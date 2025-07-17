Верховна Рада України 17 липня підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Деталі

За відповідне рішення проголосували 262 депутати. Проти висловилися 22 парламентарі, 26 – утрималися.

Підтримку призначенню Свириденко надали, «Слуга народу» – 201 голос, «Голос» – 1 голос, «Відновлення України» – 10 голосів, «За майбутнє» – 12 голосів, «Довіра» – 15 голосів, позафракційні – 13 голосів.

Контекст

Напередодні, 16 липня, на засіданні фракції «Слуга народу» у Верховній Раді за участі президента Володимира Зеленського було представлено склад нового уряду.

Того ж дня парламент проголосував за відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та всього складу Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль очолював уряд із 4 березня 2020 року, встановивши рекорд за тривалістю перебування на посаді прем’єр-міністра – понад п’ять років.

Президент запропонував кандидатуру першої віцепрем’єрки та міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра та 17 липня він вніс відповідне подання до Верховної Ради. Денис Шмигаль залишиться в команді уряду.

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів відкладалися щонайменше тричі протягом останнього місяця. Докладніше про причини змін і новий склад уряду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.