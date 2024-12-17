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Той, хто визначив епоху. Засновник іспанського бренду Mango Ісак Андік побудував мережу магазинів у 120 країнах світу. Який спадок він лишив по собі

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Засновник бренду Mango Ісак Андік /Getty Images

Засновник бренду Mango Ісак Андік загинув 14 грудня внаслідок нещасного випадку. Фото Getty Images

Один із найбагатших людей Іспанії та засновник бренду одягу Mango Ісак Андік загинув 14 грудня в результаті нещасного випадку. 71-річний мільярдер присвятив 40 років життя створенню та розвитку компанії, що перетворилася на одну з найбільших модних груп Європи. Як йому це вдалося?

Мільярдер і засновник іспанського модного бренду Mango Ісак Андік загинув 14 грудня внаслідок нещасного випадку в горах Монтсеррат. Звістку про смерть Андіка підтвердив гендиректор Mango Тоні Руїс. 

Один із найбагатших людей Іспанії, чий статок Forbes оцінив у $4 млрд, Ісак Андік починав свій шлях, продаючи футболки однокурсникам, пише The Guardian. У 1984-му разом зі старшим братом Нахманом Ісак відкрив перший магазин Mango в Барселоні. 

За 40 років емігрант із Туреччини побудував мережу магазинів одягу, що присутня в понад 120 країнах. За це в березні 2024-го Андік отримав нагороду за підприємницьку кар’єру від короля Іспанії Філіпа VI. «Вся моя любов і визнання за вашу чудову роботу та бізнес-бачення, які перетворили цей іспанський бренд на світовий еталон моди», – написав 14 грудня в соцмережі Х президент Іспанії Педро Санчез. 

Чим відомий Ісак Андік і як йому вдалося створити одну з найбільших модних груп Європи?

Зробив моду доступною

Поява Mango стала проривом у 1990-х і зробила моду ближчою та доступнішою, каже засновниця українського бренду одягу One by One Лідія Сметана. «Ісак Андік створив Mango як бренд, що поєднує стиль, елегантність і практичність, – розповідає вона. – У часи, коли модний ринок був або занадто дорогим, або зовсім неякісним, Mango став золотою серединою». 

У 2008-му компанія запустила чоловічу лінійку одягу Mango Man, до реклами якої залучила французького футболіста Зінедіна Зідана. Запрошення зірок стало фішкою бренду: Mango рекламували Террі Річардсон і Кейт Мосс, яку згодом змінила австралійська модель Міранда Керр.

На той момент Ісак Андік відійшов від повсякденного керівництва компанією. У 2011-му він відправився у навколосвітню подорож на своєму 53-метровому Nirvana Formentera – найбільшому приватному вітрильнику в Іспанії вартістю €30 млн, писав Forbes España. Падіння прибутків Mango майже на 60% упродовж наступних двох років змусили Андіка повернутися до управління. 

Компанія змінила стратегію, знизила ціни і слідом за головним конкурентом – Inditex – зробила більший акцент на моделі швидкої моди, пише Bloomberg. «Ми зайшли занадто далеко, зосередившись на одязі для вечірок і подій. Навіть наші співробітники не носили Mango», – казав тоді генеральний менеджер і «права рука» Андіка Енрік Касі. 

Ісак Андік, Кейт Мосс і Террі Річардсон на презентації Mango /Getty Images

Зліва направо: Ісак Андік, Кейт Мосс і Террі Річардсон на заході бренду Mango. Фото Getty Images

Задав темп fashion-ринку

Ісак Андік бачив майбутнє бізнесу в міжнародному розширенні. Тож у 1992 році компанія вийшла за межі Іспанії, а в 2006-му відкрила перший офіс у Лос-Анджелесі. «Завдяки відкриттю магазинів у великих містах по всьому світу Mango став глобальним брендом і змінив загальний підхід до моди», – каже Сметана. 

З 2018 року Андік покинув керівництво компанією. Він намагався залучити до сімейного бізнесу трьох дітей, але участь у повсякденній діяльності Mango зараз бере лише старший син Джонатан Андік. На місце Ісака Андіка з 2020 року призначили Тоні Руїса, колишнього фіндиректора Mango. 

Руїс продовжив стратегію глобальної експансії. З 2023-го Mango посилювала присутність за кордоном, насамперед у США та Італії, відкриваючи десятки нових магазинів. Наразі близько 77% доходу компанія отримує за межами Іспанії, пише Financial Times. Мережа налічує понад 2800 магазинів у всьому світі, а до кінця 2026 року заплановане відкриття ще понад 500 нових локацій.

Одним із перших узяв курс на диджиталізацію

Mango стала однією з перших fashion-компаній, які почали використовувати інтернет. У 1996 році компанія запустила власний сайт, а в 2000-му – онлайн-магазин у 15 країнах ЄС. На кінець 2022-го електронна комерція генерувала 36% від загального обороту компанії, за даними Mango. 

«Бренд активно диджиталізувався, і не в останню чергу – завдяки цінностям Ісака Андіка, – каже маркетинг-директор Intertop Ukraine Антон Бокий. – Компанія активно інвестує в онлайн-ритейл, мобільний застосунок та експансію на нові ринки». 

Для розвитку Mango використовує Big Data, що дає змогу передбачити тренди й попит, каже Сметана. «Mango також піклується про екологію: використовує перероблені матеріали, створює одяг зі стійких тканин і працює над зниженням шкідливих викидів», – додає вона. Завдяки цьому Mango зберігає популярність і лідерство серед європейських брендів, переконана Сметана. 

Конкуренція з Inditex

Zara – найбільший конкурент Mango у боротьбі за лідерство на національному і європейському ринках швидкої моди, пише Financial Times. Разом із Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius цей бренд належить іспанській групі Inditex.

Mango та Inditex були засновані майже одночасно – останню створили на рік пізніше, у 1985-му. Практично 40 років обидві компанії конкурували між собою, але Inditex вирвалася далеко вперед. Для порівняння: продажі Mango у 2023 році склали €3,1 млрд, тоді як Inditex минулоріч продала товарів на €35,9 млрд.

«Трагічна новина для всіх, кому пощастило знати Ісака Андіка, – сказала голова Inditex Марта Ортега. – Це величезна втрата для іспанського ділового світу та світового сектору моди – в обох світах внесок Андіка визначив епоху».

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