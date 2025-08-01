Інвестор і консультант Павло Бойко, 45, став зіркою українського інвестринку, перемігши у судах Ріната Ахметова у справі Авдіївського КХЗ. Зараз він судиться із власником Kernel Андрієм Веревським. Скільки можна заробити на неіснуючому фондовому ринку України?

45‐річного Павла Бойка можна впізнати за характерною зачіскою, бородою і сережками у вухах. Також він носить жовті кеди та полюбляє костюми в яскраво‐зелену клітинку. Тривалий час він подорожував світом, пожив в Індії, Перу та Китаї. Бойко отримував нагороди від профільних медіа як «найкращий інвестиційний блогер року». А ще він переміг у суді юристів Ріната Ахметова, отримавши від «Метінвесту» чек на $1 млн, і зараз судиться з іншим українцем із когорти найбагатших – Андрієм Веревським – уже за суму приблизно $20 млн.

Створивши стартовий капітал на менеджерських посадах, зокрема у Fozzy Group, він останні 15 років заробляє на життя інвестиціями, особливо у великі українські компанії, та консультуванням. Серед клієнтів, наприклад – засновник Netpeak Group Артем Бородатюк.