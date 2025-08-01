Инвестор и консультант Павел Бойко, 45, стал звездой украинского инвестрынка, победив в судах Рината Ахметова по делу Авдеевского КХЗ. Сейчас он судится с владельцем Kernel Андреем Веревским. Сколько можно заработать на несуществующем фондовом рынке Украины?

45‐летнего Павла Бойко можно узнать по характерной прическе, бороде и серьгам в ушах. Также он носит желтые кеды и любит костюмы в ярко-зеленую клетку. Долгое время он путешествовал по миру, пожил в Индии, Перу и Китае. Бойко получал награды от профильных медиа как «лучший инвестиционный блогер года». А еще он победил в суде юристов Рината Ахметова, получив от «Метинвеста» чек на $1 млн, и сейчас судится с другим украинцем из когорты самых богатых – Андреем Веревским – уже за сумму примерно $20 млн.

Создав стартовый капитал на менеджерских должностях, в частности Fozzy Group, он последние 15 лет зарабатывает на жизнь инвестициями, особенно в крупные украинские компании, и консультированием. Среди клиентов, например – основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.