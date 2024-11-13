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Надія на Трампа. Курс біткоїна сягнув $90 000, криптопідприємці пророкують подальше здорожчання. Чи є причини? /Getty Images
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Forbes Digital

Надія на Трампа. Курс біткоїна сягнув $90 000, криптопідприємці пророкують подальше здорожчання. Чи є причини?

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Getty Images

Після виборів президента США та перемоги Дональда Трампа біткоїн оновив рекорд. Чим ще можна пояснити таке швидке зростання в майже 30% за тиждень і чи збережеться ця тенденція до кінця року?

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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США  підняла курс біткоїна до історичного максимуму. Найпопулярніша у світі криптовалюта 12 листопада коштувала $89 900, а її капіталізація досягла відмітки в $1,7 трлн. 13 листопада курс перевищив $90 000.

«Вибори в США і прихід Республіканської партії до влади добре вплинув на зростання біткоїна, – каже CEO Peanut.trade Олександр Момот. – З демократами отримали б падіння».

Останній рекорд біткоїна був ще у березні 2024-го курс, коли він досяг $70 000.

Зростає й друга за популярністю криптовалюта – ефіріум, яка додала 32% з 6 листопада

Що впливає на курс криптовалют, окрім виборів у США, та що буде з ціною біткоїну та ефіріуму у найближчі місяці? Forbes Ukraine запитав про це у п’яти українських криптопідприємців.

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