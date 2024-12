Той, хто визначив епоху. Засновник іспанського бренду Mango Ісак Андік побудував мережу магазинів у 120 країнах світу. Який спадок він лишив по собі

Мільярдер і засновник іспанського модного бренду Mango Ісак Андік загинув 14 грудня внаслідок нещасного випадку в горах Монтсеррат. Звістку про смерть Андіка підтвердив гендиректор Mango Тоні Руїс.

Один із найбагатших людей Іспанії, чий статок Forbes оцінив у $4 млрд, Ісак Андік починав свій шлях, продаючи футболки однокурсникам, пише The Guardian. У 1984-му разом зі старшим братом Нахманом Ісак відкрив перший магазин Mango в Барселоні.

За 40 років емігрант із Туреччини побудував мережу магазинів одягу, що присутня в понад 120 країнах. За це в березні 2024-го Андік отримав нагороду за підприємницьку кар’єру від короля Іспанії Філіпа VI. «Вся моя любов і визнання за вашу чудову роботу та бізнес-бачення, які перетворили цей іспанський бренд на світовий еталон моди», – написав 14 грудня в соцмережі Х президент Іспанії Педро Санчез.

Чим відомий Ісак Андік і як йому вдалося створити одну з найбільших модних груп Європи?

Зробив моду доступною

Поява Mango стала проривом у 1990-х і зробила моду ближчою та доступнішою, каже засновниця українського бренду одягу One by One Лідія Сметана. «Ісак Андік створив Mango як бренд, що поєднує стиль, елегантність і практичність, – розповідає вона. – У часи, коли модний ринок був або занадто дорогим, або зовсім неякісним, Mango став золотою серединою».

У 2008-му компанія запустила чоловічу лінійку одягу Mango Man, до реклами якої залучила французького футболіста Зінедіна Зідана. Запрошення зірок стало фішкою бренду: Mango рекламували Террі Річардсон і Кейт Мосс, яку згодом змінила австралійська модель Міранда Керр.

На той момент Ісак Андік відійшов від повсякденного керівництва компанією. У 2011-му він відправився у навколосвітню подорож на своєму 53-метровому Nirvana Formentera – найбільшому приватному вітрильнику в Іспанії вартістю €30 млн, писав Forbes España. Падіння прибутків Mango майже на 60% упродовж наступних двох років змусили Андіка повернутися до управління.

Компанія змінила стратегію, знизила ціни і слідом за головним конкурентом – Inditex – зробила більший акцент на моделі швидкої моди, пише Bloomberg. «Ми зайшли занадто далеко, зосередившись на одязі для вечірок і подій. Навіть наші співробітники не носили Mango», – казав тоді генеральний менеджер і «права рука» Андіка Енрік Касі.

Зліва направо: Ісак Андік, Кейт Мосс і Террі Річардсон на заході бренду Mango. Фото Getty Images

Задав темп fashion-ринку

Ісак Андік бачив майбутнє бізнесу в міжнародному розширенні. Тож у 1992 році компанія вийшла за межі Іспанії, а в 2006-му відкрила перший офіс у Лос-Анджелесі. «Завдяки відкриттю магазинів у великих містах по всьому світу Mango став глобальним брендом і змінив загальний підхід до моди», – каже Сметана.

З 2018 року Андік покинув керівництво компанією. Він намагався залучити до сімейного бізнесу трьох дітей, але участь у повсякденній діяльності Mango зараз бере лише старший син Джонатан Андік. На місце Ісака Андіка з 2020 року призначили Тоні Руїса, колишнього фіндиректора Mango.

Руїс продовжив стратегію глобальної експансії. З 2023-го Mango посилювала присутність за кордоном, насамперед у США та Італії, відкриваючи десятки нових магазинів. Наразі близько 77% доходу компанія отримує за межами Іспанії, пише Financial Times. Мережа налічує понад 2800 магазинів у всьому світі, а до кінця 2026 року заплановане відкриття ще понад 500 нових локацій.

Одним із перших узяв курс на диджиталізацію

Mango стала однією з перших fashion-компаній, які почали використовувати інтернет. У 1996 році компанія запустила власний сайт, а в 2000-му – онлайн-магазин у 15 країнах ЄС. На кінець 2022-го електронна комерція генерувала 36% від загального обороту компанії, за даними Mango.

«Бренд активно диджиталізувався, і не в останню чергу – завдяки цінностям Ісака Андіка, – каже маркетинг-директор Intertop Ukraine Антон Бокий. – Компанія активно інвестує в онлайн-ритейл, мобільний застосунок та експансію на нові ринки».

Для розвитку Mango використовує Big Data, що дає змогу передбачити тренди й попит, каже Сметана. «Mango також піклується про екологію: використовує перероблені матеріали, створює одяг зі стійких тканин і працює над зниженням шкідливих викидів», – додає вона. Завдяки цьому Mango зберігає популярність і лідерство серед європейських брендів, переконана Сметана.

Конкуренція з Inditex

Zara – найбільший конкурент Mango у боротьбі за лідерство на національному і європейському ринках швидкої моди, пише Financial Times. Разом із Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius цей бренд належить іспанській групі Inditex.

Mango та Inditex були засновані майже одночасно – останню створили на рік пізніше, у 1985-му. Практично 40 років обидві компанії конкурували між собою, але Inditex вирвалася далеко вперед. Для порівняння: продажі Mango у 2023 році склали €3,1 млрд, тоді як Inditex минулоріч продала товарів на €35,9 млрд.

«Трагічна новина для всіх, кому пощастило знати Ісака Андіка, – сказала голова Inditex Марта Ортега. – Це величезна втрата для іспанського ділового світу та світового сектору моди – в обох світах внесок Андіка визначив епоху».