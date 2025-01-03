Надходження від приватизації можуть сягнути 12 млрд грн після завершення усіх угод 2024 року. Це втричі більше, ніж планувалось

Сума загальних надходжень від великої і малої приватизації може сягнути майже 12 млрд грн після завершення усіх угод 2024 року. Це втричі більше, аніж запланували на минулий рік, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко 2 січня.

Ключові факти

За словами Свириденко, 2024 рік став рекордним як за надходженнями від приватизації, так і за масштабністю обʼєктів, які продала держава.

«Як результат – держава отримала додаткові надходження, а збиткові обʼєкти – нових власників і шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Цей рік показав – навіть попри війну приватизація можлива і необхідна», – пише міністерка економіки.

Уряд дав старт великій приватизації для продажу обʼєктів у понад 250 млн грн.

Нових власників знайшли для трьох масштабних об’єктів: готель «Україна» (продали за 2,5 млрд грн), «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» (3,94 млрд грн) та завод «Аерок» (1,9 млрд грн).

Контекст

Держбюджетом на 2024 рік плановий показник надходжень коштів від приватизації державного майна було встановлено у розмірі 4 млрд грн.

18 вересня 2024 року відбулися онлайн-торги з продажу державного підприємства «Готель «Україна» в межах великої приватизації. Ціна за готель на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві сягнула 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової. В аукціоні брали участь три компанії. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

18 листопада держбюджет отримав 3,94 млрд грн від продажу ОГХК. Переможець аукціону компанія «Цемін Україна», що входить до NEQSOL Holding, повністю розрахувався за державний пакет акцій найбільшого виробника титанової сировини в Україні.

19 грудня Фонд державного майна провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок», яке раніше належало росіянам. Переможцем, із пропозицією 1,89 млрд грн, стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.