 2,6 млн грн за перший вікенд

Кіноверсію мюзиклу «Ти [Романтика]» від МУР за перший вікенд подивилися майже 15 000 людей, повідомила Forbes Ukraine пресслужба Film.ua. Це перша українська вистава, яку показали в кіно.

Ключові факти

За перший вікенд фільм «МУР. Ти [Романтика] в кіно» зібрав 2,6 млн грн бокс-офісу та 14 621 глядача. Разом із допрем’єрними показами – 2,8 млн грн та 15 863 глядачі, повідомив Film.ua.

Картина зайняла третє місце в українському кіночарті за вікенд – після фільмів «Майнкрафт» (Warner Bros. Pictures) і «Аматор» (Disney), за інформацією Film.ua.

За результатами стартового вікенду «МУР. Ти [Романтика] в кіно» займає пʼяте місце серед українських фільмів 2025 року після чотирьох популярних комедій, зазначають пресслужбі.

Ще до початку прокату було викуплено близько 5000 квитків на фільм, деякі зали наближалися до солдауту, розповідали Forbes Ukraine творці фільму.

Контекст

Стрічка «МУР. Ти [Романтика] в кіно» заснована на однойменній популярній виставі, яку за 2024 рік подивилися понад 60 000 людей. Кіноверсію мюзиклу зняли на виробничих потужностях компанії Film.ua – знадобилися два дні та 12 камер. Бюджет картини – близько 4 млн грн.

Стрічка також отримала прокат у Канаді. Картину покажуть на 35 екранах в 11 містах – це рекордний розпис для українського фільму в цій країні, за інформацією Film.ua. Дистриб’ютором виступила компанія Film Hive.