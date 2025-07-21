Marvel Studios, яка створила фільми, засновані на персонажах коміксів Marvel Comics, сповільнює виробництво, скорочує витрати й готується до перезапуску всесвіту Marvel у 2027-му. Після років перенасичення ринку контентом керівник кіностудії Кевін Файгі в матеріалі Variety визнає, що кількість переважила якість, нині ж він планує менше проєктів і більше приділяти уваги сценаріям та глядачам.

Американська кіностудія Marvel Studios має масштабний фінансовий план розвитку свого кіновсесвіту, розписаний до 2032 року, каже її президент Кевін Файгі. Таке довгострокове бачення свідчить про значні інвестиції та велике фінансування проєктів Marvel, адже наразі студія планує роботу більш як на сім років уперед, що перевищує стандартний п’ятирічний цикл інвестицій.

Виступ Кевіна Файгі, президента Marvel Studios, під час виставки D23 Brazil: A Disney Experience, 9 листопада 2024 року в Сан-Паулу, Бразилія. Фото Getty Images

Надмірна кількість пропозицій

Після виходу блокбастера «Месники: Завершення» Marvel Studios значно збільшила обсяги виробництва контенту. Бюджетні витрати на створення фільмів і серіалів зросли у рази, що призвело до перенасичення ринку і певного зниження доходів окремих проєктів, хоча конкретні цифри Файгі не називає.

З 2023 року глядачі почали розчаровуватися у контенті Marvel як на великому екрані, так і на стримінгу. У червні лише три з 22 фільмів «Саги про Нескінченність» зібрали менше ніж $500 млн у світі, пише Variety. Але після пандемії сім з 13 стрічок кіновсесвіту Marvel не змогли досягти цієї позначки.

Аудиторія Marvel на стримінгових шоу, за даними Luminate, також поступово зменшувалася. Найсвіжіший приклад – фільм «Громовержці», який, попри одні з найкращих рецензій за останні роки, заробив лише $380 млн у світі з бюджетом $180 млн та без урахування маркетингового бюджету. В Україні стрічка зібрала трохи більше за 11 млн грн у перший вікенд прокату, згідно з даними компанії-дистрибʼютора Kinomania.

Останні фінансові труднощі Marvel пов’язані не з втратою інтересу аудиторії до супергеройського жанру, а з надмірною кількістю пропозицій на ринку, зазначає Файгі. «Погляньте на «Супермена», – каже він про фільм, який уже зібрав $125 млн у США та $407 млн у світі. – Це точно не «втома від супергероїв».

Різке збільшення обсягів виробництва призвело до того, що відносно невелика команда Marvel просто не могла встигати за масштабами роботи, додає Файгі. «Вперше кількість переважила якість, – розповідає керівник Marvel. – Ми витратили 12 років на роботу над «Сагою про Нескінченність», повторюючи собі: такого з нами не станеться. У нас завжди було більше персонажів, ніж ми могли б показати, бо ми не планували знімати фільм щомісяця. Аж раптом з’явився наказ, що треба робити більше. Ми відповіли, що у нас ще є персонажі».

Файгі також підтвердив поширені серед фанатів спекуляції: «Месники: Таємні війни» 2027 року не лише завершать «Сагу Мультивсесвіту», а й стануть перезапуском усього кіновсесвіту Marvel, зокрема з новим акторським складом у фільмах про «Людей Ікс».

Презентація фільму «Месники: Таємні війни» на конференції Comic-Con, за участю режисерів – братів Руссо та Кевіна Файгі. Фото Getty Images

Менше – краще

У той час як випуск повнометражних фільмів Marvel сповільнюється – максимум до трьох фільмів на рік (такого темпу студія вперше досягла у 2017-му), серіальне виробництво скорочується ще більше: це буде лише один ігровий серіал на рік. І навіть ці проєкти майже не будуть пов’язані з кінофільмами, щоб глядачам не доводилося дивитись усе підряд для розуміння сюжету.

Кевін Файгі навів приклад старих серіалів Marvel, як-от «Шибайголова», «Джессіка Джонс» на Netflix чи «Агенти Щ.И.Т.», які мали слабкий або навіть нульовий зв’язок зі світом Marvel у кіно. Проте іноді персонажі таки з’являтимуться у різних проєктах. Актор Джон Бернтал зіграє Карателя і в серіалі про Шибайголову, й у фільмі про Людину-павука у 2026 році.

Через перенасичення серіалами деякі проєкти опинились «на полиці». Наприклад, «Залізне серце» і «Людина-диво» були готові значно раніше, ніж вийдуть до глядача. Файгі визнає, що йому не до душі така ситуація, особливо через те, що тепер здається, ніби Marvel просто підхоплює чужі ідеї, а не задає тренд.

Щодо ще одного популярного персонажа – Майлза Моралеса, Файгі чітко дав зрозуміти: Marvel поки що «не має» з ним жодних планів. Доки студія Sony не випустить свою анімаційну трилогію про Людину-павука до 2027-го, Marvel «сказали триматися осторонь».

Недописані сценарії

Керівник головного конкурента Marvel – DC Studios – Джеймс Ґанн схвалює лише ті проєкти, для яких уже готовий повний сценарій. Натомість Marvel іноді починає анонсувати фільми й навіть призначає дати прем’єр ще до того, як залучить сценариста, а під час виробництва активно переробляє сценарії. Наприклад, актор Ебон Мосс-Бакрак з «Фантастичної четвірки» розповів, що сценарій на початку зйомок ще не був готовий і команда «допрацьовувала фільм у процесі».

Файгі захищає цей підхід і каже: «Ми ніколи не починали фільм без повноцінного сценарію, але я ніколи не був повністю задоволений текстом, який ми мали». Він пояснює це тим, що навіть ті фільми, які Marvel уже випустила, не були ідеальними, вони постійно удосконалюються. «Плюсування» проєктів – це підхід, що дозволяє постійно покращувати фільми, і цю ідею ввів ще Волт Дісней, каже Файгі.

Він також зазначив, що підхід Marvel відрізняється тим, що актори мають чітко обмежений графік зйомок: «Ми не можемо тримати їх постійно на майданчику, як це буває в інших студіях. У нас надто багато акторів, і ми даємо їм чітке вікно для роботи».

Що ж до бюджету, то Marvel у 2023 році почала зменшувати витрати на фільми, бо раніше вони зросли через пандемію і прагнення зробити проєкти видовищнішими.

Фільми за останній час стали дешевшими на третину порівняно з двома роками раніше. У приклад Файгі наводить «Дедпула та Росомаху» й «Фантастичну четвірку». Він також згадував про зустріч із командою, яка створила бойовик «Творець» із бюджетом $80 млн, щоб перейняти їхній досвід і підвищити ефективність.

Студія Pinewood у Лондоні перетворилася на один з головних майданчиків для зйомок фільмів студії Marvel. Фото Getty Images

Знімання за кордоном та майбутнє Marvel

Marvel Studios поступово відходить від знімання у Голлівуді, і наступні великі проєкти, зокрема «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни», буде знято на студії Pinewood у Лондоні. Це не випадковість, адже крім вигідних британських субсидій та браку знімальних майданчиків у США (особливо у штаті Джорджія, де раніше багато знімали Marvel) студія вирішила закріпитись у Великій Британії.

Це викликало занепокоєння в індустрії щодо масового відтоку виробництва за кордон – теми, яку згадував президент США Дональд Трамп, коли пропонував запровадити тарифи на блокбастери, зняті за межами США.

Файгі згадав, що приблизно п’ять-шість років тому через стримінговий бум усі боролися за майданчики: «Ми отримали можливість закріпити за собою Pinewood, і саме тому багато наших фільмів і далі зніматиметься там».

Проте Marvel планує повернутися до знімання у США, зокрема в таких штатах та містах, як Джорджія і Нью-Йорк, які пропонують більш конкурентоспроможні стимули порівняно із Каліфорнією, де запровадили новий податковий кредит на виробництво у розмірі $750 млн. «Протягом усієї моєї кар’єри мало великих фільмів після першої фази Marvel знімали тут [у Каліфорнії], і зйомки перемістилися через вартість, – каже Файгі. – Виняток – серіал «Людина-диво», що знімався в Голлівуді».

У керівника Marvel залишається великий інтерес до класичного Голлівуду. Він щоночі дивиться старі фільми 1930–1940-х років, і це допомагає йому краще розуміти суть кіно і те, як розважати глядачів. «Усе старе стає новим – ось чому я дивлюся старі фільми», – додає Файгі.

Що стосується власного майбутнього в Marvel, він натякнув, що залишається відкритим до подальшої роботи: «Питання спадкоємності зараз дуже актуальне у Disney». У підрозділах студії постійно думають про те, хто прийде на зміну чинним керівникам. Файгі також додав, що хоче й надалі робити великі фільми для великої аудиторії.