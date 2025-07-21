Marvel Studios, создавшая фильмы, основанные на персонажах комиксов Marvel Comics, замедляет производство, сокращает затраты и готовится к перезапуску вселенной Marvel в 2027 году. После многих лет перенасыщения рынка контентом руководитель киностудии Кевин Файги в материале Variety признает, что количество перевесило качество, сейчас же он планирует меньше проектов и больше уделять внимания сценариям и зрителям.

Американская киностудия Marvel Studios имеет масштабный финансовый план развития своей киновселенной, расписанный до 2032 года, говорит ее президент Кевин Файги. Такое долгосрочное видение свидетельствует о значительных инвестициях и крупном финансировании проектов Marvel, ведь студия планирует работу более чем на семь лет вперед, что превышает стандартный пятилетний цикл инвестиций.

Выступление Кевина Файги, президента Marvel Studios, во время выставки D23 Brazil: A Disney Experience, 9 ноября 2024 года в Сан-Паулу, Бразилия. Фото Getty Images

Чрезмерное количество предложений

После выхода блокбастера «Мстители: Финал» Marvel Studios существенно увеличила объем производства контента. Бюджетные расходы на создание фильмов и сериалов выросли в разы, что привело к перенасыщению рынка и определенному снижению доходов некоторых проектов, хотя конкретные цифры Файги не называет.

С 2023 года зрители начали разочаровываться в контенте Marvel как на большом экране, так и на стриминге. В июне всего три из 22 фильмов «Саги о Бесконечности» собрали менее $500 млн в мире, пишет Variety. Но после пандемии семь из 13 лент киновселенной Marvel не смогли достичь этой отметки.

Аудитория Marvel на стриминговых шоу, по данным Luminate, также постепенно уменьшалась. Самый свежий пример – фильм «Громовержцы», который, несмотря на одни из лучших рецензий за последние годы, заработал всего $380 млн в мире с бюджетом $180 млн и без учета маркетингового бюджета. В Украине лента собрала чуть больше 11 млн грн в первый уикенд проката, согласно данным компании-дистрибьютора Kinomania.

Последние финансовые трудности Marvel связаны не с потерей интереса аудитории к супергеройскому жанру, а с избыточным количеством предложений на рынке, отмечает Файги. «Посмотрите на «Супермена», – говорит он о фильме, уже собравшем $125 млн в США и $407 млн в мире. – Это точно не «усталость от супергероев».

Резкое увеличение объемов производства привело к тому, что относительно небольшая команда Marvel просто не могла успевать за масштабами работы, добавляет Файги. «Впервые количество перевесило качество, – рассказывает руководитель Marvel. – Мы потратили 12 лет на работу над «Сагой о Бесконечности», повторяя себе: такого с нами не произойдет. У нас всегда было больше персонажей, чем мы могли показать, потому что мы не планировали снимать фильм ежемесячно. Вдруг появился приказ, что нужно делать больше. Мы ответили, что у нас еще есть персонажи».

Файги также подтвердил распространенные среди фанатов спекуляции: «Мстители: Секретные войны» 2027 года не только завершат «Сагу Мультивселенной», но и станут перезапуском всей киновселенной Marvel, в том числе с новым актерским составом в фильмах о «Людях Икс».

Презентация фильма «Мстители: Секретные войны» на конференции Comic-Con, с участием режиссеров – братьев Руссо и Кевина Файги. Фото Getty Images

Меньше – лучше

Хотя выпуск полнометражных фильмов Marvel замедляется – максимум до трех фильмов в год (такого темпа студия впервые достигла в 2017-м), сериальное производство сокращается еще больше: это будет лишь один игровой сериал в год. И даже эти проекты почти не будут связаны с кинофильмами, чтобы зрителям не приходилось смотреть все подряд для понимания сюжета.

Кевин Файги привел пример старых сериалов Marvel, таких как «Сорвиголова», «Джессика Джонс» на Netflix или «Агенты Щ.И.Т.», которые имели слабую или даже нулевую связь с миром Marvel в кино. Однако иногда персонажи будут появляться в разных проектах. Актер Джон Бернтал сыграет Карателя и в сериале о Сорвиголове, и в фильме о Человеке-пауке в 2026 году.

Из-за перенасыщения сериалами некоторые проекты оказались «на полке». Например, «Железное сердце» и «Чудо-человек» были готовы гораздо раньше, чем выйдут к зрителю. Файги признает, что ему не по душе такая ситуация, особенно потому, что теперь кажется, будто Marvel просто подхватывает чужие идеи, а не задает тренд.

Что касается еще одного популярного персонажа – Майлза Моралеса, Файги четко дал понять: у Marvel пока нет с ним никаких планов. Пока студия Sony не выпустит свою анимационную трилогию о Человеке-пауке до 2027-го, Marvel «сказали держаться в стороне».

Недописанные сценарии

Руководитель главного конкурента Marvel – DC Studios – Джеймс Ганн одобряет лишь те проекты, для которых уже готов полный сценарий. Marvel иногда начинает анонсировать фильмы и даже назначает даты премьер еще до того, как привлечет сценариста, а в ходе производства активно переделывает сценарии. К примеру, актер Эбон Мосс-Бакрак из «Фантастической четверки» рассказал, что сценарий в начале съемок еще не был готов и команда «дорабатывала фильм в процессе».

Файги защищает этот подход и говорит: «Мы никогда не начинали фильм без полноценного сценария, но я никогда не был полностью доволен текстом, который у нас был». Он объясняет это тем, что даже те фильмы, которые уже выпустила Marvel, не были идеальными, они постоянно совершенствуются. «Плюсование» проектов – это подход, позволяющий постоянно улучшать фильмы, и эту идею ввел еще Уолт Дисней, говорит Файги.

Он также отметил, что подход Marvel отличается тем, что у актеров есть четко ограниченный график съемок: «Мы не можем держать их постоянно на площадке, как это бывает в других студиях. У нас слишком много актеров, и мы даем им четкое окно для работы».

Что касается бюджета, то Marvel в 2023 году начала уменьшать расходы на фильмы, поскольку ранее они выросли из-за пандемии и стремления сделать проекты еще зрелищнее.

Фильмы за последнее время стали дешевле на треть по сравнению с двумя годами раньше. В качестве примера Файги приводит «Дэдпула и Росомаху» и «Фантастическую четверку». Он также упоминал о встрече с командой, создавшей боевик «Творец» с бюджетом $80 млн, чтобы перенять их опыт и повысить эффективность.

Студия Pinewood в Лондоне превратилась в одну из главных площадок для съемок фильмов студии Marvel. Фото Getty Images

Съемки за границей и будущее Marvel

Marvel Studios постепенно отходит от съемок в Голливуде, и следующие крупные проекты, в частности «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны», будут сняты на студии Pinewood в Лондоне. Это не случайность, ведь кроме выгодных британских субсидий и нехватки съемочных площадок в США (особенно в штате Джорджия, где раньше много снимали Marvel), студия решила закрепиться в Великобритании.

Это вызвало беспокойство в индустрии из-за массового оттока производства за границу – темы, которую упоминал президент США Дональд Трамп, когда предлагал ввести тарифы на блокбастеры, снятые за пределами США.

Файги вспомнил, что примерно пять-шесть лет назад из-за стримингового бума все боролись за площадки: «Мы получили возможность закрепить за собой Pinewood, и именно поэтому много наших фильмов и дальше будут сниматься там».

Однако Marvel планирует вернуться к съемкам в США, в частности в таких штатах и городах, как Джорджия и Нью-Йорк, которые предлагают более конкурентоспособные стимулы по сравнению с Калифорнией, где ввели новый налоговый кредит на производство в размере $750 млн. «В течение всей моей карьеры мало фильмов после первой фазы Marvel снимали здесь [в Калифорнии], и съемки переместились из-за стоимости, – говорит Файги. – Исключение – сериал «Чудо-человек», снимавшийся в Голливуде».

У руководителя Marvel остается повышенный интерес к классическому Голливуду. Он каждую ночь смотрит старые фильмы 1930–1940-х годов, и это помогает ему лучше понимать суть кино и то, как развлекать зрителей. «Все старое становится новым – вот почему я смотрю старые фильмы», – добавляет Файги.

Что касается собственного будущего в Marvel, он намекнул, что остается открытым для дальнейшей работы: «Вопрос преемственности сейчас очень актуален в Disney». В подразделениях студии постоянно думают о том, кто придет на смену действующим руководителям. Файги также добавил, что хочет и дальше делать большие фильмы для большой аудитории.