Гарне самопочуття, енергійність, стресостійкість, відсутність хронічних проблем зі здоровʼям – це мінімальний «пакет» керівника бізнесу для ефективності на довгій дистанції. Forbes Ukraine розпитав підприємців і CEO про те, як вони зробили турботу про здоров’я частиною життя.

«Не цифра на вагах має бути KPI, – каже співзасновник «Аврора Мультимаркет» Лев Жиденко, який схуд за останній рік на 25 кг. – Боротьба із зайвою вагою була безперспективною, доки я не перефокусувався на здоров’я та самопочуття як високорівневу ціль». Основний висновок Жиденка після вдалої трансформації – головне, щоб зміни у способі життя були в кайф.

Працюють лише ті активності, які мають довгостроковий фідбек-цикл та ефект накопичення, тобто щодня збільшують ресурс людини, погоджується співзасновник та СЕО Genesis Володимир Многолєтній.