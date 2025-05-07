«Громовержці» від Marvel зібрали трохи більше 11 млн грн у перший вікенд українського прокату. З чим повʼязаний слабкий старт

Голлівудський блокбастер «Громовержці» вийшов на великі екрани в Україні 1 травня. Разом із допремʼєрними показами 30 квітня стрічку подивилися понад 56 000 людей у перший вікенд, повідомила Forbes Ukraine компанія-дистрибʼютор Kinomania.

Деталі

За чотири дні, з 1 по 4 травня, на фільм «Громовержці» від студії Marvel придбали понад 24 000 квитків у кінотеатрах Multiplex. Касові збори стрічки склали 5 млн грн, каже директорка з маркетингу мережі Ірина Холод. Відвідувачі кінотеатрів «Планети кіно» у перший вікенд придбали майже 11 000 квитків на суму 2,8 млн грн, ділиться СЕО мережі Наталія Байдан.

Нова стрічка від Marvel стартувала гірше, ніж попередній фільм «Капітан Америка: Чудесний новий світ» – його результати у Multiplex та «Планета кіно» були на 40% кращі. У перший вікенд стрічку подивилися 48 800 людей, а касові збори сягнули 10,7 млн грн, за даними компаній.

Для порівняння, фільм «Дедпул і Росомаха» у перший вікенд наприкінці липня 2024-го зібрав в Україні 39,6 млн грн каси. Стрічка посіла друге місце у десятці найкасовіших фільмів 2024-го.

Слабкий старт «Громовержців» повʼязаний із великою кількістю повітряних тривог, одноголосні Байдан і Холод. «Є ще фактор глядача, – каже Байдан. – Аудиторії супергеройських фільмів віком умовно 15-25 років стало менше».

Не на користь фільму зіграв і старт українського прокату на початку травня, додає Холод. «Історично в цей час людей тягне на природу, а не в кіно», – пояснює вона.

Наразі стрічка має малі перспективи потрапити навіть у двадцятку найпопулярніших фільмів року в Україні, переконана Холод. «Перспектив мало, – каже вона. – У фільмі задіяні маловідомі персонажі Marvel, до того ж ще й за сюжетом двоє з них – росіяни».

Контекст

Фільм «Громовержці» режисера Дрейка Шреєра – 36-та стрічка в медіафраншизі кіновсесвіту Marvel. Виробництво фільму коштувало $180 млн, за даними Vatiety. Загальні касові збори стрічки в перший вікенд світового прокату сягнули понад $165 млн, згідно з даними Box Office Mojo.

У центрі історії – антигерої кіновсесвіту Marvel: Олена Бєлова із «Чорної вдови» (Флоренс Пʼю), Бакі Барнс із «Першого месника» (Себастіан Стен) та інші. За сюжетом вони вирушають на небезпечне завдання, аби принести користь людству і спокутувати свою провину.

В Україні дистрибʼютором стрічки виступає кінокомпанія Kinomania. В українських кінотеатрах фільм доступний у прокаті до 21-28 травня.