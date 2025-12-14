Прослухати матеріал
Гарне самопочуття, енергійність, стресостійкість, відсутність хронічних проблем зі здоровʼям – це мінімальний «пакет» керівника бізнесу для ефективності на довгій дистанції. Forbes Ukraine розпитав підприємців і CEO про те, як вони зробили турботу про здоров’я частиною життя.
«Не цифра на вагах має бути KPI, – каже співзасновник «Аврора Мультимаркет» Лев Жиденко, який схуд за останній рік на 25 кг. – Боротьба із зайвою вагою була безперспективною, доки я не перефокусувався на здоров’я та самопочуття як високорівневу ціль». Основний висновок Жиденка після вдалої трансформації – головне, щоб зміни у способі життя були в кайф.
Працюють лише ті активності, які мають довгостроковий фідбек-цикл та ефект накопичення, тобто щодня збільшують ресурс людини, погоджується співзасновник та СЕО Genesis Володимир Многолєтній.
